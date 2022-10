El Burro Van Rankin confirmó que Luis Miguel regresará a los escenarios con un “discazo espectacular”

Jorge Van Rankin dijo estar enterado que Luis Miguel prepara nueva música (Foto: Instagram @burrovan / @lmxlm)

En medio de los rumores sobre su vida personal, ha surgido información que ha emocionado a los fans de Luis Miguel, pues según lo difundido por el empresario Carlos Bremer, “el Sol” estaría próximo a regresar a los escenarios.

Y es que fue en 2017 cuando “Miki” lanzó su álbum México en la piel, el cual obtuvo gran respuesta entre el público; año y medio más tarde, el intérprete volvió a los escenarios ofreciendo conciertos, algunos de los cuales fueron criticados por el supuesto mal desempeño del cantante.

Tras tres años en los que no se le ha visto de manera pública en alguna presentación, este “descanso” podría llegar a su fin, pues posiblemente su retiro temporal terminará en pocos meses.

Tras su gira "México en la piel", en 2018 y 2019, el artista no ha vuelto a presentarse en vivo (Foto: Getty Images)

Y es que según el ex emprendedor de Shark Tank México, quien es uno de los amigos más cercanos a Luis Miguel, el cantante está preparando una gira de conciertos. El pasado 17 de septiembre, después del enfrentamiento de Saúl Canelo Álvarez contra Gennady Golvkin en Las Vegas, Carlos Bremer compartió con Televisa Espectáculos el plan que tiene el artista pra volver a la escena.

“Hablé con él hace dos semanas, está en España. Ya está preparándose para una gira de 200 conciertos. Viene con todo. 2023″, expresó el empresario mexicano, cuyas declaraciones destaron la emoción del público que espera con ansias el retorno del intérprete de Será que no me amas.

Asimismo, Bremer confirmó el regreso de Luis Miguel días después. Fue durante la celebración de XV años de Emily Cinnamon, hija del boxeador mexicano, donde reiteró que “será en grande” la gira musical del hijo de Luisito Rey y Marcela Basteri.

Carlos Bremer es gran amigo de Luis Miguel e incluso lo apoyó al financiar su bioserie (Fotos: Instagram/@carlosbremergtz @lmxlm)

“Yo sí hablé con él, se está preparando mucho, y pues yo lo quiero mucho, lo adoro como amigo y ahí estoy para lo que se le ofrezca. En grande (regresará)”, reiteró el presidente y director de la empresa VALUE.

Agregó que el intérprete de se encuentra muy bien de salud, y ante la pregunta sobre “cuándo será la boda de Luis Miguel”, el regiomontano respondió: “No, esa no sé”, remató.

Ante esta información, ahora ha sido Jorge El Burro Van Rankin, amigo de juventud del cantante, quien aseguró que además el astro retornará a los escenarios con música nueva, pues está próximo a lanzar un álbum de estudio totalmente inédito.

El conductor de Miembros al aire aseguró que las canciones que prepara Luis Miguel pertenecen al género pop, esto luego de que el más reciente lanzamiento del artista fue de música ranchera, el segundo en su discografía dedicado al género.

Luis Miguel y "El Burro" se conocen desde que eran menores de edad y vivían al sur de la Ciudad de México (Instagram)

Según las palabras del también actor de 40 y 20, el álbum que prepara “el Sol” sería el vigésimo primer trabajo de su carrera artística. Y es que quien ha sido amigo del cantante -con algunas rencillas de por medio- comunicó que se encuentra alejado de la estrella, sin embargo está enterado de que ya terminó de grabar el que será su próximo material.

“No lo he visto, pero sé que grabó un disco nuevo, va regresar a los escenarios con un discazo espectacular”, reveló en un encuentro con los medios.

Van Rankin no dio más detalles ni anunció un posible mes de lanzamiento del esperado álbum, pero señaló que incluso hace tres años le mostró una canción que no está seguro que irá a incluir en el material.

“De hecho, le presenté una canción que lo volvió loco. No sé si la habrá grabado en este disco, es una canción maravillosa que se llama ‘Si no te hubiera conocido’, que me la dio mi querido José Luis Roma. Se la di yo, pero luego se volvió a enojar conmigo y ahí andamos con el ‘estira y afloja”, agregó el presentador.

SEGUIR LEYENDO: