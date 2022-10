Olga Breeskin contó cómo Luis Miguel trató de enamorarla cuando estaba casada: “Me llamó 30 veces”

Olga Breeskin conoció a Luis Miguel tiempo antes de que el cantante diera señales de quererla conquistar (Foto: Instagram)

Olga Breeskin fue una figura muy popular en el espectáculo mexicano durante los años 70 y 80 principalmente, pues en ese entonces la exótica violinista y vedette conquistó al público con su sensual presencia y su virtuosismo al ejecutar melodías con su armonioso instrumento.

Por aquellos años, también triunfaba en la escena musical un joven Luis Miguel, quien a temprana edad comenzó a cimentar la fama de conquistador que a la fecha continúa ostentando.

El camino de ambas estrellas se entrelazó alguna vez, pues el cantante de Será que no me amas mostró interés por cortejar a Olga Breeskin, sin importar la diferencia de edad de 19 años entre ellos.

La violinista se encuentra retirada de la farándula, pero continúa produciendo música con su violín (Foto: Twitter @TVNotasmx)

Ahora, la vedette retirada, quien se convirtió al cristianismo hace algunos años, recordó aquella anécdota en el programa De primera mano, donde reveló cómo fue el acercamiento de “El sol de México” hacia ella, estando casada.

“La verdad tuve una relación comercial cuando estuve trabajando con Manzanero, cuando yo vivía, en 1991, con el que en ese año era mi esposo, Joey Doucette, el papá de mi único hijo Alan... Llego yo con un mini vestido, la verdad no me medí, porque yo sabía la reputación de mi Micky, entonces llego yo (al estudio musical) con un vestido blanco bien entalladito, tipo Marilyn Monroe, con la pantorrilla bien torneadita. Y entonces cuando voy entrando a los estudios de grabación, lo primero que me encuentro es a Micky”, recordó la mujer de 71 años.

Fue entonces, cuando coincidieron en el estudio de Armando Manzanero -con quien Luis Miguel trabajó estrechamente en su temprana carrera musical-, que el hijo de Luisito Rey y Marcela Basteri mostró su interés en ella.

La vedette y musico hizo historia en el espectáculo nacional al combinar bailes sensuales con música (Foto: Impresión de pantalla)

“Yo había visto a Micky cargando a Alan (mi hijo) muchos años atrás, le gustaba mucho cargar a los niños. Entonces el contacto que yo tuve con Micky fue muy relativo, entonces ese día que me encuentro a Micky antes de entrar a los estudios me dice ‘¿Me das tu teléfono?’, le digo ‘OK, toma’. Me aviento, se lo doy, a pesar de que yo era una mujer casada, no era cristiana, pero era casada y sabía que le llevaba muchos años de diferencia”, continuó en su relato la actriz cuya historia de vida fue relatada en el documental Bellas de noche, de 2016.

“Entonces, afortunadamente para mí, el Señor (Jesús) me salvó porque el día que (Luis Miguel) me llama, le contesta uno de mis empleados y me dice ‘Señora le habla Luis Miguel”... y me mandó un arreglo de flores muy bonito, la verdad le agradezco. Afortunadamente hablé con Micky y me dice ‘¿cenamos en la noche?’ y le digo ‘no me lo vas a creer, Micky, pero ¿sabes qué? tengo show’, porque tenía show en un crucero”, expresó.

“Pero le digo ‘vamos a hacer una cosa, Micky’, porque yo lo quiero bien hasta la fecha, lo quiero como un hijo. Le digo ‘Mira mijo, te prometo que en cuanto termine mi show te marco por teléfono’. Todavía decía mentiritas piadosas, estamos hablando de la verdad”, expresó.

Luis Miguel buscó a Olga para cenar, estando ella casada (Foto: Getty Images)

Y es que pese a su promesa, al terminar su presentación, Olga Breeskin optó por no llamar por teléfono al famoso cantante, ni recibió sus incesantes llamadas.

“Mi teléfono sonó exactamente de las 9 de la noche a las 12 de la noche, por lo menos 30 veces, pero no tuve el valor de contestarle a Luis Miguel”, reveló la violinista, quien ahora se dedica a compartir la palabra de Dios por medio de testimonios y pláticas en la iglesia cristiana a la que acude en Estados Unidos, lugar donde reside.

“Yo sé que ni se ha de acordar porque ‘una raya más en el tigre no se nota’, pero si nos está viendo Luis Miguel sabe que no fue majadería ni fue rechazo, simplemente que yo tenía mucha más edad que él, y aparte tenía a un chavo como esposo y yo estaba enamorada del papá de mi hijo, cuando estás enamorada no tienes ojos para nadie”, recordó la famosa.

