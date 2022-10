El video viral de Chris Martin: el cantante de Coldplay fue a comprar una guitarra, cantó con los vendedores y hasta les regaló entradas

Chris Martin visitó una tienda de música y cantó con los vendedores

“Típico que estas trabajando y viene Chris Martín de Coldplay...”, escribió en sus redes sociales Emiliano, uno de los vendedores de una tienda de música ubicada en la calle Talcahuano que junto con sus compañeros se sorprendió cuando el jueves por la tarde el líder de la banda británica ingresó al local para ver instrumentos, tocó algunos temas, y hasta compró.

Samuel, otro de los vendedores que además tocó la batería, agregó en sus redes sociales: “Flojito el cliente que me vino a comprar hoy”. Luego compartió un video en el que contó cómo fue la experiencia y otros de las zapadas cuando con el cantante -guitarra en mano-, entonaron temas de Oasis y “De música ligera” de Soda Stereo.

Cómo fue la visita de Chris Martin a una tienda de música

“Vamos a contar como fue lo de Chris Martin”, dijo en un video uno de los vendedores y otro agregó que no lo podía creer y que estaba temblando. Luego, siguieron: “Vino primero la jermu (mujer) hablando en inglés, mucho no le entendimos porque hablaba muy rápido, la cosa es que se va y veo que pasa un flaco alto al local de al lado y digo es él, y cuando pasa hace así (pulgares para arriba)”.

“Nos quedamos hablando, ‘es él. es él, es él’ y viene, y agarra una guitarra del local, y dice ‘vamso a tocar algo, ¿quié quieren tocar?’, ‘Oasis’ le digo”, contó Samuel y también tocaron “De música ligera”. “Y además, nos anotó con tres entradas, ¡y encima compró! Redondito”, celebraron.

La banda inglesa liderada por Chris Martin vino para presentar su disco Music of the Spheres y ya comenzó con la ronda récord de diez estadios River Plate. “Es el mejor martes de mi vida”, dijo el cantante al iniciar su primer show, luego de abrir con “A Sky Full Of Stars”.

“Tienen las mejores voces del mundo aquí en Argentina. Amo cantar para ustedes, pero más amo que ustedes canten para nosotros. Así que ahora van a cantar para nosotros”, pidió para anunciar el cover de “De música ligera”, el clásico de Soda Stereo, que ya habían hecho en 2017 cuando tocaron en La Plata y que Martin interpretó para la gira Gracias Totales. “Gracias Zeta, Charly y Gustavo”.

Chris Martin visitó una tienda de música en la calle Talcahuano (Crédito fotos y videos Twitter: @emilianonievas4 /Instagram: @samubaez1)

En las últimas horas se volvió viral la reacción que Chris Martin tuvo con un grupo de jóvenes que se encontraron con él en las calles de Buenos Aires. Fue la usuaria de Instagram quien compartió las imágenes del emotivo momento que vivió con el cantante. Lejos de cualquier divismo, Martin se acercó a saludar a los fans que lo esperaban con carteles y celulares en mano para llevarse una foto. Y no solo eso, sino que incluso en un video se observa como el músico la abraza y se le nota una amplia sonrisa. “26.10.22, el mejor regalo de cumple”, escribió la joven en el posteo, feliz ante la oportunidad de recibir un saludo del cantante.

Pero no fue esa internauta la única afortunada, sino que Martin también se tomó el tiempo para saludar y abrazar a varios de los fans que lo esperaban. Así se pudo ver en un video que circuló en Twitter de ese momento, incluso, otra chica se acercó y le preguntó: “¿Te acordás de mí?” y, al escucharla, Chris la abrazó.

