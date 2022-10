Cuáles son los maquillajes que Profeco retirará por dar hasta 52% menos y los que podrían salir por mentir

Profeco analizó marcas de maquillajes ( Foto: Christin Klose/dpa)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que saldrán del mercado maquillajes en polvo que no cumplen con la cantidad del producto que indican en sus empaques, así como que podrían multar o incluso sacar varias marcas por mentir al consumidor, al tener leyendas que prometen cosas que no pueden demostrar.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la dependencia, dijo a Milenio que para la Revista del Consumidor de noviembre aplicaron 416 pruebas a 50 distintas marcas de maquillaje, de las cuales, algunas estarían engañando a sus clientes al no ofrecer lo que publicitan.

“Encontramos algunas empresas que no pudieron comprobar ciertas declaraciones que hacen en el etiquetado de su producto, y a todas esas empresas se les hizo el requerimiento formal de información, si no responden con las pruebas se les van a aplicar multas en promedio de 150 mil pesos. Y a quienes no lo demuestren, se les van a iniciar procesos por publicidad engañosa”, señaló.

Imagen de referencia de aplicación de maquillaje (Foto: Archivo)

De tal modo, las marcas que podrían ser sancionadas o ser retiradas del mercado por tener frases que no han demostrado cumplir, son:

- Zan Zusi: que tiene un supuesto “efecto continuo e hidratante”, de no demostrarlo deberán retirar la leyenda o atenerse a las consecuencias.

- Renova Matte: con “cobertura perfecta”.

- IM Natural: que tiene supuesta “fórmula que no reseca mi tapa los poros de la piel”.

- Cicatricure de Genoma Lab: cuenta con tres frases que debe demostrar, como “luminosidad instantánea”; “oculta líneas de expresión y empareja el tono de la piel” y “desvanece las líneas de expresión”.

- Bella: asegura que es “polvo compacto hipoalergénico; “polvo de arroz vitaminado”, que “contiene vitamina E” y es “polvo de arroz orgánico”. Deberá demostrar todo lo anterior.

Polvo compacto (Foto: Archivo)

- Bissu: indica que “ayuda a controlar el exceso de grasa en el rostro”, y que tiene “larga duración para una apariencia impecable por más tiempo”.

- Natura Una: asegura dar “textura ultrafina que permite la construcción de cobertura personalizable otorga alta aplicación y larga duración y oculta líneas de expresión”.

Todas esas marcas deberán mostrar antes de una fecha límite que cumplen con lo que prometen al consumidor para seguir en el mercado, de lo contrario podrán ser multadas o acusadas de publicidad engañosa.

“Hay unos [casos] más delicados que otros, y que nos deben demostrar. Todos los demás comprobó, sólo éstos no pudieron comprobar. Entonces se 50 productos solo estos no pudieron comprobar sus declaraciones en las etiquetas [...] Se les está dando un tiempo y si no lo comprueban en ese tiempo, entonces sí salen del mercado”, añadió el funcionario.

Maquillaje en polvo (Foto: Archivo)

Sumado a esas marcas, hay otras cinco que definitivamente serán retiradas por tener entre el 17 y 52.7% menos producto del que indican en el empaque. “Vamos a sacar del mercado [los polvos compactos] de cinco marcas porque tienen menos de lo que dicen contener y eso amerita sacar el producto, porque no pueden ir a las tiendas a ponerle el producto que le falta”, dijo Sheffield para El Universal.

Las marcas que ya no se verán en tiendas por dar menos producto, son:

- Lock n’ Tap que contiene un 10.3% menos.

- Bella con 17.7% menos.

- Italia Deluxe, 21% menos.

- IM Natural, 30.6% menos.

- Saniye con 52.7% menos contenido.

Por lo anterior recomendó a las personas que compran maquillaje compacto a no elegir basándose en la marca, sino en los ingredientes, ya que hay productos más baratos que pueden contener lo mismo.

