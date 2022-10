Qué problema de salud enfrenta Kenia Os que no le permitirá dar conciertos

Kenia Os y sus problemas de salud (Instagram/@keniaos)

La cantante e influencer Kenia Os disfrutó de la fiesta de lanzamiento de su disco K23 el pasado miércoles 26 de octubre junto con sus círculo cercano, así como con varios influencers.

A la fiesta asistieron personalidades como Manelyk González, Rocío Sánchez del Río, Mont Pantoja, Yeri Mua, Pablo Chagra, Gera MX, Paty Cantú, Rubí Ibarra y Mario Aguilar, La Divaza, entre otros.

Durante un video de redes sociales Kenia Os comentó que sí iba a poder disfrutar de su fiesta tras el desmayo que tuvo en Los Ángeles pero que no tenía permitido hacer conciertos o actividades que requieran de mucho esfuerzo.

La intérprete de La Noche relató que cuando ocurrió el desmayo, los doctores primero le dijeron que tenía epilepsia, sin embargo, no quiso quedarse con esa idea y buscó más opiniones de otros expertos.

Kenia se sometió a varios estudios para determinar que es lo que estaba pasando, pues comentó que sentía que se le dormían partes del cuerpo y que no podía moverlas.

Finalmente, los estudios arrojaron que tenía bastante dañadas las cervicales por el estrés y que tenía una cervical del cuello “pellizcada” lo que habría provocado todos sus malestares.

Luego del diagnostico, la también influencer aseguró que los médicos le recomendaron no bailar, no cargar cosas pesadas ni hacer grandes esfuerzos, por lo que sus shows próximos quedarían pausados.

Cabe destacar que durante la celebración por su nuevo álbum, el programa Venga la Alegría asistió a la alfombra roja para entrevistarla y ella reveló que continúa bajo observación hasta que se descarte por completo una enfermedad grave.

“Me sigo haciendo estudios para descartar que haya sido un desmayo por epilepsia, pero al parecer era cansancio, estrés. Yo trabajo muchísimo por mi proyecto y la verdad que K23 fue un álbum que hicimos en tiempo récord porque un álbum me toma un año y medio hacerlo y este lo hicimos en cuatro meses, entonces yo creo que el cuerpo me cobró factura, esperemos que no sea nada grave”, puntualizó.

Durante el evento, la Kenini recibió mucho apoyo de las celebridades que asistieron, tal fue el caso de Paty Cantú, quien se ha autodenominado fan de la música de Kenia Os.

“México está lleno de girl power y eso me encanta. Respeto total para ti, diosa. Felicidades por el K23 Kenia Os y lo que viene para ti, mientras tanto party all night”, fueron las palabras que le dedico la intérprete de “Suerte” a la joven de 23 años.

Por otro lado, durante la misma entrevista con Venga la Alegría, la mazatleca abordó el tema sobre una próxima colaboración con Christian Nodal y dijo que a ella le encantaría pero que piensa que el cantante la tiene bloqueada en redes“.

Kenia Os podría colaborar con Christian Nodal (Foto: Getty Images // Foto Instagram: @keniaos)

“Hace mucho tuvimos unos mensajes, pero después ya creo que no me sigue y no sé si me tiene bloqueada, no lo sé la verdad, pero él está en la misma disquera que yo, es una persona que yo admiro muchísimo, me encantaría colaborar con él, no se ha dado, pero nada, va a pasar si tiene que pasar”

El lanzamiento del disco que tendrá 11 canciones y llegó en punto de las 18:00 horas del miércoles fue un rotundo éxito, pues el álbum se ubicó en los más alto de las listas de popularidad de México.

