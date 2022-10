Kenia Os rompió el silencio sobre su dueto con Christian Nodal y su estado de salud

Los fans de la cantante esperaban con ansias su colaboración. (Foto: Getty Images // Foto Instagram: @keniaos)

Kenia Os está de fiesta por el lanzamiento oficial de su segundo álbum de estudio K23 y para celebrarlo organizó un gran evento al que acudieron sus seres queridos más cercanos y algunas celebridades de redes sociales y la industria musical. Fue en el marco de este gran avance en su carrera artística con Sony Music donde rompió el silencio sobre los rumores de su dueto con Christian Nodal y se sinceró sobre su estado de salud tras sufrir una aparatosa lesión en la barbilla por un desmayo.

Fue el pasado miércoles 26 de octubre cuando la cantante oriunda de Mazatlán, Sinaloa, celebró el estreno de su nuevo disco y, como era de esperarse, contó con la presencia de algunas figuras que nacieron en internet, tales como Yeri Mua, Pablo Chagra y Mario Aguilar. También asistieron algunos cantantes como Paty Cantú, Gera MX , Rubí, Cesia Saenz, Mar Rendón y Andrés.

Antes de entrar a su fiesta, Kenia Os concedió una breve entrevista para Venga la Alegría, donde fue cuestionada sobre las especulaciones que desde hace meses existen sobre su posible colaboración con el ex prometido de Belinda. Sin profundizar en detalles, la también influencer dejó entrever que sí hubieron intenciones de trabajar juntos, pero por alguna razón no se concretó el proyecto.

De hecho, aseguró que desde ese entonces no mantiene comunicación con Christian Nodal. Incluso, ha llegado a pensar que la tiene bloqueada de redes sociales y, aunque aparentemente desconoce el trasfondo de la situación, guarda la esperanza de poder cantar con el intérprete de Botella tras botella algún día.

Hace mucho tuvimos unos mensajes, pero después ya creo que no me sigue y no sé si me tiene bloqueada, no lo sé la verdad, pero él está en la misma disquera que yo, es una persona que yo admiro muchísimo, me encantaría colaborar con él, no se ha dado, pero nada, va a pasar si tiene que pasar.

Kenia Os no dio más detalles al respecto y Christian Nodal tampoco ha revelado nada, pues desde que rompió con Belinda ha procurado mantenerse al margen de todos los escándalos que lo rodean y pocas veces concede entrevistas.

Por otro lado, la intérprete de 23 años confesó que continúa bajo observación médica después del aparatoso accidente que sufrió a finales del pasado mes de septiembre. Según contó para el matutino de TV Azteca, aunque sus médicos le informaron que su desmayo fue consecuencia de tanto estrés, ella quiere asegurarse de no tener ninguna enfermedad.

“Me sigo haciendo estudios para descartar que haya sido un desmayo por epilepsia, pero al parecer era cansancio, estrés. Yo trabajo muchísimo por mi proyecto y la verdad que K23 fue un álbum que hicimos en tiempo récord porque un álbum me toma un año y medio hacerlo y este lo hicimos en cuatro meses, entonces yo creo que el cuerpo me cobró factura, esperemos que no sea nada grave”, declaró.

