Kenia Os mandó indirecta a su ex en la nueva canción con Ha*Ash

La cantante Kenia Os acaba de colaborar con el dúo musical de Hanna y Ashley, mejor conocido como Ha*Ash para la canción Mi salida contigo, que ya está cerca de llegar al millón de visualizaciones.

Asimismo, las tres cantaron su nuevo tema en la gran final de La Voz, un famoso programa de concurso musical, donde destacaron por sus llamativos atuendos y una mezlca de voces excepcional.

La letra de la canción está enfocada en hablar de una mala experiencia en el amor, el haber salido con alguien que no “valía la pena” y el video es bastante parecido a la temática.

Sin embargo, a los fans de Kenia, a quien ella nombra “keninis”, les llamó la atención una parte específica del clip musical, en donde ella pareciera hacer una referencia a su ex novio Mario Barrón.

Y es que el modelo que aparece con Kenia en el video tiene bastante parecido con Barrón, tanto en la forma de vestir como en la barba, pero sobre todo, por una parte que parece ser una copia del Roast yourself de la Kenini.

La llamativa parte muestra a Kenia Os viendo de frente a la cámara, mientras el modelo del video de Mi salida contigo, se encuentra de espaldas viendo hacia ella.

Esta escena es muy similar a una parte del Roast de la cantante, cuando canta el verso “Muchos quieren meterse a mi vida privada,” y Kenia abraza a Mario Barrón de espaldas y luego lo besa.

Cabe señalar que en el video con Ha*Ash, los versos de la Kenini cuentan que la pasó muy mal con alguna pareja:

“Yo pensé que era perfecto, todo un caballero. No valió la pena estar la noche entera con alguien que le falta un par”, dice uno de los versos de Kenia Os.

Además, cada una de las cantantes parece mostrar pedacitos de su mala experiencia y en la de la intérprete de La Noche, se retrata a un hombre “mujeriego” que veía a otras chicas estando con ella.

La supuesta indirecta causó revuelo, tanto que un usuario de TikTok hizo un video en el que expuso la situación y comparó ambas escenas de los clips musicales. Usuarios destacaron que “la referencia estaba más que clara”.

Recientemente, las chicas aparecieron juntas en los premios Kids’ Choice Awards de Nickelodeon, en donde se tomaron algunas fotos juntas celebrando su canción.

Por su parte, Mario Barrón, quien antes fue manager de la cantante, no ha expresado ninguna declaración sobre los rumores de la indirecta, pero lo que sí se sabe es que continúa su relación con la hermana de Kimberly Loaiza.

El noviazgo de Steff con la ex pareja de Kenia sí que causó revuelo en redes sociales y tanto los fans de ella como los de Kimberly Loaiza tundieron esta relación en sus comienzos.

Esto fue debido a que antes exisitó una enemistad entre Kenia, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, pues de hecho, el Roast de la Kenini fue dedicado a ellos.

Es por eso que la relación de Steff y Mario causó mucha polémica, sin embargo, Kimberly Loaiza ya aclaró que no tiene ningún problema en que su hermana sea novia de el ex de Kenia Os.

La lindura mayor subió un video de preguntas y respuestas en donde expresó su opinión de esta situación y dijo lo siguiente:

“Siento que lo asimilé muy rápido y no me queda otra más que apoyarla. Es mi hermana y yo de verdad le deseo lo mejor en todo lo que ella haga (...) Yo la amo con todo mi ser. No soy nadie para juzgarla, ella tiene el derecho de experimentar, de hacer su vida y tiene el derecho de andar con la persona que ella quiera (...) Dios no lo quiera y no fallen, les deseo lo mejor a los dos y nos toca aceptarlo a todos”, externó.

De igual forma, Juan de Dios Pantoja, quien es esposo de Kim, también compartió su opinión sobre la relación de su cuñada con Mario Barrón.

