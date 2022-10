People’s Choice Awards 2022: conoce la lista completa de nominados y cómo votar

Los cuatro artistas están nominados en la categoría "EL artista latino de 2022". (Fotos: Getty Images - Foto: Eric Jamison/Invision/AP)

Las premiaciones no paran y antes de terminar este 2022 se llevará a cabo entrega anual de los People’s Choice Awards. Como en anteriores ocasiones, antes del magno evento se dio a conocer la lista de los artistas nominados según cada categoría y se informó cuál será el método que deberán seguir todos los fans que deseen apoyar a su estrella favorita con sus votos.

La ceremonia de premiación está programada para el próximo martes 06 de diciembre en Barker Hangar de Santa Mónica, California. Hasta el momento se sabe que dará inicio en punto de las 21:00 horas (Estados Unidos), mientras que la alfombra roja comenzará a las 19:00 horas. El gran conductor de la noche será Kenan Thomson -presentador de Saturday Night Live- y las votaciones comenzaron desde el pasado 26 de octubre y terminarán hasta el próximo 09 de noviembre.

Bad Bunny recientemente estrenó su nueva película 'Bullet Train' junto a Brad Pitt. (Foto: REUTERS/David Swanson)

Quien desee apoyar a su artista favorito puede hacerlo de distintas maneras: puede acceder a la página oficial https://www.votepca.com/ y emitir su voto o a través de Twitter donde es necesario que los tuits sean públicos y lleven el hashtag correspondiente a la categoría y nombre del nominado.

Lista completa de nominados en categorías musicales

El artista masculino de 2022

-Bad Bunny

-Charlie Puth

-Drake

-Harry Styles

-Jack Harlow

-Kendrick Lamar

-Luke Combs

-The Weeknd





La artista femenina de 2022

-Beyoncé

-Camila Cabello

-Doja Cat

-Lady GagaLizzo

-Megan Thee Stallion

-Nicki Minaj

-Taylor Swift

Harry Styles en el estreno de "Don't Worry Darling" en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 19 de septiembre de 2022. (Foto: REUTERS/Amr Alfiky)

El grupo de 2022

-BTS5

-Seconds of Summer

-Blackpink

-Coldplay

-Imagine Dragons

-Måneskin

-OneRepublic

-Panic! At The Disco





La canción de 2022

- Lizzo ″About Damn Time”

-Harry Styles “As It Was”

-Beyoncé ”Break My Soul”

-Jack Harlow ”First Class”

-Lady Gaga ”Hold My Hand”

-Bad Bunny & Chencho Corleone ”Me porto bonito”

-Nicki Minaj “Super Freaky Girl”

-Future Featuring Drake & Tems “Wait For U”

FOTO DE ARCHIVO: Cantante Beyoncé en los premios MTV 2016 28 de agosto de 2016. (foto: REUTERS/Eduardo Munoz)

El álbum de 2022

-The Weeknd “Dawn FM”

-Luke Combs “Growin’ Up”

-Harry Styles “Harry’s House”

-Taylor Swift “Midnights”

-Kendrick Lamar “Mr. Morale & The Big Steppers”

-Beyoncé “Renaissance”

-Lizzo “Special”

-Bad Bunny “Un Verano Sin Ti”





El artista country de 2022

-Carrie Underwood

-Kane Brown

-Kelsea Ballerini

-Luke Combs

-Maren Morris

-Miranda Lambert

-Morgan Wallen

-Thomas Rhett

Taylor Swift sorprendió con su nuevo disco. (Foto: REUTERS/Mark Blinch/File Photo)

El artista latino de 2022

-Anitta

-Bad Bunny

-Becky G

-Shakira

-Karol G

-Rauw Alejandro

-Rosalía

-Sebastián Yatra





El artista nuevo de 2022

-Chlöe

-Dove Cameron

-Gayle

-Latto

-Lauren Spencer-Smith

-Muni Long

-Saucy Santana

-Steve Lacy





El video musical de 2022

″Anti-Hero” – Taylor Swift

”As It Was” – Harry Styles

”Left and Right” (feat. Jung Kook of BTS) – Charlie Puth

”Let Somebody Go” – Coldplay X Selena Gomez

”Oh My God” – Adele

”Pink Venom” – Blackpink

”Provenza” – Karol G

”Yet to Come (The Most Beautiful Moment) Official” – BTS

Shakira estrenó su canción Monotonía en colaboración con Ozuna en medio de su polémica separación de Gerard Piqué. (Captura de YouTube)

La canción colaboración de 2022

″Left and Right” – Charlie Puth con Jung Kook

”Bam Bam” – Camila Cabello con Ed Sheeran

”Do We Have a Problem?” – Nicki Minaj X Lil Baby

”Freaky Deaky” – Tyga X Doja Cat

”Hold Me Closer” – Elton John & Britney Spears

”Jimmy Cooks” – Drake Featuring 21 Savage

”Party” – Bad Bunny & Rauw Alejandro

”Sweetest Pie” – Megan Thee Stallion & Dua Lipa





La gira de conciertos de 2022

-BTS Permission to Dance on Stage

-Bad Bunny: World’s Hottest Tour

-Billie Eilish: Happier Than Ever, The World Tour

-Dua Lipa Future Nostalgia Tour

-Ed Sheeran Tour

-Harry Styles Love on Tour

-Lady Gaga: The Chromatica Ball

-Luke Combs: The Middle of Somewhere Tour

La estrella rompió en llanto tras no terminar un show. (Captura Instagram: @ladygaga)

La celebridad social de 2022

-Bad Bunny

-Charlie Puth

-Doja Cat

-Lil Nas X

-Lizzo

-Reese Witherspoon

-Selena Gomez

-Snoop Dogg





La película de 2022

-Bullet Train

-Doctor Strange in the Multiverse of Madness

-Elvis

-Jurassic World Dominion

-Nope

-The Batman

-Thor: Love and Thunder

-Top Gun: Maverick

Rafael Nadal del equipo europeo en acción durante su partido de dobles con Roger Federer. (Foto: REUTERS/Andrew Boyers)

También hay categorías destinadas a reconocer el trabajo realizado en cine, televisión y radio. Entre las más sobresalientes se encuentran:

El artista revolucionario de 2022

-Chloe Kim

-LeBron James

-Megan Rapinoe

-Nathan Chen

-Rafael Nadal

-Russell Wilson

-Serena Williams

-Steph Curry





La estrella social de 2022

-Addison Rae

-Brent Rivera

-Charli D’Amelio

-Jay Shetty

-Khaby Lame

-Mikayla Jane Nogueira

-Mr Beast

-Noah Beck

