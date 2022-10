Claudia Sheinbaum aseguró que los feminicidios disminuyeron un 28% en CDMX

En los resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, se destacó la disminución de 28% en las muertes violentas de mujeres. (Foto: @consejomx)

El 25 de octubre se llevó a cabo el informe mensual de avances de la Alerta de Violencia de Género (AVG), donde se expusieron los mecanismos que se han implementado para atender a las mujeres víctimas de violencia en razón de género.

Fue durante esta conferencia que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los feminicidios y los homicidios dolosos cometidos contra las mujeres tuvieron una reducción considerable. Estas cifras fueron acuñadas entre los primeros nueve meses de 2022 y el mismo periodo del año 2020, obteniendo como resultado bajar la medida de 133 a 96 casos

Entre las funcionarias que se presentaron al informe de AVG, destacó Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, el Doctor Rafael Guerra Álvarez, Magistrado Presidente del Poder Judicial de la CDMX, la psicóloga Ingrid Gómez, Secretaria de las Mujeres, la maestra Marcela Figueroa Franco, Subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC, Nadine Gasman Zylberman presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, la doctora Fabiola Alanís Sámano, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y el Doctor Guerrero Chiprés.

En la #CDMX, si eres víctima de violencia, #NoEstásSola. Este #DíaNaranja🟠, se presentaron los Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, donde la titular de @FiscaliaCDMX, @ErnestinaGodoy_ destacó una disminución de 28% en las muertes violentas de mujeres pic.twitter.com/FEBzRePcO0 — Consejo Ciudadano Mx (@elconsejomx) October 25, 2022

Por su parte la Fiscal General de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos recordó que la Alerta de Violencia de Género fue emitida por la jefa de Gobierno para combatir la violencia en diversas formas de mujeres y niñas. Es a través de dicha herramienta, que los problemas se han ido visibilizando poco a poco, y a partir de los mismos se han comenzado a resolver con diagnósticos objetivos y establecer políticas públicas para hacer frente a este tipo de violencia.

El objetivo es erradicar la violencia machista del espacio público pero también de los hogares. La casa debe ser uno de los lugares más seguros para nosotras las mujeres

Además la Fiscal reiteró que la Ciudad de México ”es el lugar donde más se investiga y se judicializan delitos violentos en contra de las mujeres”.

Las muertes violentas de mujeres han disminuido en 28 por ciento en la Ciudad de México, incluyen los datos considerados como feminicidio, homicidios dolosos en donde las víctimas son mujeres. Entre enero y septiembre de 2020 se tuvieron 133 casos de muertes violentas de mujeres, mientras que en 2022 se han presentado 96 casos, donde en la mayoría existe un detenido o se tiene ubicado a un probable agresor.

La abogada de la ciudad hizo hincapié que toda muerte violenta de una mujer se investiga bajo la activación de los protocolos de feminicidio, expresó que entre enero y septiembre de este año hubo una disminución de 18 por ciento en este delito, con respecto al mismo período de 2020.

En esa misma línea, participó la Subsecretaria de la SSC notificó que desde la creación de la UEG se han destituido a 100 policías por ejercer violencia contra mujeres. Mientras que el titular del Poder Judicial comunicó que se han emitido 10 mil 142 medidas de protección para frenar a los agresores contra mujeres.

El feminicidio es la última forma de violencia contra las muejres. (Foto: Cuartoscuro)

“Hemos logrado un aumento de 28 por ciento en el número agresores que llevamos ante los jueces; entre enero y septiembre de este año hemos conseguido la vinculación a proceso de 192 personas por feminicidio”, detalló la Fiscal General.

En total de enero de 2019 a septiembre de 2022 se han vinculado a proceso a 9 mil 323 agresores de mujeres; en 2019 se imputaban a 165 agresores en promedio, pasando a 267 este año, lo que significa un aumento de 62 por ciento.

Tocó el turno de la titular de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, quien destacó los resultados de las acciones que forman la Alerta de Género, tales como la más reciente que es una Línea de Emergencia para Mujeres *765 SOS. La cual ha recibido 21 mil 791 llamadas, de las cuales 80 por ciento han sido emergencias que han derivado en 9 mil 596 atenciones especializadas, el inicio de mil 39 carpetas de investigación y mil 161 detenciones.

Línea Mujeres ha sido un pilar importante, pues no sólo es apoyo inmediato, también acompañamiento psicológico y jurídico que permite acceso a medidas fundamentales como El agresor sale de casa.

La nueva línea telefónica de la CDMX para atender la violencia de género brinda múltiples servicios (Foto: Twitter/@elconsejomx)

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum afirmó que a través de esta Línea un gran número de mujeres están siendo atendidas con un seguimiento permanente, pues dicho sistema de protección ha identificado que hay 631 mujeres en riesgo feminicida de 21 mil que han llamado. A las cuales se les está atendiendo para prevenir que ocurra un feminicidio más.

Hoy tenemos, tres años después del decreto de la Alerta por Violencia Contra las Mujeres 28 por ciento menos de muertes violentas. Hoy hemos cambiado la curva de tal manera que hoy hay menos muertes violentas de mujeres que lo que había en el 2019

Sheinbaum denunció que en años previos al 2019 se dedicaban a ocultar los feminicidios “porque buscaban que no reconocieran”. Sin embargo reconoció que todavía no es suficiente protección para las mujeres durante este 2022, porque la erradicación de la violencia no solo son las acciones vinculadas a este tema, sino realmente la lucha continua porque las mujeres tengan derechos plenos.

Alerta por Violencia Contra las Mujeres

El 25 de cada mes es el Día Naranja, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres. Precisamente el 25 de noviembre de 2019 fue cuando se decretó oficialmente la Alerta por Violencia Contra las Mujeres en la Ciudad de México, en ese sentido, la mandataria detalló las razones por las cuales se decidió anunciar la AVG y su rendición de cuentas cada mes.

La Línea Mujeres SOS *765 también es acompañamiento psicológico y jurídico para las mujeres violentadas. (Foto: @elconsejomx)

“La primera porque los feminicidios iban en aumento, la peor forma de violencia. Segundo porque había un movimiento social de mujeres jóvenes exigiendo la actuación de los gobiernos para erradicar la violencia”, explicó.

No está demás recordar los canales y acciones a través de los cuales puede prevenirse la violencia y el feminicidio, pues todas las ciudadanas pueden acudir a cualquiera de las siguientes:

-Prevención de feminicidios en LUNAS

-Abogadas para el acceso a la justicia

