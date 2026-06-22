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Moody’s “palomea” al Banco del Bienestar: lo califica con perspectiva estable de depósitos en moneda local a corto y largo plazo

La calificadora afirma las calificaciones AAA.mx con perspectiva estable y ML A-1.mx, las más altas en su escala nacional, reflejando la fortaleza institucional del Banco

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Banco del Bienestar
Foto: Secretaría del Bienestar

Banco del Bienestar, Moody’s, AAA.mx y ML A-1.mx mantienen la nota más alta en la escala nacional para la institución, una decisión que, de acuerdo con el propio banco, respalda su papel como brazo de inclusión financiera del Gobierno de México y su meta de dispersar más de un billón de pesos en 2026.

La confirmación de la perspectiva estable también anticipa que el banco conservará altos niveles de capitalización y liquidez, en línea con lo observado durante los últimos 12 meses. A eso se suma, según el comunicado, una mitigación adecuada de los riesgos operacionales asociados con su red de sucursales y el volumen de transacciones que administra.

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El Banco del Bienestar informó que Moody’s Local México afirmó en AAA.mx la calificación de depósitos en moneda local a largo plazo y en ML A-1.mx la de depósitos en moneda local a corto plazo. Ambas son las más altas dentro de la escala nacional de la calificadora.

Banco del Bienestar
El Banco del Bienestar informa que, Moody’s Local México afirmó en AAA.mx con perspectiva estable la calificación de depósitos en moneda local a largo plazo del Banco de los mexicanos, así como la calificación de depósitos en moneda local a corto plazo en ML A-1.mx, las más altas en su escala nacional. Foto: Secretaría del Bienestar

El banco atiende a 35 millones de beneficiarios con 3,150 sucursales.

En su comunicado, citado por la institución, la agencia destacó la expansión y consolidación operativa del banco. Al cierre de 2025, la red llegó a 3,150 sucursales y permitió atender a cerca de 35 millones de beneficiarios de programas sociales.

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Ese universo de atención aumentó frente a 2024, cuando el banco daba servicio a casi 26 millones de personas. El crecimiento en la cobertura es uno de los elementos que la calificadora tomó en cuenta para sostener la nota.

La institución señaló que, pese al crecimiento acelerado de los últimos cinco años, los riesgos operacionales se han mitigado mediante prácticas institucionales que consideró sólidas. Esa evaluación se apoya en la capacidad del banco para operar una red territorial amplia sin deteriorar sus indicadores de capitalización y liquidez.

Para 2026, el banco tiene como objetivo concretar la dispersión de más de un billón de pesos en beneficio de la población. Esa meta coloca a la institución como el principal canal para la entrega de apoyos de los Programas para el Bienestar.

Banco del Bienestar
La perspectiva estable refleja la expectativa de que el Banco del Bienestar mantendrá condiciones financieras consistentes con las observadas en el último año. Foto: Secretaría del Bienestar

Moody’s vincula la calificación con la fortaleza institucional del banco

La perspectiva estable refleja la expectativa de que el Banco del Bienestar mantendrá condiciones financieras consistentes con las observadas en el último año. El comunicado también señala que la institución seguirá controlando los riesgos derivados de su cobertura territorial y del alto número de operaciones que procesa.

La calificación, según la información difundida por el banco, reconoce su papel estratégico dentro de la política social y financiera del Estado mexicano. En ese marco, la institución se presenta como el banco con mayor cobertura territorial en el país y como el vehículo de dispersión de los programas sociales del Gobierno de México.

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