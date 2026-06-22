Metro CDMX gastó 2 mil 200 millones en la Línea 2: esto es lo que cambió en las estaciones

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó este lunes la reinauguración de las estaciones Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, como parte de un programa de modernización con una inversión total de 2 mil 200 millones de pesos que incluyó mantenimiento mayor de vías, trenes y sistemas eléctricos, además de la renovación física de 19 estaciones en distintas líneas. En el mismo acto, el gobierno capitalino anunció que la siguiente gran apuesta será la renovación integral de la Línea 3.
Una inversión donde dos de cada tres pesos fueron al mantenimiento, no a la imagen
Lejos de limitarse a un cambio estético, el 64% de los recursos —más de 1,418 millones de pesos— se destinaron al mantenimiento mayor de vías, material rodante, sistemas eléctricos, cárcamos y videovigilancia, según informó el director general del Metro, Adrián Rubalcaba Suárez.
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El resultado más tangible: la recuperación de siete trenes adicionales, que elevaron la flota operativa de 28 a 34 unidades en la Línea 2, mejorando la frecuencia de servicio para el millón de usuarios diarios que utiliza este corredor.
Entre las obras de infraestructura destacan:
- Mantenimiento preventivo y correctivo de vías, balasto y tornillería
- Sustitución de cables de tracción en el tramo Villa de Cortés–Portales
- Mantenimiento mayor a ocho transformadores en subestaciones de rectificación eléctrica
- Modernización del sistema contra incendios tipo húmedo en todas las estaciones
- Instalación de 1,684 cámaras de videovigilancia de Tasqueña a Hidalgo, conectadas al C2 del Metro
- Adquisición de 161 kits de mantenimiento a diferenciales, la compra más grande en cinco años
Las cuatro estaciones: cifras de la transformación física
Solo en Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales —que en conjunto reciben a 105,000 usuarios al día— las obras incluyeron:
- Sustitución de más de 6,377 m² de pisos con porcelanato
- Impermeabilización de 6,965 m² de techos
- Instalación de 1,800 luminarias LED
- Renovación de 2,057 metros de señalética
- Sustitución de torniquetes convencionales por pasillos de acceso continuo
- Incorporación de guía podotáctil para personas con discapacidad visual
- Murales e intervenciones artísticas, incluida obra del artista plástico Alberto Castro Leñero
Brugada anunció además que este martes se abrirá la estación Chabacano, con lo que quedarán concluidas todas las estaciones intervenidas en esta etapa.
Los 1,500 millones federales y la decisión política
El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, precisó que de los 2,200 millones totales, mil 500 millones provinieron del gobierno federal —recursos asignados a la Ciudad de México como sede del Mundial 2026 a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Banobras)— y 700 millones adicionales aportó el gobierno local.
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Brugada defendió la decisión de canalizar íntegramente ese apoyo federal al Metro: “El Mundial durará unas semanas. El Metro seguirá moviendo a millones de personas todos los días”, afirmó ante los presentes.
Lo que viene: la Línea 3, sin cerrar el servicio
El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, anticipó que la renovación integral de la Línea 3 seguirá el mismo modelo aplicado en la Línea 2: intervención profunda sin suspensión total del servicio, minimizando afectaciones a los usuarios. La licitación ya fue publicada.
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Brugada añadió que la renovación contemplará nuevos trenes, vías, balasto y accesibilidad universal, dado que la Línea 3 carece actualmente de condiciones adecuadas para personas con discapacidad.
Como dato adicional al margen del evento, la jefa de Gobierno informó que el miércoles el Metro ampliará su horario hasta la 1:00 de la madrugada, en anticipación a la jornada mundialista de México.
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