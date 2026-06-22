Ya puedes jubilarte antes de los 60 en el ISSSTE: los requisitos que poca gente conoce

Las mujeres acceden a la jubilación anticipada con dos años menos de edad y dos años menos de cotización que los hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detuvo el aumento progresivo de la edad mínima de jubilación en el ISSSTE.

El documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y fijó un calendario de reducción gradual que llega hasta el año 2034, cuando las trabajadoras del sector público podrán retirarse desde los 53 años y los hombres desde los 55.

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El decreto aplica a partir de enero de 2026 y el beneficio puede traducirse en una pensión equivalente al 100% del promedio del sueldo básico del último año de servicio.

El decreto de Sheinbaum fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor en enero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese porcentaje se obtiene siempre que se acrediten ciertos requisitos y antigüedad establecidos en el Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE.

Quiénes sí pueden acceder a la jubilación anticipada y quiénes quedan fuera

El beneficio alcanza únicamente a quienes cotizan bajo el régimen del Artículo Décimo Transitorio del ISSSTE.

Es decir, trabajadores que ingresaron al servicio del Estado antes del 1 de abril de 2007 y no migraron al sistema de cuentas individuales tras la reforma de ese año, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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La reforma al ISSSTE aplica únicamente para trabajadores del sector público bajo el régimen Décimo Transitorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quedan fuera quienes cotizan bajo el régimen de Cuentas Individuales administrado por el AFORE ISSSTE.

También quedan excluidos quienes optaron por mecanismos distintos después de 2007.

La pensión por cesantía en edad avanzada, la de invalidez y la de viudez tienen reglas propias y no se ven modificadas por este decreto.

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El ISSSTE verifica electrónicamente el expediente de cada trabajador antes de autorizar la pensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los requisitos para acceder a la jubilación anticipada

Para jubilarse en 2026 bajo el régimen Décimo Transitorio, las mujeres deben tener al menos 56 años de edad y 28 años de servicio cotizados.

Los hombres deben acreditar al menos 58 años de edad y 30 años de cotización, de acuerdo con el decreto presidencial.

Las mujeres acceden a la jubilación con dos años menos de edad y dos años menos de cotización que los hombres, según el decreto presidencial.

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El calendario de reducción de edad mínima de jubilación opera en periodos de tres años hasta llegar a 2034. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ISSSTE advirtió que no basta cubrir los años de servicio, sino que deben cubrirse ambos requisitos.

Si el trabajador no ha alcanzado la edad mínima, el sistema bloquea automáticamente el acceso a la pensión mediante la verificación electrónica del expediente.

Así cambia la edad mínima de jubilación hasta 2034

El decreto fija un calendario escalonado de reducción de la edad mínima de jubilación.

El calendario abarca tres periodos de tres años antes de llegar a su punto final en 2034 y la exigencia de años de cotización no cambia en ningún punto del calendario.

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La infografía detalla el calendario de reducción de la edad mínima de jubilación para hombres y mujeres hasta 2034, sin modificaciones en los años de cotización requeridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exigencia de cotización es de 28 años de cotización para mujeres y 30 para hombres.

Entre 2025 y 2027 , las mujeres pueden retirarse a los 56 años de edad y los hombres a los 58 .

Para 2028 y 2030 , las edades bajan a 55 y 57 , respectivamente.

De 2031 a 2033, a 54 y 56. A partir de 2034, la edad mínima queda en 53 años para mujeres y 55 para hombres.

El trámite puede iniciarse tres meses antes de cumplir la edad mínima

Quienes cumplan los requisitos pueden iniciar el proceso en el área de Recursos Humanos de su dependencia hasta tres meses antes de alcanzar la edad de retiro.

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Los documentos obligatorios, según el ISSSTE, son:

Identificación oficial.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria.

Hoja de servicios.

La segunda etapa del trámite se realiza en el Departamento de Pensiones de la Delegación del ISSSTE que corresponda.

Para iniciar el trámite se requiere identificación oficial, CURP, hoja de servicios y estado de cuenta bancario con CLABE, entre otros documentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Direcciones de Prestaciones Económicas y de Incorporación, Recaudación e Inversiones son las áreas responsables de otorgar las pensiones conforme a lo establecido.

El instituto revisa la documentación y determina la procedencia de la pensión.