Alfredo Adame fue regañado por el doctor tras irse de fiesta mientras se recupera de su cirugía

(Foto: Instagram/@adamereacciona)

Una vez más, Alfredo Adame se encuentra en medio de la controversia, pues después de someterse a una delicada cirugía tras ser brutalmente golpeado a las afueras de su casa en Fuentes de Tepepan, Tlalpan, el actor reveló que desafió las instrucciones de su médico y fue a una fiesta.

Todo se dio a conocer desde la cuenta de Instagram del ex conductor de Hoy, quien decidió compartir una publicación en donde se le ve contento en el cumpleaños de Rodrigo Fragoso.

“Recuperándome con estas bellezas en el cumpleaños del buen @fragosomanager”, escribió en la publicación donde se le ve aún con el rostro lastimado, pero acompañado de algunos de los asistentes del evento.

A esto, Fragoso le respondió: “Te quiero amigo querido. VALORO MUCHÍSIMO tu asistencia a mi cumpleaños, pese a que estas en recuperación. Dios te bendiga”.

Aunque la situación parecía haber terminado ahí, durante un encuentro con los medios, Adame confesó que asistió a dicho evento sin la autorización de su médico.

“Vengo regañado porque la doctora me cachó que lo publicó Rodrigo en sus redes y todavía me dice ‘¿cómo que estás en una fiesta?’, le dije ‘sí, doc’, me aventé como diez minutos ahí de tiro con ella; me dijo ‘bueno, ve una hora nada más y rapidito, nada de que te quedas ahí y aguas con la cara’”, recordó ante las cámaras de los reporteros.

Respecto a como se encuentra de salud, el enemigo de Carlos Trejo comentó que todo va bien, sin embargo, tendrá algunas secuelas permanentes.

“Casi desinflamada, del ojo el 30% de la vista la voy a perder por default y hay que cuidarlo seis meses, porque en seis meses, tres años puedo tener un glaucoma, entonces debo tener cuidado”, añadió.

Asimismo, el actor mencionó que el proceso legal en contra de las personas que presuntamente le propiciaron la golpiza continúa vigente.

Alfredo Adame nos comparte como va su recuperación |📺 #Chismorreo pic.twitter.com/xqRgH6yUOs — Chismorreo (@ChismorreoTv) October 25, 2022

“Ahí van (las investigaciones) se está integrando la carpeta, ya presenté los videos donde yo no soy el que inicia la bronca, pero eso ya no sirve de nada. Yo me di cuenta en el juzgado que el juez dijo: ‘Aquí no importa quien empezó, aquí importa quien fue el que provocó y el que recibió los golpes” dijo y agregó:

Miedo no tengo, tengo temores porque estos son narcomenudistas, quien sabe qué rollo y no es que te diga que estoy muerto de miedo, pero sí estoy muy temeroso, pero yo también tengo con qué.

Cabe recordar que hace unos días, Adame acusó a la Asociación Nacional de Actores (ANDA) porque supuestamente no ha recibido apoyo desde que estuvo involucrado en un altercado hasta su reciente intervención quirúrgica de emergencia por las fracturas que sufrió en el rostro y su proceso de recuperación.

El protagonista de Lo que la vida me robó, Bajo un mismo rostro y Más allá del puente concedió una entrevista para Venga la Alegría desde la intimidad de su hogar en donde indagó sobre la situación que vive actualmente.

“Ellos deberían de haberme llamado y haberme dicho, pero pues bueno, no sé por qué [...] De la ANDA no me llamaron nunca y creo que era obligación de ellos llamarme”, sentenció.

