Carlos Bremer habló sobre el lazo que lo une a Luis Miguel: “Yo estoy con él a morir”

Carlos Bremer aseguró que Luis Miguel ya saldó sus deudas solo (Fotos: Instagram/@carlosbremergtz @lmxlm)

Después de que se rumorara que Carlos Bremer habría ayudado económicamente a Luis Miguel a saldar las grandes deudas que tenía, el empresario negó que las cosas sucedieran como se dieron a conocer y explicó cómo fue que “El Sol” salió adelante solo.

Desde varios atrás se dio a conocer que Luis Miguel estaría pasando por una fuerte crisis financiera y tendía que saldar varias deudas de las que se hizo acreedor; no obstante, poco después del estreno de la primera temporada de Luis Miguel: la serie, en 2019, Carlos Bremer dio a conocer que él había ayudado a su amigo a salir de esa mala situación a partir de la bioserie.

En este contexto, se pensó que el ex integrante de Shark Tank habría sido quien saldo las deudas del cantante, algo que Bremer se encargó de desmentir este 17 de febrero. El empresario aseguró que él sólo ayudó a Micky ideando el plan con el cual él solo logró salir de sus problemas financieros, pues en realidad no le habría dado apoyo económico.

“Yo no lo salvé a él, yo le hice el plan para que él se salvara solo”, reveló Carlos Bremer durante la entrega de apoyos para una escuela primaria de San Pedro Garza García, Nuevo León, según la revista Quien.

Carlos Bremer recalcó el cariño que siente por Luis Miguel y el apoyo que está dispuesto a darle (Foto: Archivo)

Asimismo, dejó en claro que no le brindó ayuda económica al intérprete de La incondicional porque no fue necesario gracias a que Luis Miguel: la serie tuvo el éxito esperado, y está dispuesto a apoyarlo en cualquier situación que el cantante necesite. Añadió que Luis Miguel actualmente no tiene deuda alguna, ya que logró salir de su crisis “con trabajo y arriesgando su oído”.

“Yo siempre estoy con él para lo que necesite. Ya le pagó a todo mundo. Si algún día se le ofrece algo, yo estoy con él a morir, porque es una persona que ha puesto a México a nivel mundial”, expresó el presidente de Value Grupo Financiero.

Aprovechó para recalcar que, pese a que no ha existido mucha comunicación entre ellos recientemente, ambos se guardan mucho cariño.

Y es que el extiburón confirmó años atrás que El Sol estaba pasando por una muy mala situación financiera, pero él había sido parte esencial en formar la estrategia que lo volvería a poner en una posición económica ideal, la cual consistía en lanzar la serie biográfica de Luismi. Inclusive, Bremer se habría ofrecido a financiarlo, pero no tuvo que hacerlo.

Luis Miguel se hizo acreedor de deudas debido a colaboraciones fallidas y giras canceladas (Foto: @lmxlm/ Instagram)

“A mi me tocó hacer el plan para saber cómo revivir a este gran ídolo de México. También ofrecí financiar pero no fue necesario con el esquema que se hizo”, afirmó en 2019, ya con la serie del cantante en la plataforma de streaming, uno de los proyectos clave mediante la creación de la productora Gato Grande Productions en 2016.

Una de las deudas más grandes de las que llegó a ser acreedor Luis Miguel fue la que se originó de una gira con Alejandro Fernández que no se realizó.

Fue en 2015 cuando se dio a conocer que se estaba organizando un tour entre el Potrillo y Micky, el cual pretendía ser muy ambicioso. Sin embargo, el intérprete de Entrégate canceló las presentaciones poco después de que se le hubiera pagado un adelanto por éstas.

Por ello es que Alejandro demandó a su colega por USD 6.5 millones. Las ganancias que se obtuvieron con el lanzamiento de la serie bastaron para liquidar esta deuda.

