Sin divisiones, pero sin Alito: Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid y las corcholatas del PRI se reunieron

Los priistas se mostraron unidos de cara a las elecciones del 2024 (Foto: Twitter/@ruizmassieu)

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, compartió una imagen con las corcholatas del tricolor, una semana después de que anunciaron sus aspiraciones para competir por la candidatura a la Presidencia de la República en 2024 en el evento Diálogos por México.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora dio a conocer que se reunió este martes 25 de octubre con el extitular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid; la senadora Beatriz Paredes; y el extitular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo, personajes que levantaron la mano para ser considerados.

“Platicando con @edelamadrid, @BeatrizPRangel_ e @ildefonsogv con una increíble vista. Lo que nos une es México”, escribió la extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La imagen muestra a los políticos sonrientes compartiendo mesa en un restaurante cerca al Monumento a la Revolución, ilustración que hace meses no se veía, pues los escándalos del dirigente nacional, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, han dividido las opiniones al interior del instituto.

Platicando con @edelamadrid @BeatrizPRangel_ e @ildefonsogv con una increíble vista. Lo que nos une es México 🇲🇽 pic.twitter.com/zyQv2C3Z25 — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) October 25, 2022

Desde que inició su camino por ser considerada como candidata a la Presidencia de la República, la senadora se ha visto más cercana al Partido Acción Nacional (PAN) y a Movimiento Ciudadano (MC), pues con base a su discurso en el auditorio Plutarco Elías Calles lanzó un llamado a ser considerada por toda la oposición.

Tan solo el pasado lunes 24 de octubre, compartió una imagen con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a la cual tildó de ser su amiga y de compartir una visión para construir un México sin divisiones.

“Ayer cerré la noche con broche de oro, cenando con mi amiga @MaruCampos_G con quien comparto la visión de ir unidos para construir el México que queremos”

Sin embargo, no fue el único evento al que asistió, también se dio cita en el Foro Internacional El Futuro Es Socialdemócrata que organizó Movimiento Ciudadano, al que dijo accedió por invitación del senador Dante Delgado, por lo que muchos señalaron que ya se encuentra haciendo campaña.

De acuerdo a sus palabras, en dicho encuentro pudo escuchar diversas reflexiones e ideas sobre un futuro distinto al que está edificando el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena): “Agradezco la invitación de mi amigo @DanteDelgado dirigente de @MovCiudadanoMX al Foro Internacional #ElFuturoEsSocialdemocrata donde escuché interesantes ideas y reflexiones. El rumbo a seguir es la suma de voluntades para juntos recuperar nuestro querido México”.

Agradezco la invitación de mi amigo @DanteDelgado dirigente de @MovCiudadanoMX al Foro Internacional #ElFuturoEsSocialdemocrata donde escuché interesantes ideas y reflexiones. El rumbo a seguir es la suma de voluntades para juntos recuperar nuestro querido 🇲🇽 pic.twitter.com/NhnX5Iq8RN — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) October 25, 2022

Por su parte, Enrique de la Madrid también ha estado dando entrevistas y reuniones en donde expresa su interés por ser tomando en cuenta, tanto así que ha lanzado diversos nombres de personajes que podrían conformar su posible gabinete.

El que llamó más la atención fue que, en caso de obtener la victoria en 2024, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) sería la senadora de Acción Nacional, Lilly Téllez; esto porque reiteró que su apuesta es a un gobierno de coalición, no que regrese el PRI al poder.

Y es que, muchos se dijo que De la Madrid no quería que el PRI ganara, por su parte el exfuncionario no señaló que el Revolucionario Institucional no podría ganar la Presidencia de la República en los próximos comicios nacional, sino, más bien, expresó que no se trata de que el tricolor retorne al poder, sino crear un gobierno en donde diversos partidos puedan tomar decisiones.

