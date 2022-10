¡Pura proteína!: así fue el asqueroso hallazgo que un usuario realizó en un pan dulce de una famosa compañía

El pan dulce forma parte de la vida diaria de miles de mexicanos (FOTO: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO.COM)

El pan dulce es sin duda alguna uno de los alimentos favoritos que las y los mexicanos tienen para endulzarse el paladar. Ya sea acompañado con un café, leche o hasta té, ésta peculiar variación de la repostería está presente en la cotidianidad de millones de ciudadanos a lo largo y ancho del país.

Si bien es posible adquirir pan dulce en panaderías locales, con el paso de los años grandes empresas se han dado a la labor de también comercializarlos a gran escala, convirtiéndolos así en productos empaquetados que están disponibles a la venta en la tiendita más cercana o en grandes transnacionales de autoservicios.

Aunque el pan dulce empaquetado ha resultado ser todo un éxito en México, recientemente un consumidor realizó una denuncia en redes sociales luego de que al adquirir unos roles de canela se percatara de un desagradable -y hasta cierto punto peligroso- hallazgo.

Comprar unos roles de canela supusieron una espantosa experiencia para un usuario de redes sociales (Foto: Twitter / @soydiegoposada)

Fue el pasado lunes 24 de octubre cuando en Twitter, un internauta identificado con el username @soydiegoposada denunció la incómoda experiencia que vivió al adquirir unos roles de canela de la famosa multinacional mexicana Bimbo.

De acuerdo con su relato el día jueves 20 de octubre adquirió el pan empaquetado, no obstante, desde el segundo uno que sacó el producto se percató de un diminuto organismo que emanaba de las entrañas esponjosas y dulces de sus roles de canela.

Ante dicha situación, el denunciante optó por revisar a detalle el bizcocho que se disponía a comer y lo que encontró lo alertó no solo por lo asqueroso de las circunstancia sino porque de no haberse percatado posiblemente hubiera ingerido una considerable cantidad de pequeños y viscosos gusanos blancos que habitaban tranquilamente su pan.

En redes sociales se viralizó la denuncia de un consumidor que encontró diminutos organismos al interior de su pan dulce

“Había mas gusanos DENTRO del mismo pan, ya que lo abrí para buscar más y no encontré, dejé el pan unos segundos solo y de un pedazo salieron mas gusanos, DE UN SOLO PEDAZO. O sea: DE NO HABER VISTO EL PRIMERO PUDE HABER INGERIDO Y AFECTAR MI SALUD POR INGERIRLOS”, expresó el usuario @soydiegoposada en su cuenta personal de Twitter.

Cabe mencionar que en la foto que el usuario compartió es posible leer la fecha de caducidad del pan de dulce, misma que apunta su vencimiento el 27 de octubre de este 2022, por lo que el usuario descartó por completo que el producto estuviera echado a perder.

Ante la desafortunada experiencia que vivió, el usuario de redes sociales optó por presentar una queja ante la famosa multinacional para comunicarles lo que estaba sucediendo con algunos de sus productos. Desafortunadamente, no recibió la respuesta esperada.

El usuario denunció que dentro del bizcocho se encontraban diminutos y viscosos gusanos (Foto: Twitter / @soydiegoposada)

“Al hacer el reporte por teléfono me dijeron que me darían respuesta de manera rápida y no ha sido así, mando msj por whatsapp solicitando hablar con un agente y me ha contestado un bot con el mismo mensaje durante 2 días”, denunció el usuario afectado en sus redes sociales.

Ante la omisión de la empresa, el internauta identificado como @soydiegoposada advirtió que tomará cartas legales en el asunto por lo que incluso pidió la intervención de la la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Hasta el momento ninguna de las dependencias ni la empresa se han pronunciado al respecto, sin embargo, la peculiar y desagradable historia no tardó en viralizarse en redes sociales, generado todo tipo de comentarios entre internautas.

“De qué te quejas, si es pura proteína pa’!”; “Creo que después de ver esto en mi vida vuelvo a comprar roles Bimbo. Tan caros y agusanado, chao bye”; “Si no te preocupa toda la azúcar que ibas a comer, es más saludable la larva de mosca, no te preocupes”; “Lo único que obtendrás es tu pérdida de tiempo y de dinero. Bimbo te agradecerá que seas inspector de su marca”, fueron algunos de los comentarios de usuarios de redes sociales.

