Cuando Paulina Rubio se ponía celosa de que Leticia Calderón llamara “mamá” a Susana Dosamantes

Leticia Calderón recordó cuando Paulina Rubio se enojaba porque llamaba "mamá" a Susana Dosamantes (Fotos: Instagram @paulinarubio/@letycalderon79)

En medio de las anécdotas de las estrellas que trabajaron junto a Susana Dosamantes, sobresalió la gran vocación que la primera actriz siempre tuvo como madre, y no sólo de sus hijos, sino de todos los que la rodearon.

Luego de que se dio a conocer que Susana Dosamantes falleció este 2 de julio en un hospital de Miami, Florida, a causa del cáncer de páncreas que recientemente le fue diagnosticado, algunos actores y actrices recordaron sus más emotivas anécdotas junto a la mamá de Paulina Rubio.

Leticia Calderón, en entrevista con Foro TV recordó que cuando trabajó con Dosamantes en la telenovela Amalia Batista, en donde interpretó a su hija, fue cobijada por la histrionisa como si verdaderamente hubiera pertenecido a su familia.

Uno de los proyectos más aplaudidos de Dosamantes fue la telenovela "Amalia Batista" (Foto: Facebook/Telenovelas Mexicanas)

Según narró, la forma en que ambas se encariñaron dentro de los sets durante el tiempo que trabajaron juntas, las llevó a ser muy cercanas después y, cada que se reencontraban, ella llamaba “mamá” a Susana, lo que molestaba a la Chica Dorada.

“Cuando nos veíamos, le gritaba ‘¡mamá!’. Paulina hasta se ponía celosa porque ella decía que era la única y yo decía: ‘No, no. Yo también soy su hija’. Bromeábamos un poco con eso porque también tuvimos oportunidad de convivir en Tequesquitengo por familiares cercanos”, rememoró Leticia entre risas.

Tal como la recordaron la mayoría de sus colegas, Leticia también hizo hincapié en que Susana fue una mujer que la trató siempre como a su propia hija, la cuidó y procuró de ella cuando tuvieron la oportunidad de convivir.

Paulina siempre celebró a su mamá como su ejemplo a seguir (Foto: Instagram/@susanadosamantes)

“Es una mujer que... ‘es’ porque para mí es y seguirá siendo una mujer muy bella, educada, culta, amable. A mí siempre me defendió, siempre me protegió, siempre me arropó y por eso tengo un gran recuerdo de ella. Me duele mucho su partida”, agregó la protagonista de Laberintos de pasión.

Asimismo, mencionó que debido a que verdaderamente quería cuidarla de los demás, en una ocasión compartió su camerino privado con ella, pues en ese entonces Leticia tenía que estar en el camerino común, sin un lugar fijo.

“Un día me dijo que ya no quería que estuviera en el camerino común y me metió a su camerino, me protegió y dijo: ‘Quien se meta con ella, se las va a ver conmigo’”

Paulina confirmó la muerte de su madre este 2 de julio luego de que la información circuló en redes sociales (Foto: Instagram/@paulinarubio)

Actrices como Susana Alexander recordaron que Dosamantes solía ser así con sus colegas más jóvenes, pero siempre puso por encima de todo a sus dos hijos, Enrique y Paulina, a quienes se dedicó desde que nacieron.

Según dijo Alexander en entrevista con Foro TV, fue testimonio de cómo su colega siempre cuidó de las demás actrices como una madre, pero, principalmente, de la Chica Dorada.

“Lo más importante para ella era la parte maternal, salía y le nacía. Siempre cuidó mucho a Paulina, mucho, me acuerdo muy bien”, compartió.

Pocos días antes del fallecimiento de la actriz, la "Chica Dorada" pidió una oración por su salud (Foto: Instagram/@paulinarubio)

Inclusive, en las últimas declaraciones que Dosamantes dio para la prensa, después de dar a conocer que fue diagnosticada con cáncer de páncreas, se mostraba más preocupada por su hija y las giras que comenzaría por Estados Unidos y Latinoamérica que por su salud.

Paulina Rubio fue una de las primeras que confirmó que su madre falleció este sábado, luego de una dura batalla contra su enfermedad. La intérprete de Y yo sigo aquí compartió en sus redes sociales que la primera actriz fue para ella su ejemplo de vida y lamentó el tener que despedirse.

“Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a una vida eterna”, escribió Paulina en su Instagram y Twitter.

