“No sirves”: Álvaro Morales explotó contra Memo Ochoa

Con la eliminación del club América de la liguilla del Apertura 2022, las críticas en contra del conjunto de Coapa no se detuvieron; a pesar de que llegaron como líderes de la tabla y como los favoritos para coronarse con la 14va, no pudieron conseguir su objetivo y se despidieron en ronda de semifinales.

El principal señalado como el culpable de la eliminación de las Águilas fue Guillermo Ochoa pues el arquero permitió que Toluca tomara la ventaja en el juego de ida y para la vuelta no pudieron revertir ese resultado. Y quien no perdonó las fallas de Memo Ochoa fue Álvaro Morales.

Durante la emisión de Fútbol Picante, el analista deportivo aseguró que por culpa del arquero azulcrema el equipo no pasó a la final y señaló que no sirve como portero del club América pues no está dispuesto a recibir las diferentes críticas que surgen a causa de su labor dentro de la cancha.

Álvaro Morales criticó la actuación de Ochoa en la semifinal del Apertura 2022 (Foto: Instagram/ @yosoy8a)

Álvaro Morales empezó analizando cómo Fernando Tano Ortiz encaró la derrota y calificó como “fracaso” su eliminación del certamen, hecho que contrastó con Francisco Guillermo, según Alvarito Morales, pues el también portero de la Selección Mexicana invirtió más tiempo en atender las críticas que en desempeñarse en la cancha.

“Si no estás listo para soportar la crítica, no sirves para ser el portero del América; si tienes la piel delgadita, no sirves para ser portero del América”

Y es que a lo largo de las semifinales, diferentes analistas deportivos pusieron en duda la calidad de Ochoa ya que Christian Martinoli fue de los primeros en compartir las deficiencias que ve en el canterano americanista. Por ello, el futbolista restringió su interacción en redes sociales y bloqueó diferentes perfiles —entre ellos a analistas deportivos—.

Álvaro Morales aseguró que Ochoa no sirve para ser el portero de las Águilas (Foto: Instagram/ @alvaritomorales)

Así que el Brujo le mandó un recordatorio por tomar dicha actitud. Recordó su actuación con el equipo mexicano y una de las escandalosas goleadas que recibió el Tri al jugar contra Chile en los cuartos de final de la Copa Oro en 2016.

“En lugar de estar bloqueando gente en Twitter, ponte a bloquear balones Memo, ¡ponte a bloquear balones!. Ojalá hubieras bloqueado uno de los siete que te clavó Chile o uno de los tantos que en su momento te clavó Alemania”.

Y es que dentro de las deficiencias de las que se habló que tiene Memo Ochoa en la portería es su salida fuera del arco para interceptar balones o despejar ataques peligrosos, por ello el comentarista de ESPN le reclamó el por qué no corrigió aquellas deficiencias en su formación deportiva y puso en duda la etiqueta que tiene como “el mejor portero” de México.

“¡Ojalá hubieras aprendido a salir alguna vez en tu maldita carrera!, no digo vida, ¡en tu carrera!. ¿Cómo te vamos a considerar el mejor si no sabes salir? ¡¿cómo te vamos a considerar el mejor si en momentos importantes, en momentos trascendentales no tienes el balón para demostrar tu calidad?!”, sentenció.

Finalmente, el conductor de Fútbol Picante se fue en contra de Ochoa pues insistió en que “por su culpa” el América no llegó a la final del torneo y recalcó que se debe de preocupar por bloquear balones en lugar de gente en redes sociales.

“Deja de estar bloqueando gente y deja de ser tan sensible. En lugar de bloquear gente, ponte a bloquear balones que por tu culpa América quedó eliminado”, cerró Alvarito.

