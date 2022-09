La tragedia económica que llevó a Álvaro Morales a convertirse en personaje de TV

Álvaro Morales cumplió 19 años en ESPN en septiembre de 2022 (Foto: Instagram/@alvaritomorales)

En la televisión deportiva mexicana, uno de los personajes más conocidos actualmente es Álvaro Morales, quien fungió como presentador de noticias, cronista y ahora conductor de Fútbol Picante en ESPN, el programa estelar de debate que tiene la cadena estadounidense.

A pesar de que hoy en día es reconocido como uno de los analistas principales de fútbol mexicano, generador nato de polémica, crítico de Pumas, Chivas y también defensor del “americanismo”, Alvarito tuvo que atravesar un complicado momento personal para encaminar su carrera a lo que ahora es.

Antes de ganarse su lugar en la mesa de José Ramón Fernández y David Faitelson, Morales fue reportero y presentador en SportsCenter, por lo que aunque no era la estrella del canal, empezó a ser reconocido públicamente y esto lo llevó a desviarse de su camino.

Durante una entrevista con el canal de Youtube de Javier Alarcón, Álvaro Morales reveló este capítulo de su vida personal en el que atravesó una severa crisis financiera que lo llevó a tomar medidas drásticas en su estilo de vida y a reorientar su camino rumbo al estrellato.

“Yo seguía siendo el chavo buena onda, amable. Nadie pensaba que a mí se me había subido (la fama), pero a me dio algo que yo llamo ‘el sentido de inmortalidad’. Sientes que puedes hacer todo y no te vas a morir. Que te puedes ir de exceso de fiesta y volver un desmadre, pero sigues siendo buena onda”, reveló el comentarista deportivo.

“Eso me sucede y mi carrera se viene abajo. Estaba en un momento cumbre haciendo SportsCenter, me estaban dando algunos programas de opinión, narración, pero empecé a echar mucho relajo”

Este fue el punto que “estancó” la carrera de Morales y que se vio reflejado previo al Mundial de Brasil 2014, donde no fue considerado para asistir y en el que se percató que otros compañeros lo habían superado profesionalmente.

“Se empezaron a perder algunas oportunidades y se las dieron a otros compañeros que incluso venían en un proceso atrás al mío. Hasta que en el 2012 me quedo en bancarrota (...) Un día revisé un estado de cuenta, que por imbécil ya ni revisaba, y pagaba mucho en restaurantes, cantidades bárbaras, hasta que me llega un aviso de que tenía una deuda terrible de MXN 375 mil pesos en la tarjeta de crédito y me voy a la quiebra”.

Así fue recuperación financiera de Álvaro Morales:

Este momento lo llevó a reflexionar y cambiar su estilo de vida, por lo que el primer paso fue mudarse a un cuarto de servicio de una mansión en la zona de Tecamachalco, donde pasó a pagar MXN 6 mil pesos en concepto de renta.

“Se viene una renegociación de contrato con ESPN que me favorece económicamente y elaboro un plan para salir de las deudas. Maximizo absolutamente todo. Llegué a bajar hasta 20 kilos, todo lo ahorraba y en tres, cuatro meses salgo de deudas”, declaró durante la conversación.

Mientras veía la Copa del Mundo de 2014, una vez fuera de la crisis, exclamó: “P**a madre, me rezagué”, pero en lugar de lamentarse, comenzó su estrategia para convertirse en protagonista de los programas de debate.

“Lo vivido nadie te lo puede quitar, lo gozamos y ahora tenemos que retomar el asunto”, sentenció, para después redoblar esfuerzos y enfocarse en su progreso profesional.

