Dulce María explotó contra redes sociales de RBD por no apoyarla en el “2000s Pop Tour”

Los 2000s Pop Tour arrancó con gran éxito pues en su primera presentación de lo que podría ser una gira nacional y no solo el paso por Monterrey, Guadalajara y nuevamente la Ciudad de México -el próximo 17 de noviembre , aún no están a la venta los boletos- logró reunir a más de 25 mil personas que corearon las canciones más populares de toda la generación.

Como se esperaba, Dulce María se convirtió en una de las más esperadas, pues sus fans sabían que se interpretarían algunas canciones de su paso por RBD. El pronóstico resultó cierto y la también actriz sorprendió cantando grandes melodías pop en español como Tras De Mí, Aún Hay Algo y Sólo Quédate En Silencio. Pese a su arrollador éxito, la rebelde estalló en contra del Community Manager de la banda en sus redes sociales, pues aseguró que no contó con su apoyo, aunque algunos seguidores especulan que también se refirió a sus compañeros.

“Lástima que no sé quién maneja las redes de @RBD_oficial pero hubiera estado bonito que se sumaran a este gran homenaje que hicimos para toda la generación #Rebelde y de los “2000. En fin, gracias a las más de 25,000 personas que recordaron y cantaron con nosotros”, tuiteó la intérprete de Roberta Pardo en Rebelde (2004).

Las palabras de la intérprete de grandes canciones como O Lo Haces Tú O Lo Hago Yo, Ya No y Lo que ves no es lo que soy generó una gran controversia dentro de su fandom pues mientras algunos le recordaban que ella no apoyó el reencuentro virtual que tuvieron Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann llamado Ser O Parecer 2020, otros más expresaban que no solo se trataba de la persona que maneja sus redes sociales, si no también de sus compañeros de telenovela y agrupación.

“El CM neta o tiene algo en contra de Dul o de plano hay órdenes de que no se haga nada con ella”. “Pues podrán decir lo que quieran pero recuerden que ella no mencionó nada, neta nada sobre la gira del 2020 y eso que a todos se les pedía el apoyo para que fuera en grandes”. “Como que Dulce quedó algo vetada por preferir hacer los 2000s Pop Tour y no una gira de reencuentro con RBD como todo mundo esperaba”. “Suena a que también se enojó con sus ex compañeros, pero al final si a ella no le importo el reencuentro, como porqué a ellos sí esta gira”, expresaron en redes.

Creando aún más polémica, la cuenta oficial de RBD compartió videos y fotos de la presentación de Karol G, con su Bichotas Tour, en la Ciudad de México que contó con la participación de Anahí, donde cantaron Sálvame. Esta acción ha sido el principal argumento para sus fans que aseguran que “hay algo en contra de Dulce María”.

Violencia psicológica y manipulación en sus ex relaciones

En una entrevista para un podcast titulado Se Regalan Dudas, sobre su pasado amoroso dejando saber a sus fans que fue víctima de violencia psicológica y manipulación, causando un gran shock en el confesionario así como en sus millones de seguidores, puesto que es bien sabido que la carismática Roberta Pardo ha tenido a más de un ex novio muy famoso en México.

“Ahora después de muchos años, entiendo que también me relacioné con gente que era violencia psicológica, y que yo en ese momento no tenía la menor idea ni tenía las herramientas ni tenía nada, ni sabía. Manipulaciones y muchas cosas que ahora lo puedo ver y digo: ‘¡Qué fuerte!’…”, confesó sin mencionar algún nombre.

