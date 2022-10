Selena Gomez, Justin Bieber y Hailey: la historia del tormentoso triángulo amoroso que concluyó con una foto viral

Selena Gómez, Justin Bieber y Hailey: la historia del tormentoso triángulo amoroso que concluyó con una foto viral (Fotos: Instagram/@selenagomez/@justinbieber/@haileybieber)

El evento de The Academy Museum Gala ha sido considerado como el encuentro social de élite que logra juntar a las celebridades a pesar de sus pasados tormentosos.

Esta edición 2022 de la gala Museo de la Academia del Cine, desde Los Ángeles, volvió a cumplir su profecía: Selena Gomez posó y disfrutó de una noche con Hailey Baldwin, siendo este el fin de un tormentoso triángulo amoroso encabezado por Justin Bieber.

La unión entre mujeres y el fin a las rivalidades pop entre sus grandes estrellas parece que terminó. El caso de Gomez, Hailey y Bieber importa para la generación que creció con sus canciones y que ahora buscan recordar cómo empezó todo.

La historia de una joven promesa de Disney y la ‘biebermanía’

Selena Gómez hizo su debut en Disney hasta el año 2008 (Foto: Instagram/@disney)

Los fans más entrañables de la cantante de ascendencia mexicana recuerdan sus papeles en la actuación cuando debutó en el papel secundario de Gianna en la serie infantil Barney y sus amigos, pero las miradas internacionales pusieron sus ojos en Gomez cuando se integró a la empresa de Walt Disney.

Siendo parte de la generación del teen pop, a la que pertenecen otros famosos como Miley Cyrus, Demi Lovato y los Jonas Brothers, Selena rápidamente encontró un espacio en la industria del espectáculo gracias a las películas, los shows infantiles y a su más grande oportunidad: Los hechiceros de Waverly Place.

La llegada del personaje de Alex Russo a la vida de Gomez le permitió entrar a los corazones de millones de jóvenes, entre ellos uno de ellos un pequeño chico que no tardaría en convertirse en la sensación de millones, Justin Bieber.

En el 2009 el mundo conocería a Bieber (Foto: Island Records)

A un año del estreno de la serie de Disney, el productor y cazatalentos musical Scooter Braun descubrió a un chico llamado Justin Bieber, quien se encontraba en el 2008 produciendo vídeos en YouTube.

Bieber se dedicaba a subir versiones de sus cantantes favoritos que él interpretaba junto a su guitarra. Irónicamente, una estrella Disney y un nuevo “príncipe del pop” nacían a la par, sin saber que sus caminos se cruzarían en un mediático y tormentoso romance.

“Jelena”: el inicio de la relación juvenil más popular de los 2010

La pareja inició formalmente en el año 2010 (Foto: Getty Images)

A sólo dos años de que sus carreras despegaran y de que Gomez conociera un tormentoso triángulo amoroso con la protagonista de Hannah Montana y Nick Jonas, en diciembre del año 2010 los rumores de que Bieber había flechado su corazón se confirmaron, causando de primera impresión envía entre en los millones de beliebers.

En ese entonces, Selena con 18 años y Justin de 16, fueron vistos juntos en una franquicia de comida rápida abrazados.

Pese a que negaron los rumores de un romance, un mes más tarde se mostraron dándose apasionados besos en una playa en el Caribe. Bastó que llegara febrero para que desfilaran juntos por la alfombra roja de la fiesta de Vanity Fair tras los Premios Óscar 2011 para encandilar a sus fanáticos y marcar el inicio oficial de Jelena, como los fandoms de ambos los nombraron -la unión de sus nombres-.

Los retos de ser adolescentes y famosos

La deterioración de la relación comenzaba a hacerse evidente (Foto: Getty Images)

Entre el 2010 y 2012 las redes sociales cobraron importancia mundial y sus vidas han quedado registradas en ellas.

Gomez daba sus primeros pasos como solista y trataba de alejarse de la imagen de chica Disney que tenía, tal y como lo hizo Miley Cyrus con su polémico twerk de los VMAs 2013; mientras que Bieber atravesaba los vicios que heredó de la industria del entretenimiento.

En noviembre de 2012, a dos años de comenzar su relación, Bieber y Gomez afrontaron la que sería su primera separación. ¿El motivo?: la diferencia de edad y problemas de confianza.

Al año siguiente, los rumores continuaron hasta que la situación resultó caótica: Justin fue arrestado por conducir ebrio y Selena fue diagnosticada e internada por Lupus.

El último intento por recuperar su amor

Las fotos tomadas por fans le dieron la vuelta al mundo (Foto: Getty Images)

Tras la ruptura inevitable en el año 2014, en el siguiente año se les volvió a ver juntos tratando de reconstruir algo que ya parecía imposible ante la mirada pública, pues los daños que aparentemente se habían hecho mutuamente ya habían sido plasmados en algunas de sus canciones, trabajos actorales y redes sociales.

Jelena volvió a hacer de las suyas: la pareja fue vista en un hotel donde se mostraron muy cariñosos. Las imágenes de fans y paparazzis rápidamente le dieron la vuelta al mundo y provocaron rumores de que ella estaba embarazada o que, incluso tras haber sido descubiertos, habrían unido sus vidas de forma legal y religiosa en una boda que toda la generación del teen pop esperaba con ansias como cierre del recuerdo de su niñez y su nueva etapa de adultos.

Sin embargo, nada de esto ocurrió. Aunque las indirectas fueron externadas en redes sociales, algunos de sus amigos más cercanos opinaron y otros incluso preguntaron qué había pasado.

La incógnita se mantuvo hasta que llegó un tercer personaje en la vida de Biber.

Hailey Baldwin conquistó a Bieber

Hailey Baldwin y el cantante se conocieron cuando eran adolescentes REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Stephen Baldwin fue el encargado de presentar al cantante y a su hija en el backstage del Today Show cuando Justin tenía 14 años y Hailey 12.

Aunque los encuentros en eventos sociales eran comunes, el cantante continuaba su relación con Selena y la modelo era gran fan del cantante, pero lo increíble y soñado por millones pasó: un famoso se enamoró de una admiradora.

Fue hasta 2016 cuando Bieber y Baldwin confirmaron su relación en las redes sociales al difundirse una fotografía en la que aparecían besándose. Pero no duró mucho, ya que en el verano de ese año Justin Bieber y Hailey Baldwin se habían separado, luego de que Selena volviera a aparecer en la vida del cantante. Además, en 2018 la modelo invitó a su entonces novio, Shawn Mendes, a la Met Gala y dos meses después Hailey declaró que estaba soltera.

Justin y Hailey anunciaron su compromiso el 7 julio del 2018. Aunque muchos consideraban que era un paso apresurado, los famosos se casaron por lo civil en otoño. Fue una ceremonia secreta en un juzgado en la ciudad de Nueva York. Aunque había rumores de que tendrían una boda, la pareja hizo oficial su matrimonio al llamarse ‘esposos’ a través de sus redes sociales. Hailey incluso cambió su nombre de perfil a Hailey Bieber.

Los años de silencio

La boda no fue del agrado de los fans (Captura video de Youtube)

Desde la boda, ninguno de los tres protagonistas volvió a hablar sobre lo ocurrido.

Los fans de Bieber no se resignaban a ver al cantante como esposo de alguien que no fuera Gomez provocando incluso ira y rencor en contra de Hailey.

Un nuevo giro cambió todo: Hailey Baldwin habló públicamente sobre Selena Gomez. En el podcast Call Her Daddy, la esposa del popero reaccionó al pasado: confesó que “nunca tuvo una relación con él cuando estaba con alguien”.

La expresentadora de Drop the Mic aclaró que nunca “robó” a Justin de la estrella de Only Murders in the Building y dijo que “no es su carácter meterse con la relación de una persona”: “Sé con certeza que fue lo correcto para ellos cerrar esa puerta. Creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado seguir adelante, comprometerse, casarse y seguir con su vida de esa manera”, explicó Hailey. “Sabía lo que estaba pasando cuando volvimos a estar juntos”.

La foto que confirmó el fin del triángulo amoroso

Esta fue la foto que terminó con la tormentosa historia (Foto: Tyrell Hampton)

La esposa y ex novia de Justin Bieber coincidieron en The Academy Museum Gala, en Los Ángeles, donde posaron para una fotografía de Tyrell Hampton, quien compartió la postal en sus redes sociales bajo la descripción Plot Twist.

Sonrientes, disfrutando del evento y demostrando que las peleas entre mujeres a causa de un hombre son cosa del pasado, los artistas cerraron un ciclo juvenil que bien podría ser digno de una historia de drama para un libro, película o serie.

