Sin mirar al pasado, Jos Canela está listo para revivir el nostálgico pop-rock con “Lo Noto”

"Lo Noto” de Jos Canela ya esta disponible en todas las plataformas musicales (Foto: Cortesía)

Sin mirar al pasado y listo para seguir cosechando éxitos ahora como solista, Jos Canela estrenó Lo Noto, una canción pop-rock que a la generación de los años 2000s en México y el resto del mundo hispanohablante les traerá una nostalgia positiva, pues en medio de una era dominada por el reguetón este tipo de proyectos comienzan a ser más que recibidos.

En charla con Infobae México el popular cantante habló sobre la historia detrás de la creación de su nuevo sencillo, las dificultades que existen cuando se es un artista independiente así como de sus planes a futuro con la gira Canela Wow Tour, un show que le ha permitido volver a convivir con todos los fans que se enamoraron de sus largas pestañas y tierna mirada en el año 2014 cuando se estrenó Ángel Cruel.

“Regresando a ese sonido pop-rock o incluso punk, se me hizo buena idea retomarlo y el resultado es Lo Noto. La letra habla de cuando estás con una persona que sabes que te gusta y lo que sientes por ella, que estás al 99% seguro de lo que ella siente por ti, pero aún existe ese 1% que te hace dudar el contarle que también lo notas”, inició.

Jos Canela llevará su música a más estados de la República Mexicana con la gira 'Canela Wow Tour' (Foto: Cortesía)

El originario de Poza Rica de Hidalgo, un municipio localizado al norte del estado mexicano de Veracruz, clasificó su nuevo sencillo como una de esas melodías que de tan solo escucharlas “te pone de buen humor”, pues la intención materializada por los productores Herman Araujo, José Roberto Valadez de Multiverso Rec y Kid Pistola de La Santa Familia, así como líricamente con el colombiano de urbano Kmill, está inspirada en una de las bandas más importantes del mundo: The Strokes.

Tras una exitosa presentación del Canela Wow Tour en Puebla y como se ha convertido en toda una tradición festejar su cumpleaños -21 de octubre- con el lanzamiento de alguna nueva pieza musical, el ex integrante de una popular boy band de los 2010s detalló que sus presentaciones le permitieron incluir material visual para el tema, pues incluso considera que es el mejor trabajo de video que ha realizado desde que es solista.

“¡La cante hasta tres veces! Porque grabé el videoclip en ese show y la verdad lo considero como el mejor que he hecho hasta ahora, porque terminado de editarlo o cada que lo veo me hace sentir muchas cosas: es el reflejo y el resultado de mucho trabajo, de bastante tiempo que le he dedicado a este proyecto, ojalá todos puedan verlo porque sé que les va a mover o causar algo porque es música hecha de corazón”, agregó.

Su debut en el año 2013 lo consagró como una joven promesa en la música mexicana que ahora se ve reflejada con el nuevo sencillo (Foto: Cortesía)

Las dificultades de ser un artista independiente

Aunque acompañado ya ha logrado conquistar los principales escenarios de México y otros países de Latinoamérica, iniciar una nueva etapa en su vida como lo es su carrera como solista han significado grandes retos para Jos Canela, quien pese a ellos continúa haciendo lo que más le gusta, siendo bien aceptado y posicionado por su público, que no lo dejan de hacer tendencia en redes sociales, tal y como pasaba al inicio de su carrera.

“El iniciar una carrera como solista y además como artista independiente significa mucho para mí, pues como decía, es el reflejo y resultado de mucho tiempo de trabajo, sacrificios que hice para poder llegar aquí, tomar decisiones difíciles, creer en mí y aceptar lo que yo podía hacer”, finalizó.

Lo Noto ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming así como en las de videos musicales, obteniendo un gran rendimiento comercial, pero sobre todo siendo recibida con grandes muestras de cariño por parte de sus fans que lo han mostrado así en redes sociales.

