Kany García a solas con Infobae: la magia de hacer regional con el alma mexicana

Kany García estrenó "La Siguiente" (Foto: Cortesía Sony Music)

Kany García es considerada como una de las joyas pop en español más importantes de la actualidad, sin embargo, su interés por explorar nuevos géneros y adaptarlos a su estilo ha sido motivo de sus recientes nominaciones a los premios de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación 2022 y el estreno de un nuevo sencillo, que años atrás jamás hubiera sido pensado por sus fans.

En entrevista exclusiva con Infobae México, la cantautora platicó todo acerca de La Siguiente, su nuevo sencillo a lado de Christian Nodal que también es su incursión al regional mexicano. Tras sus dos nuevas nominaciones al Latin Grammy 2022 por Mejor Álbum Vocal Pop, El amor que merecemos y Mejor Canción Tropical, Agüita e coco, la estrella puertorriqueña nos contó todos los pormenores de su realización, las motivaciones que la hicieron integrarse a la cultura de México así como los secretos detrás de la razón por la que el cantante fue el elegido para hacer de “una charla de pareja” en uno de los posibles nuevos hits del género.

La cantante tiene 2 nominaciones en los Latin Grammy 2022

“La verdad es que es algo que cada vez me gusta más hacer; romper con ese estereotipo de lo que definen que una es como artista. Algo lindo que hemos visto en los últimos años es la cantidad de artistas que se diversifican en innumerables aspectos: musicales, de propuestas, líneas de pensamiento, de todo. Para mí hacer esta canción con Nodal era una manera de mostrar otras cosas que siento que me quedan bien y que siempre hay que tener el respeto de dónde proviene esta música y obviamente de la cantidad de años y gente que la defiende”, inició.

Kany García unió fuerzas con Christian Nodal

La fusión de las dos grandes estrellas de la música ha tenido un increíble rendimiento a solo horas de haber debutado en plataformas de streaming (Foto: Cortesía Sony Music)

“Por eso para mí traer a Nodal a la mesa era contundente, traer sus músicos y aprender de ellos era necesario para que la canción tuviera la credibilidad que merecía”.

“La música no tiene frontera” es un dicho que aplica muy bien para la visión de la cantante, pues a pesar de que es originaria de Puerto Rico y durante su larga trayectoria que le ha otorgado, hasta el momento, 6 gramófonos ha sido principalmente por su estilo pop, Kany sabe muy bien que el sello de México en el mundo es muy particular por lo que además de ser una muestra de su cariño por su cultura, también ha encajado a la perfección con su voz.

Kany García estrenó "La Siguiente" a lado de Christian Nodal.

“Cuando escribo la canción no fue pensando en Christian, fue realmente pensado en mí y en mi álbum. Un día decidí agarrar la canción y hacer una segunda estrofa totalmente distinta a la que existía, que habla sobre la otra cara de la moneda, porque no siempre es el hombre macho que siguió adelante (de una ruptura sentimental) y no le afectó, los hay sensibles y que sí se arrepienten”.

De esta manera, la idea de crear un dúo llegó y el gusto y admiración de Nodal por el trabajo de Kany propició la gran colaboración: “Entre una cosa y otra llegó Christian a la película y lo hace porque me entero yo que es fan de mi música y le llegó la canción y se enamoró”.

A pesar de que el cantante de regional mexicano no estaba contemplado en un principio, en cuanto se sumó, engranó a la perfección

Tequila, botas y sombrero: hacer regional mexicano con el alma sin importar la nacionalidad

“A mí me ha sorprendido mucho cuando han adaptado canciones mías a lo que es la música banda, es una de las cosas que me sorprende mucho de México, que este tipo de música tiene la oportunidad de agarrar cualquier canción y hacer que se sienta mexicana. Eso es bien difícil y eso habla mucho del peso que tiene cultural, así como del folklore del país”, finalizó.

La cultura mexicana para Kany García es importante ya que tiene la capacidad de adaptar cualquier cosa y hacerla a su estilo

