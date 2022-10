“Aguas, querida”: Gaby Spanic se lanzó contra Pati Chapoy por llamarla “exagerada”

Gaby Spanic advirtió a Pati Chapoy que existe el karma, esto a raíz de los comentarios de la presentadora en "Ventaneando" (Foto: Instagram/@gabyspanictv @chapoypati)

Luego de que el pasado 20 de octubre Daniela Spanic fue agredida a las afueras de los juzgados familiares de la Ciudad de México y que Gaby Spanic lo denunciara en su cuenta de Instagram, ahora la actriz se fue contra Pati Chapoy por asegurar que es exagerada.

El pasado jueves Daniela Spanic, exactriz y hermana gemela de Gaby Spanic, recibió un golpe en la cabeza cuando fue a los juzgados familiares para realizar un trámite relacionado a su divorcio.

Minutos después, la protagonista de La Usurpadora en sus redes sociales exigió a las autoridades actuar y no dejar impune este ataque, al cual calificó como un supuesto intento de homicidio.

Esto causó que la noticia fuera emitida en Ventaneando, programa en el que los presentadores hicieron sus respectivos comentarios, pero el que lanzó Pati Chapoy molestó a la histrionisa.

Y es que la titular de Ventaneando dijo: “Por otro lado su hermana, la que es un poco, digamos, exagerada, se pronunció en relación”.

Gaby no dejó pasar este comentario y arremetió contra la comunicadora en sus redes sociales, donde no solo recordó que hace cinco años intentaron envenenarla a ella y a su hermana, por lo que no considera una exageración llamar intento de homicidio al hecho de que hayan atacado a Daniela. También aprovechó para negar que Ademar Nahum -su excuñado- la mantiene.

“¿Dicen exagerada? Porque a ellos no los han envenenado y tampoco tienen una hermana que le dio un derrame cerebral, supuestamente por un mal congénito y ahora golpean a mi hermana en el mismo lugar de la operación, el chofer huye del lugar y no la auxilia, ¿eso es exagerado?, ¿y ahora resulta que me mantiene?”

Este fue el mensaje de Gaby hacia Chapoy (Captura de pantalla: Instagram/@gabyspanictv)

Pero el mensaje no se acabó ahí, sino que la actriz continuó asegurando que el karma hará “justicia divina”.

“Mienten, jamás he aceptado dinero de ese señor, trabajo muy duro para sacar adelante a mi hijo. Palabras dichas por mi hermana: ‘He vivido un divorcio tormentoso’. ¿Eso es exagerado? La justicia divina existe y ¡Aguas querida Pati, el Dalai Lama diría que se llama karma!”

Aunado a esto, también en Ventaneando, Ademar Nahum dio otra versión de lo que le sucedió a su expareja, pues según él, a Daniela nadie la atacó de forma premeditada, como lo ha declarado Gaby Spanic; Nahum dijo que un indigente le dio un manotazo a su expareja.

Además, expuso que su exesposa supuestamente sufriría de algún trastorno mental que la hace creer que todos le quieren hacer daño.

“Lo que tiene Daniela no es grave, pero sí la altera (...) Podríamos hablar de una depresión severa y un sentido de que todo mundo le quiere hacer algún daño o de que todo mundo le roba. Digo, tristemente ha cambiado en aproximadamente cuatro años, 35 personas de servicio”

Por su parte, en sus primeras declaraciones de Daniela respecto a lo acontecido el pasado 20 de octubre, fueron sobre el gran dolor que le provocó el golpe que recibió en la cabeza.

La exactriz confesó que cuando recibió el golpe en la cabeza, el cual fue en la zona derecha de la nuca, fue tan fuerte que en ese momento se puso a llorar del dolor. Aunado a ello, dijo que, por cómo sintió la agresión, piensa que fue con una piedra.

Pese a que ella no quiso señalar a algún posible culpable, Gabriela hizo responsable a su excuñado.

