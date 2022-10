Tenoch Huerta aseguró no conocer personalmente a Chumel Torres tras múltiples desencuentros en redes

Fotos: Instagram@chumeltorres // EFE

Tenoch Huerta y Chumel Torres se han visto inmiscuidos en múltiples dimes y diretes en redes sociales debido a sus diferencias ideológicas. Y es que, mientras que el conductor del Pulso de la república suele bromear sobre temas sensibles; el actor que interpretará a Namor en Black Panther: Wakanda Forever es un reconocido activista antirracista.

Fue ante esto que, durante una reciente entrevista que Tenoch tuvo con El escorpión dorado en su canal de Youtube, el artista se sinceró sobre su relación con Chumel y sorprendió al revelar que nunca ha interactuado con él cara a cara.

“No lo conozco personalmente. Puedes tú tener una opinión de la ideología de una persona, de su posicionamiento y te puede cag**r su ideología, te puede caer muy bien; puedes estar de acuerdo o no con su forma de pensar y sus planteamientos, pero no puedes juzgar desde ahí lo personal porque eso lo juzgas día a día”, comenzó a decir el activista de Poder Prieto.

Asimismo, aunque Tenoch aseguró que no congeniaba con la forma de pensar que Chumel expresa en sus redes sociales, ahondó en que no tenía pensado meterse en mayores conflictos con él.

“Más allá de estar de acuerdo o no con una ideología, con posicionamientos, con formas de pensar, pero personalmente, pues yo no me lo tomo así. Nunca me ha cag*do ni nada por el estilo; los pensamientos de derecha, los pensamientos muy racistas, muy clasistas, muy fascistas, lo que sea, son pensamientos que existen, son pensamientos reales, hay gente que los toma y los repite porque así fueron formados; otros con conciencia lo toman”, dijo y añadió:

“Cada quien tiene su posición y yo tengo la mía; yo respeto esas posiciones, está chido, pero no por respetarlo no quiere decir que en mi caso si alguien viene y me dice ‘el pobre es pobre porque quiere’ pues si lo voy a mandar a ch*ngar a su madre”.

Respecto a las controversiales publicaciones que suele poner en Twitter, Tenoch habló sobre los comentarios de odio que le llegan.

“No les termino de cumplir sus fantasías, me caigo mal a mí mismo, como no le voy a caer mal a la gente”, bromeó, para después decir: “Una vez me preguntaron que por qué la hago de pedo en las redes sociales y yo: ‘porque estoy aburrido’”.

Tenoch Huerta rompió en llanto tras ver un mural dedicado hacia él (Foto: YouTube/@PelucheEnElEstuche)

Qué ha dicho Chumel Torres sobre Tenoch Huerta

Las diferencias entre los mexicanos se remontan a 2020, cuando protagonizaron un encontronazo durante un foro de discusión organizado por RacismoMX. Desde ese entonces, ambos han lanzado e intercambiado fuertes comentarios en redes sociales, como el lascivo tuit que el comediante publicó en mayo de 2021:

“Si pudiéramos convertir la frustración de Tenoch en energía, nos volvemos Suecia en una semana”, escribió.

El polémico tuit de Chumel colocó en los marcadores de tendencias el nombre de Tenoch, de quien otras personas también han expresado comentarios encontrados, pues mientras muchos usuarios apoyan la visibilización contra el racismo que ha emprendido el actor ya desde hace algún tiempo, otros lo han criticado severamente derivado del tuit de Chumel.

