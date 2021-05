Chumel Torres se lanzó contra Tenoch Huerta tras su mensaje contra el racismo: “frustrado”

La evidente enemistad entre Chumel y Tenoch se hizo patente en el foro de RacismoMX, en junio de 2020 (Foto: ChumelTorres/IG - TenochHuerta/IG)

A casi un año de su “encontronazo” en un foro de discusión organizado en junio de 2020 por la organización RacismoMX, Tenoch Huerta y Chumel Torres vuelven a acaparar la atención del público por el mismo tópico que ya han discutido además en otras ocasiones. Y es que recientemente el actor mexicano estrenó en YouTube un video donde señala a México y su industria del espectáculo como un gremio racista.

En el clip donde se le ve al lado de Estefanía Veloz y Pancho Parra, el actor analiza distintos productos televisivos y del cine nacional donde destaca que en estos medios la representación de personas con tez morena es casi nula o funciona para reforzar estereotipos de clase.

El actor informó en el material audiovisual que en México “más del 60 por ciento de la población se considera de piel morena”, de acuerdo a datos de la CONAPRED, pese a esto, en los medios de comunicación (principalmente en la programación de Televisa y Azteca) abundan personas de tez blanca, mostrando una realidad muy diferente a la que se vive.

Tenoch Huerta lanzó un fuerte mensaje contra el racismo en foro en el que también participó Chumel Torres (Video: @Racismo_MX/Twitter)

“Sólo el 3 por ciento de los personajes protagónicos en las pantallas mexicanas son morenos, en un país donde entre el 60 por ciento y el 80 por ciento son de piel obscura”, sentenció.

“Los directores de casting se suelen basar en prejuicios raciales para castear actores morenos y, aunque esto es más culpa del sistema que de los directores, estas prácticas limitan a los actores en los papeles que puedes interpretar, lo cual, a su vez, disminuye las oportunidades que tienen para mostrar su talento”, afirmó Huerta.

Con lo anterior, Huerta, Parra y Veloz afirmaron que México es un país racista que niega ser racista, pero en el que se han limitado los derechos y acceso a oportunidades a las personas de tez oscura, volviéndose así un problema estructural que permea en diversos niveles.

En el video se hizo señalamiento de que el racismo inverso no existe, debido a las dinámicas de poder (Foto: captura de pantalla de YouTube "Versión Extendida con Tenoch Huerta").

Al inicio del video, se le puede ver a Huerta sentado en un sofá con sus compañeros mientras hace “zapping” con el control remoto, y va “cambiándole de canal”, señalando a todos los que aparecen en pantalla como “blanco, whitexican, wanna be whitexican, bueno ese es sólo mal actor”.

“White trash, whitexicans”, dijo Tenoch en un fragmento de video donde se le puede ver al comentarista Carlos Alazraki platicando con el comediante Chumel Torres, quien ahora ha reaccionado en Twitter en contra de lo expresado por el actor.

La tarde de este domingo, el youtuber de El pulso de la República empleó su cuenta para escribir: “Si pudiéramos convertir la frustración de Tenoch en energía, nos volvemos Suecia en una semana”, mensaje que al momento cuenta con casi 7 mil “Me gusta” y ha sido replicado en casi 600 ocasiones.

Junto a Estefanía Veloz y Pancho Parra, Tenoch Huerta habló del profundo problema de racismo que hay en México (Foto: captura de pantalla de YouTube "Versión Extendida con Tenoch Huerta").

El polémico tuit de Chumel colocó en los marcadores de tendencias el nombre de Tenoch, de quien otras personas también han expresado comentarios encontrados, pues mientras muchos usuarios apoyan la visibilización contra el racismo que ha emprendido el actor ya desde hace algún tiempo, otros lo han criticado severamente derivado del tuit de Chumel.

Huerta ha sido criticado por ciertos internautas, pues aseguran que el referirse como “White trash” sobre algunas personas de color de tez claro, no es la mejor manera de contrarrestar el racismo y la discriminación.

El tuit de Chumel en el que critica a Tenoch se viralizó la tarde de este domingo (Foto: Instagram / @ChumelTorres)

A su vez, han acusado al histrión de estar “frustrado” y de ser una persona “prejuiciosa”, pues algunos señalan que educar sobre racismo siendo racistas no está bien, y estigmatizar a las personas por ser blancas no solucionará la discriminación. Por su parte Tenoch no ha comentado nada al respecto, pero pronto estrenará más capítulos sobre este proyecto en su canal de Youtube.

