Partido Verde propuso el uso de influencers aun en veda electoral

El Partido Verde Ecologista presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar los mandatos establecidos en la Constitución Política en materia electoral, entre los cambios más importantes que mencionaron se encontraron el uso de figuras públicas para ganar votos y el traspase de sufragios entre coaliciones para conservar el registro de los partidos.

“El sistema (electoral) vigente muestra algunos signos de agotamiento y en algunos ámbitos es necesario realizar cambios para responder mejor a las retos presentes y futuros que enfrente el país (...) El Partido Verde presenta una iniciativa cuya finalidad es justamente dar pie a una transformación del sistema político-electoral en México, en aras de hacer posible una democracia que le dé a quienes luchan por acceder al poder público mayor legitimidad frente a la ciudadanía”, se mencionó en el documento.

Carlos Alberto Puente Salas fue el diputado que llevó la propuesta a la Cámara Baja. (Twitter)

De acuerdo con la propuesta se busca que cualquier persona incida en la decisión de los ciudadanos, a pesar de la veda electoral, siempre y cuando no utilicen recursos públicos para emitir sus mensajes. La iniciativa fue llevada a la cámara baja por el diputado Carlos Alberto Puente Salas, quien pretende modificar el Apartado C del Artículo 41 para no sancionar a los ciudadanos que persuadan a los demás sobre votar por algún candidato o no.

Dicho apartado establece que durante el período de la jornada comicial, no se pueden emitir mensajes en los medios de comunicación que promuevan propaganda gubernamental; no obstante, la iniciativa de Puentes Salas establece que los ciudadanos no entrarán bajo dicho mandato al comunicar opiniones a título personal.

“Serán excepciones a lo anterior las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia; así como los actos de expresión que se realicen por parte de los ciudadanos, a título personal, en cualquier momento que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, con la única limitante de que para tal efecto no se utilicen recursos públicos”.

Además de los cambios mencionados con anterioridad, el proyecto también pretende sancionar a quienes no se presenten a las urnas sin una causa justificada y en caso de ser así, se suspenderá la credencial de votar como un medio de identificación. “La infracción a lo dispuesto en la presente fracción sin causa justificada se sancionará con la suspensión de los efectos de la credencial para votar como medio de identificación personal”.

El Verde también busca que los comicios sean efectuados el primer miércoles de junio y no en domingo como se realiza actualmente. EFE/Str/Archivo

Del mismo modo, también se propone que las votaciones se realicen de manera electrónica o de forma remota, esto al emplear los datos biométricos de cada ciudadano para corroborar su identidad. De acuerdo con el documento, para cada modalidad de sufragio existirían distintos requerimientos que garanticen la democracia.

A su vez, la iniciativa tiene el objetivo de traspasarse votos entre partidos para no perder el registro, dicha acción sería realizada mediante la coalición de las asociaciones políticas a nivel federal, estatal y municipal. “Los partidos políticos podrán distribuir o transferirse votos mediante convenio de coalición”.

Por si no fuera poco, la propuesta también establece que las sanciones realizadas a los partidos de manera local no se podrán transmitir a la agrupación nacional en caso de que la primera no cuente con el recurso económico suficiente para cubrirla.

“Las sanciones aplicadas a los partidos políticos nacionales con registro local deberán ser cobradas exclusivamente a estos mediante su financiamiento público otorgado por la Entidad Federativa de que se trate. En caso de no contar con dicho financiamiento, la sanción no podrá trasladarse al partido político con registro nacional”.

