“Mentiras y falsedades”: Ricardo Monreal defendió a Luis Cresencio Sandoval de la oposición

Ricardo Monreal respondió a las críticas hacia Luis Cresencial Sandoval durante la comparecencia de seguridad (Fotos: archivo)

Ricardo Monreal, senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), salió en defensa de Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Esto luego de que la oposición se lanzó en su contra en el Senado.

Cresencio Sandoval estuvo en la Cámara de Senadores como acompañante de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, quien compareció en el recinto legislativo.

Aunque el secretario no participó en la comparecencia, su presencia fue aprovechada por los opositores para criticar su papel en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En específico, Lilly Téllez lo señaló como autor intelectual de las reformas constitucionales para integrar la Guardia Nacional a la Sedena y para extender la colaboración de esta última de labores de seguridad pública. Fue en ese contexto que Monreal reprochó a la oposición dudar de los valores de Cresencio Sandoval y aseguró que mintieron

“¿Por qué no creen en el honor de las personas? ¿Por qué tenemos que aceptar esa sarta de mentiras y de falsedades de quienes la pronuncian?”, cuestionó ante el pleno.

Pero el legislador no solo señaló a los adversarios políticos de Morena como mentirosos sino que los acusó de cinismo. Esto debido a que muchos de ellos abandonaron el recinto tras lanzar sus acusaciones contra Cresencio Sandoval y de criticarlo por su negación a comparecer ante ellos.

Ricardo Monreal llamó cínicos a quienes criticaron a Luis Cresencio Sandoval (Foto: Twitter/ @RicardoMonrealA)

“Es cínico porque quienes plantean la comparecencia a este gabinete de seguridad pública no están, quienes insultan, quienes con perversidad culpan al Ejército de la aprobación de las reformas que por mayoría calificada logramos”, aseveró.

Similarmente pero con un tono moderado, Rosa Icela Rodríguez respaldó al titular de la Sedena. “Es un gran honor trabajar con el gabinete de seguridad integrado por personas comprometidas con el pueblo, profesionales y dedicadas que verdaderamente atienden el tema de seguridad con el mayor compromiso como es el general secretario Luis Cresencio Sandoval”, dijo.

Ricardo Monreal salió en defensa de las reformas a la Guardia Nacional

Durante su participación, el senador también justicó las reformas constitucionales en materia de seguridad. Argumentó que el apoyo del Ejército y la Marina Armada es requerido ante la ola de violencia que el gobierno de Morena heredó de administraciones pasadas.

Aseguró que se buscó que las Fuerzas Armadas tuvieran sustento constitucional para actuar mientras que en el pasado fueron obligados a actuar en la ilegalidad.

Ricardo Monreal aseguró que el Ejército fue obligado a actuar inconstitucionalmente en el pasado (Foto: Twitter/SEDENAmx)

“Ellos no querían actuar en labores civiles, a ellos los obligaron los gobiernos del pasado corruptos que no tuvieron la capacidad de enfrentar al crimen organizado y acudieron al Ejército sin base constitucional”, puntualizó.

Asimismo negó que Cresencio Sandoval haya cabildeado para conseguir la aprobación de las reformas. “En lo personal, como líder de la mayoría, no he tenido una sola conversación con él en meses, nunca le hablé ni él nunca me habló”, dijo para probar que el secretario no tuvo injerencia en la polémica votación.

(Foto: Captura de pantalla)

Finalmente reconoció la labor del Ejército en eventos violentos recientes como la balacera en la Plaza Andares en Guadalajara, Jalisco pues aseguró que fueron soldados y no policías municipales quienes combatieron a los criminales.

De esta forma, cerró la ronda de participaciones de los legisladores. Tras ello Rosa Icela Rodríguez dio un discurso final en el que se dijo orgullosa del gabinete de seguridad y prometió responder detalladamente cada una de las preguntas por escrito, incluidas las de quienes criticaron su labor.

