Pedorros, derrotados, baquetones y sinvergüenzas: Lucía Trasviña contra la oposición durante comparecencia

Lucía Trasviña condenó el papel de los detractores de la 4T (Foto: Captura de pantalla / Canal del Congreso)

Lucía Trasviña, senadora por Morena, arremetió contra todos los legisladores de oposición que, durante la comparecencia de Rosa Icela Rodríguez, criticaron la estrategia nacional de seguridad del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde se destacó el tipo de lenguaje que usó contra los “baquetones” de MC, PAN, PRI, PRD y GPP.

Durante la comparecencia de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), celebrada este miércoles 19 de octubre, los senadores de la oposición parlamentaria condenaron el desempeño del gabinete de seguridad, particularmente, Lilly Téllez, del PAN, quien participó justo antes que Trasviña Waldenrath.

Y es que Téllez García, cuando terminó su turno en tribuna, dejó un listado de “supuestos criminales que AMLO” no menciona durante las mañaneras. De tal modo que cuando la abanderada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llegó a la tribuna, le dijo: “Ya quita esa ching***ra de ahí”, para poder hablar libremente.

Después, subió al estrado de la Mesa Directiva y desde ahí sostuvo que el partido guinda cuenta con la mayoría de la representación ciudadana, “a diferencia de ese puñado de pedorros, derrotados que se van a ir al basurero de la historia”.

Para referirse a sus colegas de los partidos detractores de la llamada Cuarta Transformación (4T), la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública los tildó de “cómplices silenciosos del crimen organizado”. Después procedió a cuestionarlos en relación a los sexenios anteriores, pues ex funcionarios en puestos son investigados por diversas autoridades por su presunta responsabilidad en diversos crímenes.

“Yo les pregunto dónde estaban cuando García Luna era el que estaba asignado para mantener la seguridad de este país”, increpó la senadora. “Estaban a toda mad*e, ching**dose el dinero del pueblo”, respondió, cuando, además de hacer referencia al ex secretario de Seguridad, mencionó a Luis Cárdenas Palomino y Tomás Zerón.

Después, continuó con los calificativos: ”baquetones, sinvergüenzas, cínicos [...] escorias y basura”. “Hay puro mediocre cab*ón” que no viene a legislar, sostuvo y reiteró que ella pertenece a la 4T, la cual está liderada por el “mejor presidente de esta época contemporánea”.

Respecto al curso de la comparecencia, dijo que era penoso que la ciudadanía tenga que soportar los desplantes de la oposición contra el gabinete de seguridad y aseguró que todos los que han dicho que México se está militarizando incurrieron en mentiras, “cabr**es mentirosos. Mienten porque no entienden y jamás agarraron un libro”.

“Cabr**es que fueron hechos a la medida y a la forma de cabrones criminales de gobernantes espurios”

Dice @adan_augusto que somos muy irrespetuosos por pedir rendición de cuentas. Los senadores de Morena, en cambio, son la definición misma de respeto: pic.twitter.com/QKIEMW5JV8 — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) October 19, 2022

Y fue esta manera de expresarse en tribuna una de las tantas cosas que acaparó la atención durante el ejercicio de comparecencia, al cual acudió también el almirante José Rafael Ojeda, de la Secretaría de Marina (Semar), y el general Luis Cresencio Sandoval, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes, a diferencia de Rodríguez, nunca tuvieron el uso de la palabra.

Finalmente, aunque el discurso fue aplaudido por la amplia mayoría en el Senado, las críticas no se hicieron esperar, pues el cúmulo de insultos no pasó inadvertido por diversos personajes de la oposición, quienes no tardaron en condenar el desempeño de Lucía Trasviña en el estrado, como Jorge Álvarez Máynez, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), quien ironizó sobre ello.

“Dice Adán Augusto López que somos muy irrespetuosos por pedir rendición de cuentas. Los senadores de Morena, en cambio, son la definición misma de respeto”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

SEGUIR LEYENDO: