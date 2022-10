“Rehenes, socios, cómplices”: Denise Dresser acusó “servilismo” de AMLO y del Congreso con la Sedena

Foto: CUARTOSCURO

Este miércoles 19 de octubre, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, estuvo presente en la tradicional conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como también lo estuvo en el Senado de la República durante la comparecencia del gabinete de seguridad.

Sin embargo, en ninguno de los dos eventos tuvo alguna participación verbal pues, en el evento matutino, el mandatario federal no lo dejó responder a los cuestionamientos de la prensa, mientras que en el Senado fue la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, fue la única en comparecer ante las y los legisladores.

Incluso, a su arribo a la Cámara de Senadores, el general fue recibido entre fotos y abrazos por los legisladores adscritos al movimiento de la Cuarta Transformación (4T), hecho que fue reprobado por la académica Denise Dresser.

Foto mata rendición de cuentas



Abrazo mata controles civiles



Apapacho mata vigilancia legislativa



Protección mata investigación



Militarización mata democracia



AMLO y el Congreso se han vuelto rehenes, socios o cómplices de la Sedena #SedenaLeaks pic.twitter.com/3BUDrOiJxs — Denise Dresser (@DeniseDresserG) October 19, 2022

“Foto mata rendición de cuentas, abrazo mata controles civiles, apapacho mata vigilancia legislativa, protección mata investigación, militarización mata democracia. AMLO y el Congreso se han vuelto rehenes, socios o cómplices de la Sedena”, reprochó la politóloga.

Y es que en los últimos meses el titular de la Defensa Nacional se ha visto en el ojo del huracán, pues ha sido señalado por voces de la oposición política en México de hacerse de más poder con la presunta militarización del país.

En ese sentido, la también profesora del ITAM se lanzó contra el Congreso de la Unión por el desempeño que han tenido al frente de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno de López Obrador. “El Congreso frente a Luis Cresencio Sandoval, frente a la Sedena, frente al Ejército, frente a la militarización en México”, escribió Dresser junto a una imagen del personaje Cantinflas boleando zapatos con la leyenda “A sus órdenes, patrón”.

La mañanera no la “manchan” preguntas relevantes/necesarias de las periodistas. El presidente las mancha al convertir un supuesto ejercicio de “rendición de cuentas” en un ejercicio de evasión, distracción y chacoteo.



Mx merece y exige respuestas sobre la actuación del Ejército. https://t.co/yEvoxW5DF1 — Denise Dresser (@DeniseDresserG) October 19, 2022

Asimismo, también criticó al titular de Ejecutivo federal, quien durante la mañanera evitó que Luis Cresencio respondiera a los cuestionamientos de los medios sobre el hackeo que sufrió la institución militar, a lo que el tabasqueño expresó “que se busquen otro asunto”.

“La mañanera no la ‘manchen’ preguntan relevantes/necesarias de las periodistas. El presidente las mancha al convertir un supuesto ejercicio de ‘rendición de cuentas’ en un ejercicio de evasión, distracción y chacoteo. México merece y exige respuestas sobre la actuación del Ejército”, criticó Dresser Guerra a través de su cuenta de Twitter.

“Quisieran que les ayudáramos a hacer el caldo gordo tratando el tema, que fue un rotundo fracaso. Se acuerdan cómo lo anunció Loret de Mola, casi ‘el derrumbe de nuestro gobierno’. Entonces, como seguramente les costó mucho, imagínense cuántos estrategas, asesores, expertos, y salió ‘puque’; ahí les dejo de tarea lo que significa ‘puque’”, expresó AMLO, evitando el tema del hackeo.

El Congreso frente a Luis Crescencio Sandoval, frente a la Sedena, frente al Ejército, frente a las militarización de México.



pic.twitter.com/MCif15sMBO — Denise Dresser (@DeniseDresserG) October 19, 2022

“Quisieran que siguiéramos hablando de eso. No, que se apliquen, que busquen otro asunto, ya eso no funcionó, porque la mañanera es un diálogo circular, de comunicación, con un buen nivel, no tiene que ver con la calumnia, no tiene que ver con la guerra sucia”, reviró el mandatario, en protección del titular de la Sedena.

“Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, se niega a rendir cuentas al Congreso, y el presidente López Obrador se ríe, se burla, dice que ‘no es nota’. Pero la risa no tapa su falta de convicción democrática, ni su rendición ante el Ejército”, acusó Dresser el pasado 18 de octubre tras la defensa de AMLO al General durante la mañanera.

SEGUIR LEYENDO: