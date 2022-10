Hospital en Pachuca quedó inundado a poco más de un mes de su inauguración

El Gobierno de Hidalgo detectó varias irregularidades en el hospital inundado

La fuerte lluvia que azotó a gran parte del país la noche del 19 de octubre dejó afectaciones en inmuebles públicos, entre ellos el Hospital Materno Infantil de Pachuca, Hidalgo que fue inaugurado en septiembre de este año.

En redes sociales causó revuelo una grabación donde quedó registro del momento en que se desprendió un plafón del techo, lo cual causó que un torrente de agua entrara a una de las salas.

El video también se puede ver el piso encharcado por la gran cantidad de lluvia que se filtró desde antes del desprendimiento.

Un plafón se desprendió en un hospital de Pachuca, provocando filtración de agua (Foto: Twitter @gobiernohidalgo)

Los reproches no se hicieron esperar, en Twitter algunos respondieron con ironía con comentarios como “Pensé que la 4T no tenía un enfoque ecológico, ahora veo que me equivoqué, sus refinerías y hospitales tienen un fuerte enfoque hidrológico y de captación pluvial” y otros con críticas como “El que existan lluvias torrenciales no justifica que un hospital público se inunde y menos por el techo”.

La inundación ocurrió en el área quirúrgica, en el área de camas de recuperación por lo que un grupo de pacientes tuvo que se trasladado al Hospital General de Pachuca.

El Gobierno de Hidalgo señaló que se detectó que la unidad médica incumple con la normativa de seguridad y funcionalidad. Por tal motivo anunció acciones legales contra la persona física o moral que resulte responsable.

📌.@Salud_Hidalgo, evaluó la eficacia del sistema contra incendios, en donde detectó una fuga en el techo del área de labor. Esta fuga se ha incrementado, generando una inundación. También se halló una tubería sin continuidad para desembocar el agua durante un posible incendio 🔥 pic.twitter.com/lhEuGBcSic — Gobierno de Hidalgo (@gobiernohidalgo) October 19, 2022

Las irregularidades detectadas fueron una fuga en el techo y una tubería sin continuidad para desembocar el agua durante un posible incendio.

“Derivado de las deficiencias halladas, se fincará responsabilidades legales contra los encargados de realizar esta remodelación, que está mal hecha”, señaló la actual administración en su cuenta de Twitter.

Cabe señalar que pese a que en muchas de las respuestas los usuarios culparon al gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lo cierto es que la clínica fue inaugurada en septiembre por ex gobernador Omar Fayad del Partido de la Revolución Institucional (PRI).

Hubo una inundación en refinería de Dos Bocas (Foto: Twitter)

En cambio, una obra pública que sí fue impulsada por la autodenominada Cuarta Transformación y que también resultó afectada por la precipitación es la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco.

La megaobra insignia de la administración de Andrés Manuel López Obrador se ha inundado por dos días consecutivos. Fotos de la inundación en la planta circularon en redes sociales y despertaron críticas, ante lo cual la secretaria de Energía Rocío Nahle hizo declaraciones.

Nahle publicó un video en el que Héctor Ruiz, uno de los ingeniero a cargo de proyecto, aseguró que la refinería no sufrió daño por la lluvia y que las labores de construcción no tuvieron que ser detenidas.

El Ingeniero Héctor Ruiz uno de los gerentes y supervisores de la refinería Olmeca en #DosBocas nos envía este video del día de hoy. 👇👇 pic.twitter.com/EZDxe45c2T — Rocío Nahle (@rocionahle) October 19, 2022

“Estamos en este momento en las vialidades y dentro de las plantas y como verán, con respecto a las lluvias extraordinarias que hemos tenido durante la semana, afortunadamente seguimos trabajando en las condiciones para poder seguir adelante con nuestras actividades”, señaló el ingeniero.

Pero la respuesta que Nahle no fue bien recibida e incluso fue refutada. Ana Luisa Castellanos, titular del municipio de Paraíso, aseveró que tanto la planta como el resto de la localidad están bajo el agua.

En un encuentro con la prensa apuntó a que el relleno de los vasos reguladores realizados como parte de la obra fueron los causantes de la inundación en Paraíso y en la refinería Olmeca.

Se prevé que las fuertes lluvias en México continúen ante la formación de la tormenta tropical Roslynl que tiene gran probabilidad de convertirse en un huracán.

