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“LCDLF fue un tremendo fracaso”: Alfredo Adame tacha de ‘envidiosa’ a Rosa María Noguerón por criticar ‘La Mansión VIP’

El actor felicitó a HotSpanish por el reality que fue transmitido por un mes en Youtube

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Alfredo Adame y Rosa María Noguerón -México- 13 mayo
(Instagram)

Alfredo Adame salió en defensa del creador de contenido HotSpanish tras los comentarios de la productora Rosa María Noguerón, quien había cuestionado la originalidad de La Mansión VIP.

En entrevista con Gabo Cuevas para YouTube, Adame respaldó el trabajo de HotSpanish y calificó su proyecto como un éxito que marcó tendencia en el entretenimiento digital.

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Lo que dijo Alfredo Adame sobre Noguerón

Durante la conversación, Alfredo Adame elogió el trabajo de HotSpanish y minimizó las críticas de Noguerón:

“La verdad que HotSpanish hizo una cosa increíble, trascendió la línea y lo hizo tan bien que la rompió. Ahora tendrá que salir otro formato que la rompa, pero por lo pronto el ganador es HotSpanish”, afirmó el actor.

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Adame también cuestionó los resultados de Rosa María en LCDLF:

“Lo que haya comentado la productora es porque a ella no le ha ido bien, porque no supo resolver el formato de La casa de los famosos desde lo de Adrián Marcelo, fue un tremebundo fracaso, la que siguió lo mismo”.

El ex presentador consideró que Noguerón no debería hacer comentarios sobre proyectos ajenos y sugirió que se enfoque en su propio trabajo:

“Yo creo que esta persona, Rosa María Noguerón, no debería hacer esos comentarios, no debería hablar de otro, que se dedique a lo suyo y no critique y mucho menos a alguien que tiene éxito… Yo le recomendaría a esta persona, no tengo nada contra ella, le recomendaría que, siendo una productora triunfadora, no haga ese tipo de comentarios, eso solo demuestra recelo y envidia”.

Contexto: lo que dijo Rosa María Noguerón sobre La Mansión VIP

Días antes, Rosa María Noguerón había descalificado la originalidad de La Mansión VIP y sugirió que el reality de HotSpanish se inspiró excesivamente en otros formatos, especialmente en La Casa de los Famosos.

La productora declaró:

“Me encantaría que alguien nos sorprendiera con un programa original… Qué fácil es construir un proyecto sobre las bases de algunos otros proyectos”, y subrayó la importancia de cuidar los formatos y respetar tanto al público como a los participantes.

Noguerón también defendió el trabajo de compañías como Endemol y criticó la permisividad de ciertas adaptaciones: “Por algo La Casa de los Famosos, por algo Endemol ha cuidado tanto este proyecto y que ha prevalecido más de treinta años siendo un éxito en la televisión internacional”.

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