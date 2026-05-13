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Agents of Time confirma su regreso a México: fecha, recinto, precios y más

El dúo italiano brindará una única presentación que promete ser tan íntima como explosiva

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Agents of Time
Agents of Time se presentará en Frontón Bucareli de la Ciudad de México el próximo 5 de junio (Cortesía: PennyMGMT)

Una nueva etapa para la escena electrónica de Ciudad de México se perfila con la llegada de Agents of Time, el dúo italiano reconocido internacionalmente, que volverá a presentarse en el Frontón Bucareli el próximo 5 de junio.

La velada marca el estreno de HAPPY HOUSE como promotora, una apuesta que busca redefinir el concepto de fiesta a través de experiencias inmersivas y una curaduría musical de primer nivel.

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La propuesta de Agents of Time se ha destacado por integrar capas melódicas de techno, matices de house oscuro y elementos progresivos, en sets diseñados como verdaderos viajes sensoriales. No se trata solo de bailar: la propuesta invita a sumergirse y dejarse llevar por una historia sonora cuidadosamente hilada.

El próximo junio, el público podrá ser parte de un espectáculo en el que luces, visuales y sonido convergen para crear una atmósfera envolvente.

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Tipos de boletos y precios

A través de la boletera Arema, los interesados en esta experiencia audiovisual tendrá disponibles tres tipos de boleto: Backstage, VIP y Dancefloor. Todos estos cuentan con tres fases: Early Bird, Fase 1 y Venta normal. Cabe mencionar que la fase Early Bird está agotada en todas las modalidades de boleto.

A continuación, la lista completa de precios de Agents of Time en el Frontón Bucareli este 5 de junio:

Agents of Time ya agotó todas sus fases early bird en las modalidades Dancefloor, VIP y Backstage (Cortesía: PennyMGMT)
Agents of Time ya agotó todas sus fases early bird en las modalidades Dancefloor, VIP y Backstage (Cortesía: PennyMGMT)

Backstage

  • Early bird: $2900
  • Fase 1: $3250
  • Venta normal: $3500

VIP

  • Early Bird: $1250
  • Fase 1: $1,600
  • Venta normal: $1,900

Dance Floor

  • Early Bird: $900
  • Fase 1: $1,100
  • Venta Normal: $1,400

La cita promete dejar huella en la memoria de quienes busquen algo más que una simple fiesta: una noche donde la conexión con la música transforma la percepción del tiempo.

La historia detrás de Agents of Time

Agents of Time nace en Italia en 2013, originalmente como un trío formado por Andrea Di Ceglie, Fedele Ladisa y Luigi Tutolo. Desde sus primeros lanzamientos, como el EP Polina en el sello Correspondant y el álbum debut Spread the Word en Stem Records (2014), el proyecto se posicionó rápidamente en la escena electrónica europea gracias a su fusión de techno melódico, house y ambient, así como a su uso distintivo de hardware analógico en vivo.

A lo largo de su trayectoria, Agents of Time ha destacado por shows en vivo donde improvisan utilizando sintetizadores y cajas de ritmos, creando una experiencia envolvente y visual. Como se mencionó anteriormente, su sonido se asocia con la corriente de techno melódico surgida en Milán junto a artistas como Tale Of Us y Mind Against.

Agents of Time
Aunque comenzó como un trío musical, Agents of Time se ha consagrado a nivel internacional gracias al trabajo conjunto de Andrea Di Ceglie y Luigi Tutolo (Créditos: Instagram/agentsoftime)

Han publicado EPs y remixes en sellos como Ellum Audio (Maceo Plex), Afterlife y Curle Recordings, además de fundar su propio sello Obscura y, más recientemente, Time Machine. Entre sus colaboraciones y remixes figuran trabajos para artistas como WhoMadeWho, Guy Mantzur & Sahar Z, Stephan Bodzin y The Weeknd, con quien colaboran en una versión dance/pop del sencillo “Take My Breath”.

A partir de 2021, Agents of Time consolidó su presencia global participando en eventos como ADE y presentándose en países de América y Europa. En 2023, ya como dúo tras la salida de Fedele, lanzan el sello Time Machine y el sencillo “Zodiac”, reafirmando su lugar en las listas internacionales.

Actualmente, Andrea Di Ceglie y Luigi Tutolo continúan innovando en la escena electrónica mundial, siempre fieles a su estilo ecléctico y experimental.

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