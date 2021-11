Adamari López reveló cómo superó el rechazo de Luis Fonsi a raíz del cáncer de mama que padeció

La conductora contó la razón de su veto (Foto: Instagram/@adamarilopez)

La conductora de televisión, Adamari López, confesó que vivió una pesadilla cuando en el año 2004, le detectaron cáncer de mama y al mismo tiempo, su pareja de ese momento, el cantante Luis Fonsi, le solicitó el divorcio a la conductora de Hoy día.

En una entrevista retomada de Telemundo, la conductora expresó como se sentía con todo lo que estaba pasando en su vida en esos momentos tan difíciles.

“Él me lo dijo alguna vez que no me deseaba como mujer y creo que eso fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo, y es mucho más duro que pasar por la enfermedad, para mí así lo fue, no estaba preparada para eso”, comentó Adamari con tristeza.

Fotos: @adamarilopez / Instagram

La conductora también reveló que requirió de ayuda psicológica para atravesar por los momentos tan difíciles que estaba atravesando, lo que significó un escándalo mediático que repercutió en varios medios y redes sociales.

Además, reveló que el apoyo de su familia fue fundamental, ya que en todo momento, le demostraron su apoyo y cariño.

En esa misma entrevista, la ahora exesposa de Luis Fonsi habló de como se enteró de la infidelidad de su esposo mientras le preparaba una maleta de viaje: “Descubrí su infidelidad porque el cepillo tenía pelos que no eran míos ni de él”, afirmó Adamari.

Foto: Instagram @adamarilopez

Además, la conductora de Hoy día, afirmó que pasó por un momento muy difícil tanto físico, como psicológicamente. “Después de enfermarme nunca pude recuperarme del todo, he tenido mis momentos donde he estado más delgada, pero nunca he vuelto a recuperar esa figura que tenía”

Tras el paso de los años, actualmente Adamari López se siente muy feliz y ha superado la experiencia traumática más difícil de su vida. La conductora afirmó que todo lo que le sucedió tenía que ser de ese modo. Sin embargo, ante la decepcionante actitud de Luis Fonsi al conocer su enfermedad, reconoce que fue muy liberador y sanador manifestarlo a través de su libro “Viviendo”.

En él, la conductora narró cómo fue el sufrimiento que vivió a lo largo de los años con Luis Fonsi quien dejó de luchar por la relación en sus momentos más vulnerables de la conductora. Además reveló el insoportable dolor que sintió no solo con la extirpación de su seno izquierdo, sino con la modificación de su cuerpo que sufrió gracias a todos estos hechos traumáticos.

Adamari López fue dada de alta y regresó a su hogar (AP)

Actualmente la conductora es ahora una mujer soltera enfocada en sí misma y su pequeña hija Alaïa, quien fue producto de la relación que tuvo con el bailarín español, Toni Costa, con quien mantuvo una relación hasta el año 2015.

Recientemente, la conductora tuvo una participación el el reality: Así se Baila de Telemundo, donde se reencontró con Toni, pero ambos aseguran que tienen una relación cercana, respetuosa y amistosa por su hija y que no hay malos sentimientos encontrados entre ellos.

Además, la presentadora de hoy Día (Telemundo) no tiene planes próximos para comenzar una nueva relación; por ello, ha decidido arrancar una nueva etapa de su vida enfocada en su trabajo, su salud y el cuidado de su primogénita, de quien se siente muy orgullosa y muy feliz de tener a su lado.

SEGUIR LEYENDO: