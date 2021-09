Cómo Juan Gabriel le salvó la vida a Olga Breeskin

Olga Breeskin y Juan Gabriel fueron grandes amigos hasta 2005, cuando el cantante rompió su relación al salvarle la vida a la violinista (Foto: Cuartoscuro)

La fuerte amistad entre Juan Gabriel y Olga Breeskin dio de qué hablar cuando el Divo de Juárez falleció, pues la ex vedette dio a conocer que el cantante murió sin haberla perdonado pese a que ella siempre recordaría cómo la salvo de haber sido asesinada.

La vida de Olga Breeskin desde su juventud hasta hace unos años se vio envuelta en eventos desafortunados que la orillaron a relacionarse con personas como Arturo El Negro Durazo o convertirse en adicta a la cocaína, incluso su vida llegó a correr peligro debido a su propio productor, de quien Juan Gabriel la salvó.

Desde que ambos comenzaban a tener carreras exitosas fue que comenzó su amistad. Su relación habría sido tan buena que incluso Juanga llegó a considerar a la violinista como su hermana, pues habrían atravesado tanto buenos como malos momentos.

Olga Brieeskin aseguró que fue gracias a Juan Gabriel que no fue asesinada por su productor, aunque eso valió su amistad (Foto: Facebook/Olga Breeskin)

Según llegó a narrar Olga, durante los mejores años de su relación, Juan Gabriel siempre la acompañó y celebró con ella el momento en que decidió firmar un contrato con un “mafioso”, como ella lo llama, patrocinaría sus shows en Las Vegas, aunque él no sabía de quién se trataba.

Fue en el año 2000 que la ex vedette firmó contrato con su nuevo productor por 10 años, el cual casi la habría llevado a la muerte. Supuestamente, esta persona tendría vínculos con grupos del crimen organizado, por lo que en dos ocasiones la intentaron asesinar y aunque habría salido bien librada, el miedo permanecía ya que no sabía cuándo sería la próxima vez.

Pese a que su carrera artística estaba siendo exitosa, al mismo tiempo y por varios años la violinista fue víctima de una constante explotación laboral y abusos sexuales por parte de su productor, algo de lo que habló tiempo después por miedo a su integridad, pues las amenazas de muerte eran constantes y no podía renunciar.

La violinista habló de cómo se fracturó su amistad con "El Divo de Juárez" hasta que el que fue su productor falleció y ya no vio riesgo para su vida (Foto: Instagram @olgabreeskin)

En 2005 el mafioso exigió a Olga cerrar contrato con la persona que en ese momento fuera el máximo artista en México para que se presentara en Los Ángeles, así que en un día de búsqueda de talentos El Divo de Juárez le llamó y ella aprovechó la oportunidad y le pidió a él ser la estrella que cantara para su productor.

Juan Gabriel sin saber de qué se trataba, aceptó la propuesta de su amiga sin dudarlo.

La presentación fue en mayo del mismo año. Todo estaba preparado y lo único que faltaba era que el cantante pisara el escenario, pero al llegar a la locación, desistió y el show fue cancelado, lo que llevó a una demanda.

En los juzgados, Olga fue citada para que rindiera declaración como testigo, aunque en defensa de su productor. La violinista tuvo que decir que ella ya le había informado a su amigo cómo era el lugar en donde se presentaría, lo cual no era verdad y Juanga lo tomó como una traición de su casi hermana.

El famoso cantante murió el 28 de agosto de 2016 sin haber perdonado a Olga Breeskin (Foto: Twitter/@soyjuangabriel)

El cantante perdió la demanda y tuvo que pagar USD 4 millones, según comentó Breeskin, por ello decidió romper toda relación con su amiga, sin embargo, ella lo tomó como un regalo, pues de esa forma el michoacano le salvó la vida.

“Lo que yo no sabía era que gracias al Juangabrielazo, como le llamo, el productor me despidió. Si Juan Gabriel me hubiera cumplido, yo estaría muerta; el plantón fue orden del cielo”, confesó la ex vedette en una entrevista.

A la muerte del intérprete de Hasta que te conocí, Olga confesó que él nunca la perdonó, aunque según personas cercanas al cantante, él tenía intenciones de volver a reunirse con ella y platicar sus diferencias.

SEGUIR LEYENDO: