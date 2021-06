La poderosa razón por la que Olga Breeskin rechazó a Luis Miguel

Olga Breeskin contó a "Ventaneando" algunos detalles de Luis Miguel

En declaraciones para Ventaneando, Olga Breeskin aseguró que rechazó a Luis Miguel y, a diferencia de muchas más, se siente orgullosa de no haberle dado el sí.

“Yo personalmente me siento orgullosa de haberle dado el no a Luis Miguel”, dijo la ex vedette sobre la decisión que causó controversia y fue tema de conversación entre las personas que supieron de lo ocurrido.

Según su versión, sólo hubo un motivo para rehusarse a ser conquistada por El Sol, este fue su familia: “simplemente porque estaba felizmente casada con el padre de mi hijo”.

Luis Miguel en uno de sus últimos shows (Foto: @lmxlm)

La artista abandonó su carrera de vedette para dedicarse a dar clases de violín de manera presencial y a distancia en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, en la misma entrevista que reveló los detalles de su relación con Luis Miguel, se tomó un momento para mostrar el progreso de uno de sus alumnos, quien tocó una pieza en violín frente a las cámaras.

Dentro de sus declaraciones, también tocó el tema de la enemistad entre Luis Miguel y Cristian Castro, asunto el cual regresó a la opinión pública recientemente gracias a la aparición del intérprete de Azul.

“La rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro la hacen los chismosos que sólo buscan la nota”, respondió Olga ante los cuestionamientos del reportero y agregó que mantiene una relación estrecha con su ahijado, el hijo de Verónica Castro.

Diversas fuentes afirman que Verónica Castro y Luis Miguel vivieron un amorío. (Foto: @vroficial, @lmxlm/Instagram)

Olga es cercana a Verónica Castro, con quien mantiene una relación estrecha al punto de ser madrina de su hijo Cristian. Verónica también ha sido señalada por diversas personas como parte de la gran lista de mujeres que han tenido amoríos con Luis Miguel y algunas fuentes declaran que fue el amor más grande del cantante.

Esta entrevista se suma a las numerosas declaraciones que Olga ha realizado en el pasado con respecto a Luis Miguel y su familia. Recordemos lo que reveló cuando fue cuestionada por sus fiestas que organizaba Luis Rey en la casa donde también se encontraba Luis Miguel. “Nosotros, los sinvergüenzas, tomadores, cocainómanos estábamos ahí en el departamento de Lomas”, cuenta Olga Breeskin, quien también dijo que el famoso cantante mexicano veía todo lo que hacían los adultos cuando él aún era un niño.

En entrevistas previas, Olga confesó que llegó a convivir con Luisito Rey de una manera poco saludable (Foto: Instagram @olgabreeskin)

La violinista también opinó sobre la forma en la que retratan a Michelle Salas, hija de Luis Miguel, en la serie biográfica del mismo: “Yo, Olga Breeskin, jamás hubiera expuesto a mi hijo a una situación similar”

A pesar del tono de sus declaraciones, Olga señaló que no son una “pedrada hacia su colega”, y que no intenta hacerle daño al cantante.

Aseguró que su papá es responsable por la sexualización de su imagen “si desapruebo que los padres utilicen a sus hijos para cosas que no ayudan a la familia”, dijo en la misma entrevista y criticó a Luis Miguel por permitir que se toque de esa forma un tema que tiene que ver con su familia.

Olga está orgullosa de haber rechazado a Luis Miguel (Foto: Twitter @TVNotasmx)

Luis Miguel ha sido tema de tendencia los últimos meses gracias al éxito de su serie biográfica, que se ha colocado como una de las más vistas y comentadas en México y latinoamérica. Muchos famosos han aprovechado para dar su opinión sobre temas relacionados al cantante y sus allegados para estar dentro de la conversación.

