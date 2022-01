Olga Breeskin intentó ayudar a José José a superar sus adicciones

Olga Breeskin aseguró que tras superar sus adicciones, intentó que su amigo José José también lo lograra (Fotos: Cuartoscuro)

Olga Breeskin recordó lo difícil que fue para ella superar sus adicciones, por lo que habría intentado ayudar a otros artistas a combatirlas, tal habría sido el caso de José José, a quien apoyó para que pudiera salir del alcoholismo.

En diferentes ocasiones Olga Breeskin ha confesado que su adicción a la cocaína la llevó a hasta el extremo en que durante el bautizo de Cristian Castro, de quien fue madrina, no pudo ni cargarlo por lo intoxicada que se encontraba en ese momento.

Ahora que se muestra orgullosa de haber podido combatir su dependencia a los estupefacientes, recordó que en una ocasión se acercó a José José e intentó ayudarlo a superar su adicción al alcohol cuando estaba en su peor momento.

Durante una entrevista en 1993 el "Príncipe de la Canción" reveló que intentó quitarse la vida por sus problemas con el alcohol (Foto: Diego Simón Sánchez /Cuartoscuro)

En entrevista con De Primera Mano, la exvedette relató que ella se sintió con la responsabilidad de apoyar a su amigo desde la religión y hacerlo consciente del daño que le estaba provocando su alcoholismo.

“Yo hablé con él, le dije: ‘Pepe, necesitas a Cristo en tu corazón, no puedes tu seguir con tu vida así'. Pero llega un momento en que esa obra de conversión no la hace la persona, la hace el Espíritu Santo, pero yo cumplí. Yo hice mi trabajo, yo hice mi labor de evangelizar a José José. Yo cumplí como amiga, como compañera, como músico”, confesó.

Asimismo, dijo que en el medio artístico son muchas las personas que han caído en las adicciones y que no quisieron revelarlo ni buscar ayuda, pero sí critican a aquellos que lo hicieron público.

“José José tuvo el valor de confesarlas, pero la fama te marea, el dinero te vuelve loco cuando nunca has tenido nada, entonces, el que digas ‘ay, es que yo jamás, cómo esos borrachotes, drogadictos’, esos también lo han hecho, no digo que todos, pero muchos. Es como un fenómeno, cuando nunca has tenido nada y de pronto te llega todo en exceso (...) te vuelves loco”, dijo Breeskin.

La exvedette también recordó los buenos momentos que vivió con José José y su familia (Foto: Facebook/Olga Breeskin Fan Club)

La exvedette sostuvo que aquellos artistas que sí se atrevieron a destapar su dependencia a alguna sustancia son personas merecedoras de la admiración del público, pues de esa forma es que advierten a los demás sobre los riesgos de seguir sus pasos.

Según recordó la violinista, ella y el Príncipe de la Canción se conocieron cuando no él todavía no catapultaba su fama, sino que era un músico más, parte de un grupo. Su amistad permitió que sus hijos crecieran juntos por un tiempo, pues con el paso del tiempo la relación se volvió muy estrecha.

Desde que era muy joven, Olga Breeskin se tuvo que enfrentar al complicado mundo del entretenimiento, en donde buscaba abrirse paso como violinista, pero como vedette. A los 17 años sufrió un abuso sexual que la orilló a sumergirse en los excesos.

La violinista perdió toda su fortuna al convertirse en adicta a los juegos y hacer un viaje a Las Vegas (Foto: Instagram @olgabreeskin)

Las adicciones de la bailarina la llevaron a perder todo. Buscó ayuda en la religión y se convirtió en una fiel cristiana, logrando superar su peor época, y también ayudando a quienes se encuentran en la misma situación.

Por su parte, el intérprete de El triste llegó a confesar en una entrevista que su dependencia al alcohol comenzó desde su juventud, pues siguió los pasos de su padre. Sin embargo, su peor etapa fue cuando llegó a la fama y se divorció de su primera esposa.

Antes de comenzar una terapia para combatir sus adicciones, el cantante intentó quitarse la vida para solucionar todos sus problemas y tristezas.

