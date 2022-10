Ludwika Paleta se defendió de quienes la acusan por no tener empatía por la muerte de dos actores

Ludwika no se pronunció en redes sociales sobre la muerte de dos extras, ocurrida durante la filmación de su próxima película (Foto: ludwika_paleta/Instagram)

Hace apenas unos días una tragedia sacudió al medio de la cinematografía mexicana, pues durante el rodaje de la película Noche de bodas, realizado en playas oaxaqueñas, sucedió una lamentable desgracia.

Y es que dos hombres que participaban en la producción como figurantes fueron arrastrados por las olas de la playa Majahual, esto cuando se encontraban en su día libre dentro del marco de la grabación de la cinta estelarizada por Osvaldo Benavides y Ludwika Paleta.

Identificados como Luis Manuel Gutiérrez y Marco Antonio Curiel Pérez, de 47 y 46 años, los “extras” se adentraron en la zona de la playa para convivir con otros ocho figurantes; sin embargo, al meterse a las aguas no lograron sortear el fuerte oleaje que terminó por privarlos de la vida.

Horas después, el cuerpo de uno de ellos fue hallado entre las rocas de la bahía, mientras que el cadáver del otro actor fue encontrado muchas horas después.

Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides protagonizan 'Noche de boda', cinta producida por el actor (Foto: Instagram)

Y es que el fuerte oleaje provocado por los fenómenos meteorológicos generados en las playas del municipio de San Miguel del Puerto por la tormenta tropical Karl, provocó que ambos hombres fueran arrastrados por la corriente, luego de un día de rodaje de la cinta que tiene como escenario principal las paradisíacas Bahías de Huatulco.

La penosa situación fue difundida en los medios, sin embargo, al paso de las horas ni Osvaldo Benavides -quien escribió y dirigió la película- ni Ludwika Paleta, quien coprotagoniza la historia, se habían pronunciado en redes, por lo que usuarios comenzaron a cuestionar su tardanza.

Tras ello, más de 48 horas después de lo ocurrido, fue Benavides quien colgó un video en su cuenta de Instagram, donde habló de la situación.

“Ayer fue un día muy especial porque sus compañeros más cercanos, sus amigos, que también son figurantes, decidieron terminar la película en honor a ellos, a Luis y Marco, y más allá de terminar la película en la que estuvimos trabajando tanto tiempo, tantos años, a mí lo que me conmueve es que lo hicieron, regresaron a este set porque, en palabras de ellos, es lo que tanto Luis como Marco hubieran querido por lo bien que la estaban pasando este tiempo”, expresó el actor.

Benavides compartió en un video donde lamentó la tragedio y pidió que cesaran las críticas por su "falta de empatía" (Foto: Instagram/@osvaldobenavides)

El antagonista de Me late y chocolate se refirió también a aquellos usuarios de redes sociales que reclamaron una supuesta “falta de empatía”, esto por el silencio ante la tragedia y por las fotografías que sí compartió el actor, donde celebró el final de grabaciones de la película, la cual es una comedia romántica.

“Para las personas que están quejándose por la falta de empatía porque no estoy haciendo o no estamos diciendo las cosas que creen que deberíamos de decir, los invitaría a que se acerquen a los allegados de los compañeros fallecidos, de Marco y de Luis, pero mejor déjenlos en paz, es un proceso muy doloroso y hay que respetarlo”, expresó Benavides.

Por su parte, Ludwika Paleta también fue cuestionada por su supuesta falta de empatía y por tener una “actitud fría” frente a la tragedia. En un encuentro con la prensa, la protagonista de Madre sólo hay dos expresó que ya “dijo lo que tenía que decir”.

“Siento que nunca es suficiente, si yo digo una cosa está mal, si no la digo también está mal porque hay cuidar mucho las palabras y hay que cuidar mucho lo que uno dice, tanto ustedes (la prensa) como nosotros)”, dijo la actriz quien años atrás sostuvo un romance con Pablo Montero.

“Yo me he mantenido al margen y muy respetuosa por el dolor de las familias y porque ha sido un evento muy doloroso también para nosotros y empáticos también debería de ser la gente que escribe en las redes. Nos vino a sacudir a todos porque una noticia así no la quieres recibir de nadie y mucho menos de gente con la que trabajaste”, destacó.

