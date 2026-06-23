Maru Campos afirma que en Morena “defienden lo indefendible” y exige avances sobre caso Rubén Rocha Moya

Maru Campos exigió a Morena aclarar “en dónde está Rocha Moya”. (Foto: @MaruCampos_G)

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó a Morena de “defender lo indefendible” y exigió saber “en dónde está Rocha Moya” (gobernador con licencia de Sinaloa) y “dónde están sus secuaces”, durante una entrevista con medios este 22 de junio.

“Defienden lo indefendible y siguen hablando de una servidora, pero no hablan de fondo de lo que realmente nos importa, de saber en dónde está Rocha Moya y dónde están sus secuaces, dónde están”, sostuvo Maru Campos.

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La mandataria añadió que si “ellos entregaran a estas personas”, no existiría “problema alguno” con “tener el riesgo de perder, de eliminar, de minimizar o de malnegociar el tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá”, según sus declaraciones.

Maru Campos rechaza una intervención militar unilateral y atribuye el riesgo a la impunidad del narco

Una mujer, identificada como gobernadora de un estado fronterizo mexicano, pronuncia un discurso formal al aire libre sobre la soberanía nacional. El contenido aborda preocupaciones sobre posibles acciones militares unilaterales en territorio mexicano y el impacto en el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) debido a la seguridad. La oradora hace un llamado a la aplicación de la ley y critica a un régimen político por presuntos vínculos con el crimen organizado. Mencionando a Chihuahua, destaca la importancia de la integridad territorial.

En un video difundido en sus redes sociales el pasado 21 de mayo, Maru Campos dijo que está “totalmente en contra de cualquier intervención militar unilateral en México” y aseguró que su compromiso con la soberanía “es total y no admite matices”. La gobernadora añadió que la integridad del territorio nacional “no se negocia”.

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La mandataria planteó que la discusión fuera de México sobre posibles acciones unilaterales contra el crimen organizado no surgió de la nada. Atribuyó ese escenario a la decisión del “régimen morenista” de proteger a gobernantes y funcionarios que, según dijo, la justicia de Estados Unidos señala por vínculos con el crimen organizado.

Campos afirmó que hay servidores públicos con solicitudes de aprehensión que serían cobijados por el oficialismo. También acusó a las fiscalías de perseguir a quienes combaten al crimen, mientras no actúan contra personas señaladas por narcotráfico.

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La gobernadora sostuvo que la soberanía no se defiende con discursos, sino con el cumplimiento de la ley y con el fortalecimiento del Estado de derecho. Después fue más allá y afirmó que “el auténtico entreguismo o injerencismo es dar el control político al narco”.

El senador Ignacio Mier acusa a Maru Campos de promover una postura entreguista ante una intervención extranjera

El coordinador de Morena en el Senado afirmó que la FGR mantiene una investigación en curso sobre integrantes del equipo de la gobernadora de Chihuahua. (Cuartoscuro)

Ignacio Mier acusó el pasado 21 de junio a Maru Campos de sostener una postura entreguista ante una eventual intervención extranjera en México, en respuesta a las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua sobre una posible incursión externa y una eventual ruptura del T-MEC si el gobierno federal mantiene impunidad frente a funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narco.

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El coordinador de Morena en el Senado aseguró además que existe una investigación en curso de la FGR relacionada con integrantes del equipo de la mandataria estatal por posibles violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. Según expuso, el caso derivaría de operativos en territorio chihuahuense con agentes extranjeros que habrían actuado sin registros ni autorizaciones ante autoridades mexicanas.

Mier sostuvo que el fondo del conflicto no es la cooperación internacional ni la aplicación de la ley, sino lo que consideró un intento de normalizar la injerencia externa en asuntos que corresponden solo al país. En ese mismo mensaje afirmó que la frontera norte “es parte de la Federación, no un enclave político subordinado a agendas ajenas”.

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Ignacio Mier respondió que las palabras de Campos reflejan una posición de la derecha que, según él, desdeña la soberanía nacional. Añadió que no le sorprenden sus declaraciones porque, en más de una ocasión, la gobernadora habría mostrado disposición a colocar intereses extranjeros por encima de los del pueblo de México.

El senador afirmó que el Gobierno de México colabora con otras naciones en materia de seguridad, pero bajo principios de respeto, reciprocidad y sin subordinación. Sostuvo que hacer cumplir las leyes mexicanas y defender la soberanía no pone en riesgo ningún tratado comercial y, por el contrario, fortalece la posición del país.

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