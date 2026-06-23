La muerte de Adán, un adolescente de 16 años, desató un bloqueo en Guanajuato

Más de 100 vecinos cerraron la vía entre Celaya y Juventino Rosas tras exigir claridad sobre el fallecimiento del adolescente y señalar a policías estatales mientras autoridades atribuyen la protesta a grupos delictivos. Crédito. Especial

La muerte de Adán, un adolescente de 16 años fallecido el fin de semana en la comunidad de Gasca, Guanajuato, ocasionó que la tarde de este lunes más de 100 personas originarias de Gasca y Yustis bloquearan la carretera Celaya–Juventino Rosas e interrumpieran la circulación en ambos sentidos la tarde del lunes 22 de junio.

Los manifestantes colocaron llantas, ramas y otros materiales sobre la carpeta asfáltica a la altura de la comunidad de Yustis, con lo que cerraron el paso entre los municipios de Celaya y Juventino Rosas.

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Señalamientos contra la FSPE

Los familiares y vecinos de Adán aseguran que existen dudas sobre las circunstancias en que murió el joven la noche del domingo. En sus demandas, señalan presuntamente a elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) como responsables del deceso.

En sus demandas, señalan presuntamente a elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) como responsables del deceso

Además, de acuerdo con autoridades estatales, en el punto se contabilizan cuatro automóviles y una motocicleta incendiados, sin reportes de personas lesionadas hasta el momento.

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La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato aseguró que la manifestación “no tiene razón alguna” y que habría sido organizada por grupos delincuenciales.

“No existen elementos para considerar estos actos como una manifestación ciudadana espontánea. Por el contrario, los incidentes se registran en un contexto de presencia y trabajo institucional de las autoridades de seguridad y procuración de justicia en la zona”, sostiene la dependencia estatal.

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La misma Secretaría afirmó que la información apunta a que los hechos ocurrieron en el contexto de acciones operativas estatales y federales para combatir actividades delictivas y realizar investigaciones que lleven a la detención de generadores de violencia en la región.

Incendio de vehículos obligó a intervención de emergencias

Durante la protesta, al menos nueve vehículos quedaron calcinados sobre la carretera, entre ellos una unidad de una empresa de cable, una camioneta repartidora de frituras, un automóvil particular, una motocicleta de reparto y una camioneta de transporte de personal. Tras los reportes al sistema 911, corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio acudieron al sitio para sofocar las llamas y retirar los objetos colocados sobre la vía.

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Durante la protesta, al menos nueve vehículos quedaron calcinados sobre la carretera. Crédito. Especial

También, en redes sociales se ha reportado la presencia de elemento antimotines de la FSPE, mismos que fueron recibidos con piedras por los manifestantes.

El bloqueo que arrancó a las 15:00 horas del lunes y mantiene cerrada la carretera que une Celaya con Juventino Rosas en ambos sentidos durante varias horas ha afectado a usuarios de la misma obligándolos a buscar rutas alternas para llegar a su destino.

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“Ä mi me pasaron por la autopista que es para entrar por Villagrán¨, declaró Laura, una usuaria habitual de la carretera.

No es la primera vez que la FSPE es acusada de un delito…

Según registros de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), la Secretaría de Seguridad Pública acumuló 261 quejas en 2025, año en que el organismo recibió un total de 2 mil 917 denuncias ciudadanas, es decir, 600 más que en 2024.

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Los señalamientos contra la FSPE no son nuevos: en 2020, cuatro mujeres buscadoras acusaron a elementos de la corporación de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza durante una manifestación en la capital del estado, caso que una jueza ordenó reabrir en 2025 tras cinco años de intentos fallidos ante la Fiscalía.

En 2024, un mando regional de la FSPE asignado precisamente a la región que comprende Celaya y Juventino Rosas fue investigado por presunto abuso policial, luego de que circularan videos donde se le observa mientras policías someten a golpes y amenazas a dos jóvenes. Un año después, otro elemento de la corporación con funciones en Celaya fue vinculado a proceso por acopio de armas y extorsión.

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