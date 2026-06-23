México

Cuánto cuestan y dónde comprar los peluches del Pato Merlín

Productos no oficiales ya circulan en redes sociales y se encuentran disponibles en la ciudad

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pato Merlín
El pato Merlín es sin duda la figura estelar de este Mundial 2026 . (Redes sociales)

El pato Merlín es sin duda la figura estelar de este Mundial 2026 y lo mejor de él es que nació fuera de cualquier campaña publicitaria de manera natural.

Su imagen comenzó a llamar la atención en las calles, entre aficionados que celebraban a la Selección Mexicana, y conectó con el público por la mezcla de futbol, humor e identidad popular.

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Su presencia creció hasta llegar a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, a la que acudió acompañado por Gómez y su familia.

Durante esa visita, la dueña habló de la historia del pato y de la intención de proteger su imagen, mientras la presidenta ofreció apoyo a la familia sin detallar medidas específicas.

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Según, ese paso por Palacio Nacional consolidó el interés público en torno a Merlín y elevó la atención sobre el registro. También reforzó la idea de que el pato dejó de ser solo una postal espontánea del Mundial para convertirse en un activo comercial potencial.

Es debido a su gran fama que ya es posible encontrar artículos de este emblemático personaje y aquí te contamos donde puedes adquirirlos.

pato Merlín
Las personas ya buscan artículos de este amado personaje. (Captura de Pantalla El Récord)

Dónde se puede conseguir el peluche del Pato Merlín

La euforia ha llegado a tal grado que ya comienzan a comercializarse peluches no oficiales del Pato Merlín. Y es que es bien sabido que México es muy creativo al momento de crear mercancía de cualquier fenómeno viral y Merlín no ha sido la excepción.

Es por esta razón que diversos medios y usuarios en redes sociales ya reportan que en diferentes calles del Centro Histórico ya es posible encontrar peluches del Pato Merlín que no son más que peluches genéricos de patos a los que les han colocado la playera de la Selección Mexicana.

De acuerdo con los reportes los precios se han anunciado desde los 150 y hasta los 350 pesos dependiendo de los modelos.

Además, en redes sociales también es posible encontrar diferentes modelos del famoso y amado pato en las que se anuncia que se encuentran abiertos los pedidos.

pato Merlín
FABRICANTES DE PELUCHE XONACATLAN es otra página de face que ofrece su versión. (Redes Sociales)
pato Merlín
La página de facebook IZCALLI CUAUHTÉMOC LOS IZCALLIS “METEPEC” ya los tiene en venta (Redes Sociales)
pato Merlín
(Redes Sociales)

Familia registra imagen del Pato Merlín ante el IMPI

El trámite iniciado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) busca evitar que terceros utilicen la imagen del pato con fines comerciales sin autorización a raíz de su popularidad tras aparecer en los festejos del Mundial 2026 en México, donde se viralizó portando la camiseta de la Selección Mexicana y comenzó a circular en redes sociales, medios y espacios públicos.

La solicitud responde a un riesgo frecuente en casos de viralidad: la aparición de productos, campañas o promociones no autorizadas, como playeras, peluches o memes.

El propósito es impedir que empresas o particulares comercialicen artículos, realicen campañas o publiciten la figura de Merlín sin permiso de su familia.

Si el IMPI concede el registro, la titular podría otorgar licencias, negociar colaboraciones e incluso emprender acciones legales o administrativas contra la mercancía apócrifa o usos comerciales no autorizados en México.

No obstante, el proceso no implica que la marca ya esté concedida: el IMPI debe analizar la documentación, verificar si el signo es registrable y asegurarse de que no coincida con marcas preexistentes, conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Pato Merlín
Redes sociales

Este procedimiento puede tardar varios meses. Si la protección se otorga, tendría una vigencia de 10 años y sería renovable por periodos iguales, aunque aplicaría solamente a los productos o servicios especificados en la solicitud, sin abarcar todos los usos posibles del personaje.

La dueña de Merlín mencionó que ha recibido propuestas de distintas empresas, aunque solo consideraría una excepción con Corporativo Pascual por ser una compañía mexicana.

La familia expresó su deseo de decidir directamente con quién colaborar y bajo qué términos, defendiendo que Merlín no es una mascota cualquiera, sino parte de su familia.

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