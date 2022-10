Guns N’ Roses en CDMX: este es el posible setlist que tocarán en el Estadio Ciudad de los Deportes

La legendaria banda de hard rock, Guns N' Roses se presentará este 21 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes en la CDMX. (Foto: Paul Kane)

El próximo 21 de octubre, Guns N’ Roses, una de las bandas más importantes en el rock de todos los tiempos, regresa a la Ciudad de México para ese anhelado reencuentro con sus fans. La banda liderada por Axel Rose se presentará en el Estadio Ciudad de los Deportes tras posponer el tour en su momento por cuestiones de COVID-19, sin embargo la banda ya reformada busca recuperar aquel éxito que los colocó en la cima del rock.

En cuanto al posible setlist de los estadounidenses, se espera que estará conformado por 27 canciones, las mismas que tocaron en centro de espectáculos Montejo de Xmatkuil en Mérida y posteriormente en el Estadio Akron, en su visita a Guadalajara, estados que el grupo eligió para iniciar su tour por México.

Posible repertorio de la banda de hard rock

- It’s So Easy

-Mr. Brownstone

-Chinese Democracy

-Slither

-Welcome To The Jungle

-Better

-Double Talkin’ Jive

-Live And Let Die

-Estranged

-Shadow Of Your Love

-Rocket Queen

-You Could Be Mine

-Reckless Life

-Attitude

-Absurd

-Hard Skool

-Civil War

-Sorry

-Sweet Child O’ Mine

-November Rain

-Wichita Lineman

-Knockin’ On Heaven’s Door

-Nightrain

-Coma

-Patience

-Don’t Cry

-Paradise City

Asimismo, para anunciar y celebrar las fechas en México, Guns N’ Roses publicó a través de sus redes sociales, ilustraciones muy representativas sobre ambos shows en Mérida y Guadalajara respectivamente. Ya que cada una de las coloridas imágenes plasma la belleza y lo más característico de las demarcaciones que le abrieron las puertas a su hard rock.

En su primer fecha, el pasado 15 de octubre en el Caribe mexicano congregaron a más de 15 mil asistentes, en Guadalajara a más de 30 mil y para la Ciudad de México se espera que casi 45 mil fanáticos canten en conjunto todos los éxitos de las estrellas de rock estadounidenses.

Cabe destacar que para su show en la Península de Yucatán, el evento fue catalogado en redes sociales como el “bailazo del año”, pues así se publicitó en una barda del lugar, por lo que se viralizó dicha imagen.

Para cerrar con un gran concierto, Guns N’ Roses volará el próximo 23 de octubre a Monterrey para su última presentación en el país con esta gira.

Así anunciaron el concierto de los Guns N' Roses en el estado de Mérida. (Fotos: especial)

Fechas y boletos disponibles para Guns N’ Roses

Hasta el momento, la mayoría de los boletos ya están agotados para el próximo concierto en CDMX de la histórica agrupación conformada por Axel Rose, Slash, Duff McKagan, Richard Fortus, Frank Ferrer y Dizzy Reed. Solamente se encuentran disponibles en la zona de Platea A con un costo de 2,890 MXN.

Horario: la cita es este 21 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes (antes conocido como estadio Azul).

¿Cómo llegar?

Dirección: Calle Indiana 255, Cd. de los Deportes, Benito Juárez. Transporte colectivo más cercano: estación San Joaquín (Línea 7), Metrobús Ciudad de los Deportes (Línea 1 dirección La Joya-Indios Verdes/ Buenavista).

En Monterrey todavía están a la venta las entradas: 23 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Mobil Super, precios: a partir de 1690 MXN.

Recordemos que la última presentación de la banda en suelo mexicano se dio en el festival Vive Latino 2020, el último evento musical masivo en la Ciudad de México previo al inicio de la pandemia por Covid-19.

