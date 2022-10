Los mejores memes que dejó el anuncio del regreso de Blink-182 a México

Miles de internautas expresaron con memes su emoción por el regreso de la icónica banda a tierra azteca (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Esta mañana miles de fanáticos mexicanos de la icónica agrupación estadounidense Blink-182 se llevaron una gran sorpresa después de que anunciaran una gira mundial que contempla shows en México durante los primeros meses del 2023.

Si bien desde días anteriores en las calles de la capital mexicana aparecieron algunos carteles pegados con el logo de la banda de pop punk que causó gran sensación durante finales de los años 90′s y principios de los 2000′s, no fue sino hasta la mañana de este martes que se confirmó su regreso a tierra azteca.

Es así como Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker dieron a conocer la cita que tendrán con su público mexicano el próximo 23 de marzo en el Palacio de los Deportes, noticia que causó gran emoción entre internautas que inundaron las redes sociales con los divertidos y siempre confiables memes.

No obstante, habitantes de la capital mexicana no serán los únicos en corear a todo pulmón éxitos de la banda como All the Small Things, I Miss You, First Date o What’s My Age Again?, ya que Blink-182 también se presentará en Tijuana y muy posiblemente en Monterrey.

Y es que, por las fechas en las que la agrupación estadounidense se presentará en México, usuarios en redes sociales han comenzado a especular que es probable que formen parte del Line up oficial del aclamado festival Tecate Pa’l Norte, mismo que se realiza anualmente en el Parque Fundidora de la Sultana del Norte, no obstante, será cuestión de tiempo para que organizadores o la misma banda confirmen su asistencia.

En el caso del show que ofrecerán en la Ciudad de México, la preventa para tarjetahabientes citibanamex comenzará el próximo miércoles 19 de octubre, mientras que la venta general tiene prevista a realizarse un día después.

Cabe mencionar que pese a que los integrantes de la agrupación estadounidense se les ha visto vacacionando en algunos destinos de México en años anteriores, han transcurrido casi dos décadas desde la última vez que la alineación original de Blink-182 se presentó en México.

Fue en el año 2004 cuando Blink-182 ofreció dos conciertos en el entonces Distrito Federal y uno más en Monterrey, mismos en donde se ganaron el cariño del público mexicano y dejaron claro por qué fueron -y siguen siendo- una de las agrupaciones más icónicas y pioneras del género pop punk.

Pese a que los shows fueron inolvidables para el público mexicano, lo cierto es que Blink-182 no se encontraba en su mejor momento como agrupación ya que se especulaban ciertas fricciones entre los integrantes de la banda que estaban repercutiendo en su proceso creativo.

No obstante, su impacto en la adolescencia de aquella generación fue innegable y ha revivido junto a su regreso a México el próximo marzo de 2023.

Blink-182 regresa a México por la puerta grande pero no lo hacen solos pues su gira mundial también forma parte de la promoción un nuevo material discográfico que estrenará también en 2023, sin embargo, sus fanáticos podrán disfrutar de una pequeña probadita con la llegada del sencillo Edging, el cual estrenará el próximo 14 de octubre.

“Todo era mejor (economía, calidad de vida, geopolitica) antes que Blink 182 se separaran por primera vez (2005). Esperemos que este Tour sane al planeta, traiga paz y mejore le economía”; “La banda que me formó toda mi infancia, pubertad y adolescencia (blink-182) va a venir por primera vez desde que tengo memoria a México, con Tom Delonge de vuelta. Estoy viviendo el put* sueño”; “¿Me dices que blink-182 viene a Sudamérica después que Travis perdió el miedo a volar, que Mark superó el cáncer y que Tom regresó después de 8 años a la banda? Es histórico, perdón pero esto lo llevo esperando desde hace 20 años. Estoy llorando de la alegría”, fueron algunas de las reacciones de internautas.

