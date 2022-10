Así fue el “bailazo del año” de Guns N’ Roses en Yucatán (Foto: Instagram/@gunsnroses)

El 2022 es considerado por muchos como el año de los espectáculos en vivo, sobre todo si de música se trata, pues tras dos largos años de pandemia ocasionados por la COVID-19, la necesidad de reencontrarse de forma presencial y poder disfrutar de un rato de recreación, junto a la millonarias pérdidas económicas que sufrió la industria musical por la pausa de sus conciertos en vivo, ha provocado que los artistas y el público tengan eventos casi cada fin de semana.

Y ahora fue el turno de Mérida, la animada capital del estado de Yucatán, quienes pudieron disfrutar de una de las bandas estadounidenses más legendarias, importantes y trascendentales del hard rock: Guns N’ Roses. Más de 15 mil personas, como se estima, corearon a todo pulmón sus más grandes éxitos luego de que viralmente se catalogara en redes sociales al evento como el “bailazo del año”, pues así fue publicitado en una barda del lugar.

El vocalista Axl Rose, el guitarrista rítmico Richard Fortus, los tecladistas Dizzy Reed y Melissa Reese, el baterista Frank Ferrer, el bajista Duff McKagan y el guitarrista líder Slash causaron euforia entre los asistentes pues todo jugó a su favor ya que el clima permitió que el espacio abierto no fuera un problema, así como su gran escandio ayudará a que incluso el más lejano viera de manera perfecta cada una de las cosas que hacían y cómo interactuaban los artistas.

Así presumió la banda su llegada a tierra Azteca (Foto: Instagram/@gunsnroses)

El centro de espectáculos Montejo de Xmatkuil recibió a la banda en la primera parada de una serie de conciertos que realizarán por otros principales lugares del país, como La Ciudad de México -Palacio de los Deportes el 21 de octubre-, Monterrey -Estadio Mobile Super el 23- y Guadalajara -el 18 en el estadio Akron-. Por lo que esta primera gran presentación ha dejado un buen “sabor de boca” a los mexicanos que durante un largo tiempo tuvieron que esperar para que los americanos regresaran, ya que la pandemia de COVID-19 hizo casi imposible que lo ya planeado e incluso anunciado se pudiera hacer una realidad como ahora sí lo es.

“Así la verdad ha valido la pena dos años encerrado para poder volver a vivir esto”. “Siento que los más grandes exponentes de un género logran hacer que todo se sienta fresco sin importar la edad”. “Es muy raro que una banda internacional visite nuestro limpio Mérida, pero lo de anoche estuvo increíble así que creo que hablo por todos los yucatecos de ayer, que estamos más que agradecidos por este espectáculo sin precedentes”, escribieron asistentes en Twitter

Cerca de las 9:50, Guns N’ Roses apareció sobre el escenario e impactó con It’s So Easy, Mr. Brownstone, Chinese Democracy, Welcome to the Jungle, Better, Reckless Life, Estranged, Rocket Queen, You Could Be Mine, Sweet Child O’ Mine, November Rain,Nightrain, Coma, entre otros de sus más grandes éxitos, siendo todo un acierto su repertorio, pues los fans esperaban una mezcla de sus más grandes aciertos musicales y Guns N’ Roses no dudó ni en un momento en brindarlo.

El espectáculo también contó con un show previo, o como se nombra aquí en México ‘telonero’, siendo otra importante banda del mismo género pero nacional: Molotov, que cantó Amateur, Ching* tu madre, Frijolero, Put*, Dame todo el power y Me convierto en marciano.

Molotov fue la banda telonera (Foto: Instagram/@molotovbanda)

Cabe señalar que a finales del mes de agosto, la banda reaccionó a la fotografía de la barda de un anuncio de su llegada, como si se tratara de cualquier otro grupo local, por lo que los Guns N’ Roses replicaron la imagen desde Twitter y escribieron: “Mérida, ¡están listos para el Gran Bailazo!”, pues el show se promocionó con esa palabra, como si en realidad los temas de la banda estadounidense fueran principalmente para disfrutarse bailando.

