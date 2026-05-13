Cómo usar la Tarjeta del Bienestar en todo México: retiros, pagos y compras en tiendas

La tarjeta de débito del Banco del Bienestar concentra pensiones, becas y apoyos de al menos diez programas federales. Usarla directamente en tiendas evita las comisiones que cobran otros bancos por retiros en cajero.

La Tarjeta del Bienestar es el instrumento de débito con el que millones de mexicanos reciben pensiones, becas y apoyos de programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y puede usarse para retirar efectivo, pagar en lugares con terminal bancaria y hacer transferencias en todo el país.

La tarjeta está asociada a cuentas del Banco del Bienestar, la institución financiera del Estado creada para atender a esta población. Los retiros en cajeros automáticos y ventanillas de esa red son gratuitos. Para localizar la sucursal más cercana, los usuarios pueden consultar el directorio en directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx.

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Cuando no hay una sucursal disponible, los beneficiarios pueden usar cajeros de otros bancos, aunque con cargo. Santander aplica la comisión más alta: 13.92 pesos por consulta de saldo y 40.36 pesos por retiro. Inbursa cobra 6 pesos por consulta y 19 pesos por retiro, la más baja entre las instituciones con información disponible.

Millones de beneficiarios de programas sociales pueden usar su tarjeta en cajeros, tiendas y plataformas en línea. Conocer las comisiones de cada banco y las opciones sin costo del Banco del Bienestar marca la diferencia en el bolsillo. (Secretaría del Bienestar)

Entre los demás bancos, Banorte cobra 10 pesos por consulta y 27 pesos por retiro; BBVA, 12 y 33 pesos; HSBC, 11.75 y 30.90 pesos; Banamex, 10 y 26.50 pesos; Banco Azteca, 11 y 30 pesos; Scotiabank, 11.60 y 34.80 pesos; y Banco del Bajío, 8.12 y 23.20 pesos.

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Pagar directo en tiendas evita las comisiones de retiro

La tarjeta funciona como débito convencional en supermercados y tiendas de autoservicio. El beneficiario la presenta al pagar, ingresa su NIP y el monto se descuenta de su cuenta. Funciona en Walmart, Bodega Aurrerá, Soriana y Chedraui, entre otras cadenas.

También es aceptada en farmacias, tiendas departamentales, restaurantes y cualquier comercio con terminal bancaria afiliada a la red Mastercard. Algunos negocios pequeños pueden cobrar una comisión por pago con tarjeta; conviene preguntar antes de confirmar la transacción.

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Desde la aplicación móvil o en sucursales, los usuarios pueden hacer transferencias a otras cuentas y pagar servicios básicos como agua, luz o teléfono, así como recargas de tiempo aire. La tarjeta también opera en plataformas de comercio en línea.

La Tarjeta del Bienestar permite retirar efectivo, pagar en tiendas y hacer transferencias en todo el país.

Cambiar el NIP reduce el riesgo de acceso no autorizado

Las autoridades recomiendan no compartir el NIP ni datos personales, y revisar el saldo antes de cada compra. Para cambiar el NIP, el beneficiario acude a un cajero del Banco del Bienestar, selecciona la opción de cambio de NIP en el menú, ingresa el nuevo número y lo confirma.

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Los recursos permanecen en la cuenta hasta que el beneficiario decida usarlos. No es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito. Si durante una transacción surge algún problema, las autoridades indican que se debe pedir ayuda solo al personal de la institución bancaria, nunca a desconocidos.