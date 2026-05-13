México

Cómo usar la Tarjeta del Bienestar en todo México: retiros, pagos y compras en tiendas

La tarjeta de débito del Banco del Bienestar concentra pensiones, becas y apoyos de al menos diez programas federales

Guardar
Google icon
La tarjeta de débito del Banco del Bienestar concentra pensiones, becas y apoyos de al menos diez programas federales. Usarla directamente en tiendas evita las comisiones que cobran otros bancos por retiros en cajero.
La tarjeta de débito del Banco del Bienestar concentra pensiones, becas y apoyos de al menos diez programas federales. Usarla directamente en tiendas evita las comisiones que cobran otros bancos por retiros en cajero.

La Tarjeta del Bienestar es el instrumento de débito con el que millones de mexicanos reciben pensiones, becas y apoyos de programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y puede usarse para retirar efectivo, pagar en lugares con terminal bancaria y hacer transferencias en todo el país.

La tarjeta está asociada a cuentas del Banco del Bienestar, la institución financiera del Estado creada para atender a esta población. Los retiros en cajeros automáticos y ventanillas de esa red son gratuitos. Para localizar la sucursal más cercana, los usuarios pueden consultar el directorio en directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx.

PUBLICIDAD

Cuando no hay una sucursal disponible, los beneficiarios pueden usar cajeros de otros bancos, aunque con cargo. Santander aplica la comisión más alta: 13.92 pesos por consulta de saldo y 40.36 pesos por retiro. Inbursa cobra 6 pesos por consulta y 19 pesos por retiro, la más baja entre las instituciones con información disponible.

La entrega de tarjetas Bienestar para las personas que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar comenzará este mes (Secretaría del Bienestar)
Millones de beneficiarios de programas sociales pueden usar su tarjeta en cajeros, tiendas y plataformas en línea. Conocer las comisiones de cada banco y las opciones sin costo del Banco del Bienestar marca la diferencia en el bolsillo. (Secretaría del Bienestar)

Entre los demás bancos, Banorte cobra 10 pesos por consulta y 27 pesos por retiro; BBVA, 12 y 33 pesos; HSBC, 11.75 y 30.90 pesos; Banamex, 10 y 26.50 pesos; Banco Azteca, 11 y 30 pesos; Scotiabank, 11.60 y 34.80 pesos; y Banco del Bajío, 8.12 y 23.20 pesos.

PUBLICIDAD

Pagar directo en tiendas evita las comisiones de retiro

La tarjeta funciona como débito convencional en supermercados y tiendas de autoservicio. El beneficiario la presenta al pagar, ingresa su NIP y el monto se descuenta de su cuenta. Funciona en Walmart, Bodega Aurrerá, Soriana y Chedraui, entre otras cadenas.

También es aceptada en farmacias, tiendas departamentales, restaurantes y cualquier comercio con terminal bancaria afiliada a la red Mastercard. Algunos negocios pequeños pueden cobrar una comisión por pago con tarjeta; conviene preguntar antes de confirmar la transacción.

Desde la aplicación móvil o en sucursales, los usuarios pueden hacer transferencias a otras cuentas y pagar servicios básicos como agua, luz o teléfono, así como recargas de tiempo aire. La tarjeta también opera en plataformas de comercio en línea.

La Tarjeta del Bienestar permite retirar efectivo, pagar en tiendas y hacer transferencias en todo el país.
La Tarjeta del Bienestar permite retirar efectivo, pagar en tiendas y hacer transferencias en todo el país.

Cambiar el NIP reduce el riesgo de acceso no autorizado

Las autoridades recomiendan no compartir el NIP ni datos personales, y revisar el saldo antes de cada compra. Para cambiar el NIP, el beneficiario acude a un cajero del Banco del Bienestar, selecciona la opción de cambio de NIP en el menú, ingresa el nuevo número y lo confirma.

Los recursos permanecen en la cuenta hasta que el beneficiario decida usarlos. No es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito. Si durante una transacción surge algún problema, las autoridades indican que se debe pedir ayuda solo al personal de la institución bancaria, nunca a desconocidos.

Temas Relacionados

Tarjeta del BienestarBeca Rita CetinaJóvenes Construyendo el FuturoProgramas socialesmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Del Ramo 33 a la minería: qué hay detrás de los ataques de Los Ardillos y Los Tlacos contra comunidades indígenas de Guerrero

Desde que el mercado de la heroína colapsó, dos grupos criminales convirtieron Guerrero en un laboratorio de extorsión total

Del Ramo 33 a la minería: qué hay detrás de los ataques de Los Ardillos y Los Tlacos contra comunidades indígenas de Guerrero

Cazzu pide a fans ya no pensar “en nadie” cuando cante “La Cueva”, canción que ligan a Christian Nodal

La cantante pidió a sus fans que dejaran de gritar nombres al interpretar su tema “La Cueva”

Cazzu pide a fans ya no pensar “en nadie” cuando cante “La Cueva”, canción que ligan a Christian Nodal

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 13 de mayo?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 13 de mayo?

Reforma en Edomex permite elegir primero el apellido materno: ya suman 26 registros de bebés

La nueva disposición del Código Civil del Estado de México impulsa la igualdad sustantiva y reconoce el papel de las madres en la identidad familiar

Reforma en Edomex permite elegir primero el apellido materno: ya suman 26 registros de bebés

Caso CIA en Chihuahua: el recuento completo del operativo, las contradicciones y lo que se investiga

Videos, declaraciones cruzadas y una investigación federal mantienen bajo escrutinio el operativo realizado en la sierra de Chihuahua que llevó al decomiso de un narcolaboratorio

Caso CIA en Chihuahua: el recuento completo del operativo, las contradicciones y lo que se investiga
MÁS NOTICIAS

NARCO

Del Ramo 33 a la minería: qué hay detrás de los ataques de Los Ardillos y Los Tlacos contra comunidades indígenas de Guerrero

Del Ramo 33 a la minería: qué hay detrás de los ataques de Los Ardillos y Los Tlacos contra comunidades indígenas de Guerrero

Los Chapitos y la ruta hacia su posible entrega en EEUU: las claves detrás de su presunta rendición negociada

Asesinan a María Lucía Mora, dirigente de Morena en Valle de Allende, Chihuahua

Detienen a mujer estadounidense en Guanajuato que viajaban con menores de edad y paquetes de cocaína

Homicidio múltiple en Tlaxcala: localizan cinco hombres ejecutados con heridas de bala en Atlangatepec

ENTRETENIMIENTO

Cazzu pide a fans ya no pensar “en nadie” cuando cante “La Cueva”, canción que ligan a Christian Nodal

Cazzu pide a fans ya no pensar “en nadie” cuando cante “La Cueva”, canción que ligan a Christian Nodal

BOYNEXTDOOR en México: fecha, sede y todo sobre el concierto del grupo de K-pop

Internautas piden esclarecer muerte de ‘Chancho’, el perro pug de la familia Aguilar

Joji liderará el Festival Vaivén 2026: cartel completo, fecha y venta de boletos

DJ Mami, amiga de Cazzu, lanza remix viral con frase de Ángela Aguilar

DEPORTES

Estadio Banorte recibiría a 49ers y Vikings en juego de la NFL

Estadio Banorte recibiría a 49ers y Vikings en juego de la NFL

México como sede de Mundiales: qué pasó en 1970, en 1986 y que se espera del equipo en 2026

El mediocampo del Tri en el Mundial 2026: quien ordena, quien crea y quien llega al gol

Metrobús anuncia nueva ruta por el Mundial hacia el Estadio CDMX: qué estaciones tendrá y cuándo empezará a operar

Estrella del PSG y Corea del Sur se lesiona a semanas del Mundial 2026