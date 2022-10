Bitácora de viaje: así vivieron cientos de usuarios los incidentes del STC Metro

Decenas de personas esperan largos minutos para abordar un convoy en la línea 8 del metro. (Video: @viral_metro).

Últimamente, el metro ha presentado varias anomalías, no importa la hora, puede ser justo en el momento que abren el servicio a medio día o en la noche, y son los usuarios quienes a través de sus redes sociales se quejan constantemente sobre el mal servicio que presta el Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México.

Y es que en una reciente publicación de la cuenta de twitter @metro_viral, subieron un video donde usuarios que se encontraban en la Línea 8 que va de Garibaldi a Constitución de 1927 sufrieron por abordar un convoy a falta de Unidades en la red del metro. “Mientras en #linea2 del @MetroCDMX el conductor va en estado de ebriedad, en #Linea8 los usuarios sufrimos por abordar un Convoy, por la falta de Unidades en la Red del #MetroCDMX. El metro de la Ciudad de México en Crisis”, escribieron en la red social.

En estación Centro Médico, decenas de personas desesperadas esperan la llegada de un convoy para poder llegar a su destino. (Video: @viral_metro).

Y mientras eso pasaba en la Línea 8, en la línea azul que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, justo en la estación Xola, se registró una falla en el sistema, ya que las puertas del convoy fallaron y abrieron del otro lado. “El @MetroCDMX de la Ciudad de México sigue poniendo en riesgo a los USUARIOS, ahora fue en la Estación #Xola #linea2. El sistema de Puertas del Convoy fallo y abrió el otro lado” se leyó en redes.

Esto pasó: En el Sistema de Transporte Colectivo Metro se registró una situación que involucró a un operador presuntamente ebrio mientras laboraba. A través de una grabación que circuló en redes sociales durante el martes 18 de octubre, se pudo observar el momento en que un conductor era acompañado por policías fuera de su cabina.

Conductor del metro es detenido por manejar en estado de ebriedad, fue arrestado en la estación Xola de la línea azul. (Video: @viral_metro).

Ante su estado inconveniente, las personas comenzaron a reprochar al chofer, ya que señalaron que pudo haber causado un accidente. Por lo menos cuatro elementos de la policía llegaron hasta la cabina para custodiar al conductor. “Velo como viene, así o más ebrio”, “Viene superebrio el conductor”, “Imagínate el accidente que pudo haber provocado al abrir las puertas del otro lado”, fueron algunos de los reclamos expresados por usuarios que se encontraban cerca del trabajador.

“El fallo fue provocado por el conductor qué venía en estado de Ebriedad poniendo en Peligro la vida de todos los Usuarios que día a día usamos el @MetroCDMX” se quejaron los usuarios.

Más tarde se difundió el video del momento en el que el chofer, identificado como Erik “N”, fue sometido al examen para evaluar si, efectivamente, habría consumido alcohol. Fue en ese momento que, ante las autoridades, el trabajador pidió que le ayudaran para evitar que lo despidieran. “Tírenme un paro pa’ que no me corran. No sean cabrones, al chile esa es mi vida”, solicitó el conductor.

@viral_metro publicó una infografía donde hace un recuento de las situaciones que han vivido los usuarios del metro en los últimos meses. (Foto: Twitter/@viral_metro).

Lamentablemente, todos los días usuarios sufren por la misma causa, el metro cada vez está peor, hace unos meses usuarios se quejaron porque las escaleras eléctricas que conectan la línea verde (que va de Indios Verdes a Universidad) con la línea azul (que va de Cuatro Caminos a Tasqueña) no dieron servicio durante más de dos meses provocando un caos en dicho transborde.

Esto se ha convertido en el pan de cada día, los trenes se tardan en pasar hasta 15 minutos, motivo que genera inconformidad y desesperación de los mexicanos. “Siguen los retrasos en la Línea, ahora es en TODA la #Linea9, Retraso de hasta 15 min por la falta de Convoys en la Red del @MetroCDMX, Casi la mitad de los trenes, NO DAN SERVICIO, Sólo nos afectan a nosotros los USUARIOS”.

Desde Patriotismo hasta Tacubaya un convoy viajó con las puertas abiertas poniendo en riesgo a los Usuarios. (Video: @viral_metro).

El pasado 3 de octubre sucedió algo insólito, pero no de causar sorpresa, resulta que así como pasó en Xola, pero ahora desde Patriotismo hasta Tacubaya un convoy viajó con las puertas abiertas poniendo en riesgo a los Usuarios, esta vez no se informó que el conductor haya estado ebrio, pero vaya susto que vivieron quienes iban a bordo. “¡Tiene que haber un MUERTO en el #Metro para que las autoridades del @GobCDMX hagan algo!”, escribió un usuario.

