Victoria Ruffo oró por la salud de Eugenio Derbez y así reaccionó Alessandra Rosaldo

La cantante de Sentidos opuestos consideró las oraciones de Ruffo como "algo hermosísimo" (Fotos: Alessandra Rosaldo/IG - Cuartoscuro)

En medio del delicado estado en el que se encuentra Eugenio Derbez tras haber sufrido un accidente que le dejó una severa lesión en el hombro, los mensajes de buenos deseos y pronta recupreación no se han hecho esperar.

Y es que fue a finales de agosto pasado cuando Alessandra Rosaldo dio a conocer que su esposo había sufrido un accidente que lo mandó a ser sometido a una intervención quirúrgica, tras la cual se mantendrá en rehabilitación durante varios meses.

Alessandra Rosaldo se ha mantenido al cuidado de su esposo y padre de su hija (Foto: Getty Images)

Luego de tres semanas de especulaciones, finalmente el creador de Al derecho y al Derbez confirmó a través de un video colgado en sus redes sociales que sufrió quince fracturas al estar disfrutando de un videojuego virtual junto a su hijo Vadhir, momento a partir del cual ha estado soportando fuertes dolores y en estado de sedación la mayor parte del tiempo.

Alessandra Rosaldo le cantó Las mañanitas a Eugenio Derbez en pleno concierto. El actor está recuperándose tras ser operado por una fractura en el hombro.

“Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita...”, narró.

“Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”, reconoció el actor de comedia.

Para compartir la gravedad de su lesión, Derbez mostró una radiografía donde se alcanza a ver la magnitud, y recordó que tras caer y ser evaluado, los doctores fueron claros y le explicaron que se iba a someter a una operación riesgosa.

El actor comunicó que probablemente no recupere la movilidad al 100 por ciento (Foto: Archivo)

En medio de esta situación, Victoria Ruffo, ex esposa de Derbez, dejó a un lado el drama y expresó sus deseos de pronta recuperación para el padre de su hijo José Eduardo. Aunque es bien sabido que la relación entre ambos no es la mejor, ahora la actriz que triunfa en Corona de lágrima 2 dejó en claro que no le desea el mal a su ex.

En una reciente entrevista, al ser cuestionada por la prensa sobre el estado en el que se encuentra Eugenio Derbez, la actriz destacó que se preocupó mucho por él, y aunque no lleva una relación cercana, como mujer de fe, había estado orando por la salud del actor de No se aceptan devoluciones.

Derbez y Ruffo estuvieron casados brevemente en la década de los 90, y de su unión nació José Eduardo Derbez (Foto: Archivo)

Ante estas declaraciones, en un reciente encuentro con la prensa, Alessandra Rosaldo, actual esposa de Derbez, reaccionó a las plegarias de Victoria Ruffo y de esta forma lo agradeció:

“Eso es hermosísimo, eso es hermosísimo y se lo agradezco profundamente porque hemos sentido el poder de esa oración, de la de Victoria y de la de millones de personas que han estado en oración pidiendo por él, por su recuperación”, dijo la cantante de Sentidos opuestos.

Y recordó que al fin y al cabo, todos los integrantes de la famosa “dinastía” están unidos: “Al final somos familia, por supuesto es la madre de José Eduardo, o sea todos de alguna forma estamos ligados, estamos unidos, me da muchísimo gusto”.

Alessandra destacó que Victoria "es parte de la familia", en tanto madre de José Eduardo Derbez (Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

Asimismo, la cantante de Historias de amor dejó en claro el lugar que ocupa en la vida del comediante de La familia P.Luche: “El otro día hubo un momento en que él dijo ‘mi mujer aquí sacrificándose’ y para nada, para nada es un sacrificio, al contrario, esto nos ha hecho descubrirnos de una forma diferente, como pareja y por separado cada uno. Yo no sabía que yo podía ser enfermera y ahora sé que puedo ser enfermera y no lo hago nada mal”.

SEGUIR LEYENDO: