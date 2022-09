La inusual petición de José Eduardo Derbez a Adela Micha por la salud de su padre

La salud de Eugenio Derbez ha preocupado a sus seguidores (Fotos: Gettyimages, Cuartoscuro)

El estado de salud de Eugenio Derbez ha resultado casi un misterio desde que hace unos días se reveló que el actor mexicano sufrió un accidente en el que se lastimó el hombro, producto de una fractura múltiple.

Y es que la familia del creador de personajes como “Eloy Gamenó” y “El Longe Moco” se ha negado a dar detalles sobre la recuperación por la que pasa el actor tras el percance que sufrió mientras se divertía al lado de su hijo Vadhir con un videojuego virtual.

Pese al críptico comunicado de su esposa Alessandra Rosaldo, quien mencionó que “está bien, pero delicado”, y a la actualización después de la cirugía a la que se sometió el también productor residente en Estados Unidos, los seguidores de Derbez han mostrado su interés en conocer el estado de salud del comediante.

El productor se lesionó el hombre gravemente (Foto: Instagram/@ederbez)

Ahora, ha sido su hijo José Eduardo Derbez quien reveló que no ha podido actualizar las noticias sobre su padre ante los medios de comunicación porque sus hermanos, quienes conviven con Eugenio, no le han contado bien lo que ocurrió y cómo se suscitó el accidente.

Cuando se supo que el actor de No se aceptan devoluciones ingresaría a la cirugía que se le practicó, los rumores sobre la gravedad de su salud se hicieron más fuertes, e incluso existieron versiones de que Eugenio habría sufrido un infarto.

Fue entonces que los medios pudieron contactar al también hijo de Victoria Ruffo para intentar obtener más información sobre el estado del actor de CODA. Una de las periodistas que logró comunicarse con el hijo de Derbez fue Adela Micha, a quien José Eduardo solicitó una peculiar petición antes de decirle cómo estaba su papá.

Alessandra compartió esta foto y alarmó a los seguidores de Eugenio (Foto: Instagram/@ederbez)

En una reciente invitación al programa La saga, el actor de la serie Mi tío destapó que cuando recibió el mensaje de Adela Micha le pidió que no se anticipara a nada y no fuera preparando algún programa especial, ni semblanza, pues su papá no está por morir.

“Desde que me invitaste te dije que sí venía, pero tú nunca me escribes...”, comentó el también conductor de Miembros al aire, mientras que la periodista le respondió: “Te escribí para ver cómo estaba tu papá”.

“Y te dije que no empezaras a hacer nada”, respondió el famoso, por lo que Adela preguntó: “¿Cómo de qué”, a lo que él respondió: “Biografías y así”.

José Eduardo trabajó recientemente junto a su papá en el reality LOL (Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

“Ah sí, me empezó a decir, no empieces a mandar a hacer tu zopilote, no se va a morir”, comentó Adela entre risas. José Eduardo por su parte añadió: “Todavía no era su programa ni nada, es que desde que vi su mensaje, dije no vaya a decirle a los muchachos que ya vayan a hacer algo”.

Ante ello, Adela Micha expresó que el comunicado emitido por Alessandra no se había entendido: “Es que el comunicado que mandó Ale sólo era de va a ser una operación complicada, pero no es grave, pero no”.

Y es que el comentario del hermano de Aisliin y Vadhir Derbez salió a colación luego de que hace unos meses Adela Micha diera por hecho un hipotético deceso de Silvia Pinal, cuando la estrella del cine de oro se contagió de COVID-19.

Micha fue muy criticada por pensar en hacer "un zopilote" para Silvia Pinal (Fotos: Cuartoscuro)

Recordemos que cuando la polémica comunicadora se enteró de que la legendaria actriz había dado positivo a la enfermedad causada por coronavirus y estaba hospitalizada, pidió al equipo de su programa que fuera preparando una reseña por si se moría, lo que causó gran polémica en redes sociales y la furia de la familia Pinal, que hasta el día de hoy la tiene vetada de todos sus eventos.

SEGUIR LEYENDO: