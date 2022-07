Marysol Sosa confirmó distanciamiento de su hermano José Joel: “En mi corazón no es que estemos peleados”

Marysol Sosa confirmó el distanciamiento con su hermano José Joel (Foto: Instagram/@joejoeloficial)

Desde finales de mayo los rumores sobre un posible distanciamiento entre José Joel y Marysol Sosa a causa de la repartición de la herencia de su padre, José José. En esta ocasión y, por primera vez, la primogénita del icónico cantante confirmó esta noticia, aunque no por una disputa legal, ni mucho menos.

La también cantante, hija del Príncipe de la Canción y Ana Elena Noreña Grass mejor conocida como Anel Noreña, mencionó en un encuentro con diversos medios de comunicación retomado por Sale el Sol, que su pelea con José Joel se debe a que él no ha querido inocularse en contra del COVID-19.

“En mi casa tenemos ciertas normas, sí señor, y es lo primero que se habló con todos ellos al respecto, entonces es eso”, subrayó Marysol Sosa en una entrevista para el matutino de Imagen Televisión.

La intérprete mexicana de 40 años no ocultó su preocupación por la salud de José Joel, quien continúa sin querer vacunarse: “Mi temor es que se contagie él y obviamente que pudiese contagiar a alguien más, personalmente y en mi corazón no es que estemos peleados, obviamente es eso, pero señoras y señores está la pandemia de por medio, normas son normas”, evocó.

Asimismo hizo especial énfasis en que ella no está de acuerdo con la postura antivacunas por parte de su hermano: “Cada quien marca las reglas en su casa, y hay maneras en como a ti te gusta que te toquen y te saluden ahorita, y hay maneras que no. Habrá gente que te lo entienda como habrá gente que te haga el fuchi, pues ni modo”, remarcó.

Por otro lado, Marysol Sosa respondió a los cuestionamientos de un posible distanciamiento entre ambos, pues a finales de junio, su madre, Anel Noreña dijo estar afectada por la “ruptura” que hay entre sus hijos, hecho que fue desmentido por la hija del Príncipe de la Canción.

“Saben donde vivo y saben mi teléfono, sabe todo. Yo no hablo de mis familiares en los medios, ni estoy enojada con nadie ni ha pasado nada (...) Finalmente cada quien tiene su estilo y su forma”, recalcó.

Finalmente, la cantante desmintió que se encuentre interesada en el dinero que dejó su padre, pues trascendió que ese fue el principal problema que la alejó de su mamá y su hermano. Además, aseguró que se mantiene al tanto del proceso, después de que Anel Noreña fuera nombrada heredera universal.

“No estoy interesada en el dinero, no soy yo, a mí me enseñaron en mi casa a que lo que usted guste se trabaja, se estudia y se logra. Eso no quita el que yo siga en el caso legal porque yo seguiré con mi caso legal hasta donde me dé lo legal al respecto hasta que yo haga justicia de saber qué fue de mi familia, de mi papá”, remató.

(Foto: Twitter/@@marysolsosa_)

Cabe recordar que desde principios de mayo se empezó a rumorar el posible distanciamiento entre los descendientes de José José, hecho que fue desmentido por la misma Marysol por medio de un comunicado de prensa.

Anteriormente, José Joel se había expresado molesto debido a la herencia, pero porque su hermana menor, Sarita, supuestamente habría puesto en venta cosas que le pertenecían a su padre. No obstante, no negó la posibilidad de perdonarla por el daño que le habría hecho a su familia en los últimos años, aunque espera que sea ella quien decida iniciar la conversación.

