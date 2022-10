James Corden maltrató a camareros en un restaurante, provocó su veto y tras disculpa lo perdonaron

El conductor de Carpool Karaoke reconoció su error REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

James Corden se encuentra en la mira mundial luego de que, a través de redes sociales, fuera denunciado por ser un “cliente tirano” y maltratar a un grupo de camareros de un importante restaurante en Nueva York. Motivo por el que incluso recibió de manera pública una advertencia de veto y ante ello el popular conductor de Carpool Karaoke se tuvo que disculpar para que se le levantara la prohibición y se le extendiera nuevamente la invitación de poder asistir.

El dueño del famoso Balthazar hizo públicos los desagradables incidentes en los que el actor e incluso su esposa, la productora Julia Carey, estuvo presente siendo involucrada de manera indirecta, ya que el presentador le gritó e insultó a los camareros del local de Manhattan. Así fue como Keith McNally, mediático comunicador gastronómico y dueño del famoso restaurante neoyorkino, decidió compartir la experiencia sin esperar la reacción del público y de su “tirano cliente”.

“James Corden es un comediante enormemente dotado, pero como persona es un cretino. Y el cliente más tirano que ha tenido el equipo de Balthazar desde que el restaurante abrió hace 25 años”, escribió el denunciante de de 77 años, en su perfil de Instagram (con 78.000 seguidores), asegurando de primer instancia que que el presentador no era bienvenido en su local.

Aunque más de uno rápidamente reaccionó mostrando su preocupación por el dueño de dicho restaurante, ya que en Estados Unidos el también comediante tiene una de las carreras más exitosas y sólidas del medio del entretenimiento, por el que se creyó que las represalias podrían salir muy contraproducentes, siendo todo lo contrario.

El largo texto que acompañaba una foto de Corden, de 44 años, comenzó a recibir cientos de comentarios negativos en contra del ex presentador de los Oscar, pues el chef acusaba al esposo de la importante productora de haber tenido un comportamiento inaceptable con sus empleados, por lo que continuó su denuncia con más detalles.

“No suelo ponerle 86 a un cliente, pero hoy le he puesto 86 a Corden. No me hizo reír”, agregó. Este tipo de términos en la zona y dentro del grupo de cocineros y personal que labora en un restaurante significa que es una forma de decir que un plato no está disponible o que un cliente tiene vetada la entrada en un local, todo un argot gastronómico inglés.

Los reclamos en contra de famosos que "han abusado de su poder" se ha comenzado a tener un gran impacto REUTERS/Mario Anzuoni

Para sorpresa de todos, incluso del mismo chef, James Corden reconoció su error y se comunicó de manera casi inmediata para ofrecer una disculpa, algo que McNally también comunicó en dicha red social, ya que su dura denuncia tuvo un impacto tan inesperado que así fue reconocido en el anuncio.

“Corden acaba de llamarme y se ha disculpado profusamente (...) Cualquier persona lo suficientemente magnánima como para disculparse con un vago como yo (y mi personal) no merece ser expulsada de ningún sitio”, compartió el dueño de Balthazar, aunque el debate sobre los abusos de poder que personajes públicos tienen pensando que no habrá consecuencias no favoreció al conductor.

“Lamentablemente ahora cualquier personaje con poder, sea un famoso de televisión o un político, cree que es inmune a represalias y que nadie se atreverá a alzar la voz. Benditas sean las redes sociales que han permitido cambiar eso”. “James Corden siempre ha dado una buena vibra pero creo que nadie está exento a poder tener ese tipo de comportamientos, por muy ‘cómico’ que sea en televisión”, compartieron usuarios.

